PepeX ou Dogecoin : pourquoi PepeX est-il un meilleur investissement en 2025 ?

Malgré le coup dur subi par les actions liées à l’IA ces derniers mois, l’intelligence artificielle reste au cœur de tous les débats financiers cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Meta Platforms a annoncé son intention d’investir 1 milliard $ dans la construction d’un nouveau centre de données au Wisconsin, signe que l’entreprise anticipe une demande continue en matière d’IA.

Un tel récit rend non seulement les actions liées à l’IA attrayantes à acheter lors des replis, mais aussi un grand nombre de pièces de mème axées sur l’intelligence artificielle. Parmi eux, on trouve les prometteurs et PepeX.

La demande que PepeX a suscitée lors de sa propre prévente suggère qu’il pourrait s’avérer être un meilleur investissement que même des noms plus établis comme Dogecoin en 2025.

PepeX n’a pas encore connu de croissance explosive

Les pièces de mème sont connues pour leur croissance explosive dans les phases initiales. Cependant, tous ne parviennent pas à maintenir cet élan sur une plus longue période.

Donc, le meilleur moment pour investir dans une pièce de mème est aux premiers stades. Une fois qu’une pièce de mème a déjà connu son heure de gloire, y investir devient beaucoup plus risqué.

C’est ce qui rend PepeX beaucoup plus attrayant à posséder au moment de la rédaction de cet article que Dogecoin. Le premier est à ses tout débuts, tandis que le second a déjà connu sa phase initiale de croissance explosive.

Par conséquent, la probabilité de réaliser des rendements d’un facteur 100 avec PepeX en 2025 est beaucoup plus élevée qu’avec Dogecoin.

Son récit autour de l’IA devrait attirer les investisseurs vers PepeX

Une autre raison de préférer PepeX à Dogecoin est le fait que PepeX est une pièce de mème dotée d’intelligence artificielle.

PepeX s’appuie sur l’intelligence artificielle pour faciliter grandement le lancement et le marketing de nouvelles pièces de mème. Son aspect d’IA attirera probablement plus d’investisseurs vers PepeX à terme que Dogecoin, qui en est dépourvu.

De plus, selon Statista, le marché de l’intelligence artificielle devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 27 % jusqu’à la fin de cette décennie.

C’est un taux de croissance passionnant auquel les investisseurs peuvent s’exposer en investissant dans PepeX plutôt que dans Dogecoin.

PepeX a une meilleure tokénomique que Dogecoin

Le modèle d’approvisionnement du Dogecoin est infini, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite au nombre de pièces pouvant être créées. Cela soulève des inquiétudes concernant l’inflation au fil du temps, qui peut diluer la valeur des jetons individuels.

PepeX, quant à lui, possède un modèle de tokénomique bien pensé qui équilibre l’offre et la demande. Il intègre des mécanismes tels que la destruction de jetons et des récompenses pour les détenteurs à long terme, garantissant une trajectoire de croissance plus durable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur PepeX et comment prendre une position précoce, cliquez ici pour visiter son site web dès maintenant.