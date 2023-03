Floki Inu (FLOKI/USD) e Gala Games (GALA/USD) sono attualmente le monete di maggior tendenza nell’ecosistema GameFi, con i loro token nativi che hanno avuto dei movimenti impressionanti nelle ultime 24 ore.

Questa previsione dei prezzi per MCADE e il confronto con GALA e FLOKI evidenziano le differenze nelle prospettive dei prezzi e perché Metacade potrebbe offrire una maggiore opportunità.

Floki Inu e GALA sono di tendenza, ma perché Metacade potrebbe essere la moneta migliore?

Sebbene questi token collegati agli ecosistemi di gioco per guadagnare stanno cavalcando le ultime notizie e la resilienza nei settori NFT e metaverse per un ribaltamento rialzista, Metacade (MCADE) sta attirando sempre più l’attenzione degli investitori come un investimento maggiore.

Metacade è una piattaforma P2E che sta attualmente cercando di chiudere la sua prevendita, ma conta già come uno dei progetti play-to-earn più entusiasmanti in GameFi, con osservatori esperti che suggeriscono che potrebbe raggiungere o addirittura superare livelli che Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland e ImmutableX hanno colpito nel 2021. Le prospettive suggeriscono che il prezzo di MCADE potrebbe essere di 100 volte la moneta, se confrontiamo il salto del 51.000% di Floki Inu e del 28.000% di GALA dai loro minimi storici ai prezzi attuali.

Metacade raggiungerà 1$?

Metacade è alla fase 5 della sua vendita di token, con oltre 9,2 milioni di dollari raccolti mentre la tabella di marcia si sposta verso la quotazione sui principali exchange di criptovalute. Come recentemente evidenziato da Invezz, ogni fase di prevendita è andata esaurita e rimane solo l’11,9% dei token, con il prezzo di MCADE che oggi è passato da 0,008$ a 0,017$.

La fase successiva della prevendita vedrà il prezzo aumentare a 0,0185 dollari, ma con un interesse così alto per il progetto, è probabile che il valore del token esploda con l’imminente disponibilità nel mercato secondario. Se gli investitori raccolgono MCADE come hanno fatto token come AXS, MANA e SAND e IMX nell’ultimo bull market, potremmo vedere il prezzo di Metacade salire alle stelle a 0,5$ e poi 1$ nel 2023 o 2024.

Cos’è Metacade?

Metacade è il principale hub della comunità Web3. La piattaforma offre ai giocatori una sala giochi basata su blockchain in cui non solo possono accedere al meglio dei giochi P2E, ma anche connettersi e crescere mentre guadagnano criptovalute mentre sperimentano il meglio di Web3 e GameFi. In quanto ecosistema, Metacade offre molto di più alla sua comunità, motivo per cui viene pubblicizzato come potenzialmente in grado di intaccare la base di utenti attivi di progetti esistenti come The Sandbox, Floki’s Valhalla e GALA.

Il token nativo nell’ecosistema Metacade è MCADE, con i titolari che ottengono il diritto di voto. Il token ERC-20 sarà disponibile su entrambe le piattaforme CEX e DEX. Viene utilizzato per i premi nelle competizioni Metacade e per lo staking. Se sei interessato, puoi unirti alla prevendita di Metacade qui.

Previsione dei prezzi di Metacade: MCADE supererà le prestazioni poiché GameFi supera TradFi

Le prospettive di prezzo per MCADE sono positive dato l’interesse generale per i token di gioco man mano che crescono gli NFT e i settori del metaverso.

Un recente rapporto suggerisce che GameFi rimane uno degli investimenti più redditizi nel settore delle criptovalute per i primi utenti. Gli analisti della società di dati blockchain Messari affermano che i token GameFi hanno finora sovraperformato le attività finanziarie tradizionali nel 2023, con rendimenti medi da inizio anno superiori all’8.130% a partire da questo febbraio. In effetti, l’analisi mostra che l’S&P 500 ha registrato un rendimento del 25% a febbraio 2023, mentre Bitcoin ha registrato un +38% circa nello stesso periodo.

Data l’aspettativa che i token GameFi continuino a sovraperformare il settore più ampio nel 2023, il prezzo di MCADE aumenterà senza dubbio rispetto al suo valore di prevendita. Per maggiori informazioni o per investire nella prevendita, potete visitare il loro sito qui.

Da un punto di vista fondamentale senza dubbio Metacade è attualmente il progetto GameFi di cui si parla di più, come dimostra la rapida vendita di oltre 781 milioni di token MCADE in poche settimane. Come indicato sul sito web del progetto, al momento mancano meno di 73 milioni di token, con la piattaforma P2E che attrae tutti i tipi di investitori.

È possibile un’impennata a 0,1$ nei prossimi mesi, con l’obiettivo principale a medio termine per i rialzisti a 1$.

Prezzo FLOKI: Floki Inu salirà o scenderà?

Come accennato in precedenza, le previsioni per GameFi nel 2023 indicano una continua sovraperformance del settore a fronte di una maggiore adozione di criptovalute e tecnologia blockchain nel settore dei giochi. Nessuno può prevedere con certezza come si muoverà il prezzo in futuro, ma date le prospettive di cui sopra, è probabile che il prezzo di Floki rispecchi quello delle migliori monete nell’ecosistema per raggiungere nuovi massimi nel 2023.

Il team di Floki ha supervisionato un’enorme crescita per il progetto di criptovaluta ispirato ai meme, con partnership e quotazioni sui principali exchange che aiutano con la trazione dei prezzi. Pertanto, mentre un più ampio ribasso del mercato potrebbe spingere il prezzo di FLOKI al ribasso, una potenziale corsa al rialzo per le criptovalute potrebbe aiutare a innescare uno slancio verso l’alto e vedere un nuovo massimo storico.

Prezzo GALA: GALA aumenterà o diminuirà?

Le prospettive del prezzo GALA nell’ultimo anno sono state in gran parte al ribasso, con il token in calo dell’82% da marzo 2022. Negli ultimi 30 giorni, GALA/USD è sceso di quasi il 33% per scambiare attualmente intorno allo 0,037$ secondo i dati di CoinGecko.

Tuttavia, come con altri progetti, GALA sta anche cercando di attingere all’adozione generale di GameFi con una strategia che include importanti partnership e acquisizioni. L’utility token della piattaforma di gioco blockchain basata su Ethereum è quindi un affare al momento considerando il suo potenziale.

A meno che non ci sia un catastrofico fallimento del settore, GALA può solo salire da dove si trova. Il target principale dovrebbe essere il massimo storico di 0,82$ toccato il 26 novembre 2021.