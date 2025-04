Prix des cryptomonnaies aujourd’hui : le Bitcoin reste stable autour de 85 000 $, le CORE progresse de 16 % à contre-courant du marché.

Le Bitcoin a connu une nouvelle journée de stagnation des prix, les acheteurs ayant du mal à franchir le niveau de résistance psychologique de 85 000 $.

Avec de nouvelles informations baissières venant frapper un marché déjà ébranlé, les marchés technologiques, comme les cryptomonnaies, ont perdu une part importante de leur valeur.

En fin de séance asiatique le 16 avril, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies avait reculé de près de 0,6 % pour s’établir à 2,74 billions de dollars.

Le sentiment du marché s’est également affaibli, chutant de 9 points à 29, retombant fermement en territoire de peur, ce qui a également empêché la plupart des principales altcoins d’atteindre des gains à deux chiffres.

Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse aujourd’hui ?

Plusieurs facteurs pèsent aujourd’hui sur le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies en général.

Pour commencer, Wall Street a viré au rouge après que l’administration Trump a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations de puces Nvidia vers la Chine.

Cela a effrayé les investisseurs et suscité des craintes d’une nouvelle vague de droits de douane agressifs, entraînant une baisse généralisée des actifs risqués.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé de plus de 2,3 %, et les fabricants de puces comme ASML ont chuté de plus de 7 % en raison des inquiétudes concernant la demande.

La faiblesse du secteur technologique s’est rapidement répercutée sur les cryptomonnaies, qui restent étroitement corrélées aux actions américaines depuis mi-2020.

Pour ajouter à la pression, des informations ont fait état de la possibilité que la Chine se débarrasse de ses avoirs en Bitcoin saisis.

Les autorités locales de plusieurs municipalités vendraient environ 15 000 BTC, d’une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars, via des plateformes d’échange offshore.

Cela contraste fortement avec les États-Unis, qui envisagent de conserver les cryptomonnaies confisquées dans le cadre d’une réserve nationale.

L’aversion au risque s’est également reflétée sur les marchés de l’or. Le métal précieux a atteint un nouveau sommet historique de plus de 3 317 $ l’once, confirmant que le sentiment des investisseurs était davantage orienté vers les actifs refuges.

Le rôle du Bitcoin en tant qu’actif refuge semble également s’estomper, du moins pour le moment.

L’or a clairement volé la vedette cette année, grimpant de 26,5 % depuis le début de l’année, tandis que le Bitcoin a reculé de 11,5 % sur la même période.

Cet écart de performance a orienté les préférences des investisseurs vers le métal jaune, notamment en période d’incertitude géopolitique accrue.

Parallèlement, la demande pour les ETF Bitcoin au comptant, autrefois une source majeure de dynamisme institutionnel, a commencé à se calmer.

Entre le 28 mars et le 15 avril, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes de près de 964 millions de dollars, selon les données de Farside Investors.

Avec l’assèchement des flux institutionnels, la faiblesse de la demande limite désormais visiblement la dynamique du prix du Bitcoin.

Quel avenir pour le Bitcoin ?

Comme Invezz l’a déjà rapporté, le Bitcoin tente de franchir une zone de résistance clé proche des 85 000 $ depuis plusieurs semaines, et ce plafond se révèle récalcitrant.

Des indicateurs techniques tels que le nuage Ichimoku renforcent encore ce niveau de résistance.

Le nuage s’aligne actuellement sur la zone des 85 000 $, plafonnant ainsi efficacement le potentiel de hausse du Bitcoin et limitant tout élan haussier durable.

Historiquement, ce niveau a posé des difficultés. Les deux derniers rejets, les 2 avril et 21 février, ont tous deux entraîné de fortes corrections, ramenant le Bitcoin vers la fourchette des 75 000 $.

À moins que le Bitcoin ne parvienne à une percée décisive au-dessus de cette résistance, la probabilité d’un nouveau mouvement baissier reste élevée.

Les principaux niveaux de support à la baisse sont le niveau psychologique de 80 000 $.

Plus bas, la principale zone d’intérêt se situe entre le plus bas de 74 400 $ (du 7 avril) et le plus bas de 76 600 $ atteint le 11 mars.

