Le Vietnam, pays fortement dépendant du charbon pour ses besoins énergétiques, a des plans ambitieux pour augmenter considérablement sa capacité de production d’électricité d’ici 2030.

Selon un article de Reuters, le plan énergétique national récemment révisé du pays définit une stratégie qui privilégie la transition vers les sources d’énergie renouvelables et l’introduction de l’énergie nucléaire.

Cette décision marque un changement significatif dans la politique énergétique du Vietnam, qui cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et à diversifier son mix énergétique.

L’expansion des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, devrait jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de production d’électricité du pays.

De plus, l’intégration de l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique représente une étape majeure pour le Vietnam, qui explore des sources d’énergie alternatives pour répondre à sa demande croissante.

Investissements totaux

Ce plan ambitieux reflète l’engagement du Vietnam en faveur du développement durable et ses efforts pour relever les défis du changement climatique.

En transitionnant vers des sources d’énergie plus propres, le pays vise à réduire ses émissions de carbone et à promouvoir un avenir plus vert.

Le gouvernement vietnamien a déclaré que la réalisation de ces objectifs nécessitera un investissement total de 136,3 milliards de dollars d’ici 2030. Cela représente plus d’un quart du produit intérieur brut du pays en 2024.

Pour éviter les pénuries d’électricité qui ont alarmé les investisseurs étrangers et pour réduire sa dépendance au charbon, ce pôle industriel d’Asie du Sud-Est doit rapidement augmenter son approvisionnement en énergie afin de répondre à la demande croissante d’électricité.

Le gouvernement vietnamien a annoncé mercredi soir un plan visant à augmenter sa capacité installée totale à entre 183 et 236 gigawatts d’ici 2030.

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux plus de 80 gigawatts fin 2023.

Concentrez-vous sur le nucléaire.

Pour ce faire, le pays reprend ses investissements dans l’énergie nucléaire, malgré la suspension du programme en 2016 en raison de restrictions budgétaires et de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon.

Le gouvernement a annoncé que les premières centrales nucléaires, d’une capacité combinée pouvant atteindre 6,4 GW, devraient être opérationnelles entre 2030 et 2035.

Ils ont également indiqué qu’une capacité supplémentaire de 8 GW serait ajoutée d’ici le milieu du siècle.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que les petits réacteurs modulaires sont encore en cours de développement, mais qu’ils seraient moins coûteux à construire que les grands réacteurs de puissance.

Des responsables ont déclaré que le Vietnam avait discuté de ces petits réacteurs modulaires.

Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé son intention d’engager des discussions avec des partenaires étrangers, notamment la Russie, le Japon, la Corée du Sud, la France et les États-Unis, concernant des projets d’énergie nucléaire.

Suite à cette annonce, la Korea Electric Power Corp a manifesté son intérêt pour les projets nucléaires du Vietnam mardi, lors de la visite du dirigeant de la société dans le pays.

Actions de pouvoir

Le gouvernement a annoncé que le nouveau plan augmentera la part de l’énergie solaire dans la capacité totale à entre 25,3 % et 31,1 % d’ici 2030.

Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 23,8 % de 2020. De plus, l’énergie éolienne terrestre et côtière atteindra entre 14,2 % et 16,1 % d’ici 2030, contre presque rien au début de la décennie.

Les autorités ont fixé de nouveaux objectifs suite aux inquiétudes des investisseurs liées à un ajustement rétroactif des prix préférentiels pour les producteurs d’énergie solaire et éolienne terrestre.

Le plan prévoit un changement significatif des sources d’énergie, la part des centrales électriques au charbon dans la capacité de production totale diminuant d’environ un tiers en 2020 à entre 13,1 % et 16,9 %.

Parallèlement, les centrales de gaz naturel liquéfié, actuellement inexistantes dans le mix énergétique, devraient contribuer entre 9,5 % et 12,3 % de la capacité de production totale.

L’objectif du gouvernement vietnamien en matière d’énergie éolienne offshore est de 6 à 17 GW entre 2030 et 2035. Bien qu’un objectif initial de 6 GW ait été fixé pour cette décennie, aucune éolienne offshore n’a encore été construite.