Selon Michael van de Poppe, fondateur de MN Capital, il s’agit de niveaux importants que le Bitcoin doit maintenir pour conserver une structure haussière.

Selon Michael van de Poppe, fondateur de MN Capital, le Bitcoin doit se maintenir dans la zone comprise entre 74 400 $ et 76 600 $ pour conserver sa structure haussière globale à court terme.

Cette fourchette inclut les plus bas récents du 7 avril et du 11 mars et constituera probablement la principale zone d’intérêt si le support psychologique de 80 000 $ cède. Une cassure en dessous pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde à court terme.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : Michaël van de Poppe.

Cependant, sur la configuration mensuelle, les indicateurs techniques du Bitcoin restent haussiers, selon l’analyste Crypto Rover.

Dans un graphique partagé sur X, Rover a comparé la structure de prix actuelle du Bitcoin au modèle historique des vagues d’Elliott de l’or.

Les deux actifs semblent suivre une formation similaire en 5 vagues, le Bitcoin étant actuellement en train de terminer la vague 4 et se préparant potentiellement à une forte percée de la vague 5.

Rover a souligné la forte reprise de l’or après un repli similaire lors de sa quatrième vague, et a suggéré que le Bitcoin pourrait approcher d’un point de retournement comparable.

D’autres indicateurs, comme la dominance de la capitalisation boursière du Bitcoin, soutiennent également un scénario haussier pour la principale cryptomonnaie si l’on considère les tendances historiques.

Selon Crypto Banter, la dominance du Bitcoin vient d’atteindre son plus haut niveau depuis 2021, se situant désormais autour de 64 %.

C’est un niveau clé que de nombreux analystes surveillent de près, car il marque souvent des points de bascule importants dans le cycle de marché.

La dernière fois que la dominance du BTC a atteint ce niveau, le Bitcoin a grimpé de 20 000 $ à 69 000 $ en quelques mois seulement.

Si l’histoire se répète, cela pourrait signaler les premières étapes d’une nouvelle hausse pour le Bitcoin.

Néanmoins, les vents contraires macroéconomiques et les développements géopolitiques resteront des facteurs clés pour déterminer le prochain mouvement majeur du Bitcoin.

Au moment de la rédaction, le Bitcoin était en hausse de seulement 0,1 %, se situant juste en dessous de la barre des 85 000 $.

Les altcoins restent silencieux.

Copy link to section

Les altcoins ont suivi la tendance du Bitcoin, la majeure partie du marché étant dans le rouge.

Seule une poignée des 99 principales altcoins ont enregistré des gains, tandis que quelques jetons à faible capitalisation ont réussi à afficher des hausses à deux chiffres.

La capitalisation boursière totale des altcoins est restée relativement stable, ne baissant que de 0,19 %, les traders adoptant une approche attentiste face à une faible appétence pour le risque et une faible activité.

Selon l’indice Altcoin Season Index, le marché est actuellement toujours en période Bitcoin, l’indice affichant une valeur de 16, bien en deçà du seuil de 75 qui marquerait un véritable cycle altcoin.

La couche de preuve de participation Core de Bitcoin a mené les gains de la journée, grimpant de plus de 16 % au moment de la publication, dans un contexte de regain d’intérêt des investisseurs à l’occasion de son premier anniversaire.

Cette étape marque le premier anniversaire du lancement par Core du staking BTC en auto-garde, permettant aux utilisateurs de générer des rendements sur cet actif Proof-of-Work sans avoir à le convertir, à le transférer via un pont ou à renoncer à sa garde.

Les analystes estiment que Core pourrait continuer à grimper vers 1 dollar maintenant qu’il a enfin franchi le niveau de résistance de 0,58 dollar, qu’il n’avait pas réussi à dépasser depuis début février.

Source : CoinMarketCap

Le Fartcoin (FARTCOIN) a augmenté d’un peu plus de 9 %, conformément aux tendances spéculatives typiques du secteur.

Parallèlement, Raydium (RAY) a enregistré des gains d’environ 8 % suite au lancement de sa nouvelle plateforme de lancement de jetons, destinée à concurrencer des acteurs comme Pump.fun et Sun Pump.