GameFi apre la strada all'adozione di Web3: la prevendita di Metacade passa alla fase 6

Lo spazio GameFi sta assistendo a una crescita esplosiva mentre il mercato delle criptovalute trova la via d’uscita dal lungo inverno per le criptovalute iniziato nel 2022. I progetti GameFi, incluso il nuovo arrivato GameFi Metacade (MCADE), hanno registrato una maggiore trazione dall’inizio dell’anno.

GameFi (dall’unione di game e finance) ha rivoluzionato l’industria dei giochi attraverso una migliore esperienza utente, premi finanziari integrati e oggetti da collezione. In pochi anni, il settore è cresciuto fino a diventare un mercato multimiliardario. Si prevede che le dimensioni del mercato raggiungeranno i 38 miliardi di dollari entro il 2028 poiché sviluppatori di giochi, investitori e milioni se non miliardi di giocatori competono per un posto al tavolo della condivisione delle entrate.

I nuovi progetti GameFi come Metacade sono buone opportunità di investimento?

Il bello dei progetti GameFi è che c’è sempre un mercato pronto. Milioni di giocatori preferiscono i giochi Web3 rispetto ai giochi Web2 che si concentrano maggiormente sulla ricompensa di sviluppatori e investitori a spese dei giocatori che costituiscono la maggior parte dell’ecosistema di gioco.

Nuovi progetti come Metacade hanno iniziato ad attirare l’attenzione degli investitori quando ha lanciato la prevendita di token MCADE che ha raccolto 5 milioni di dollari in dieci settimane.

Cinque round di prevendita su sette round totali sono già andati esauriti raccogliendo 9,3 milioni di dollari. Ciò lascia agli investitori solo due round prima che la prevendita si chiuda e il ricercatissimo token MCADE venga finalmente elencato negli exchange pubblici tra cui Bitmart e Uniswap. Se sei interessato, puoi unirti alla prevendita di Metacade qui.

Cos’è Metacade e a cosa serve MCADE?

Metacade è un progetto GameFi arcade che consente ai giocatori di entrare in contatto, giocare a giochi play-to-earn (P2E) esclusivi basati su blockchain e condividere le proprie conoscenze sul gioco mentre generano entrate e costruiscono le loro carriere in Web3. Il progetto ha continuato a vedere un’adozione fenomenale del suo token MCADE attraverso la prevendita in corso che ha raccolto oltre 9,3 milioni di dollari.

Il progetto mira a diventare una vera e propria DAO a partire dal 2024 per dare alla comunità il pieno controllo sulla governance del progetto utilizzando il token MCADE, il token nativo di Metacade.

Il token MCADE è il carburante per l’ecosistema Metacade e viene utilizzato in tutte le transazioni sulla piattaforma, inclusi i premi. I giocatori saranno premiati utilizzando i token MCADE per aver superato sfide, completato compiti, combattuto in sessioni PvP, condiviso conoscenze con altri giocatori, scritto recensioni di giochi e partecipato a eventi.

Dove arriverà il prezzo di MCADE?

Il prezzo del token MCADE è aumentato in modo esponenziale dall’inizio della prevendita e si prevede che aumenterà se la prevendita si chiuderà con successo e si tradurrà in una quotazione sui principali scambi di criptovaluta. Nel precedente round di prevendita, la domanda di token MCADE ha spinto il limite di vendita del token a un prezzo di 0,0155$ e l’attuale sesto round ha un prezzo massimo di 0,017$.

Il prezzo del token dovrebbe salire a 0,020$ nell’ultimo round di prevendita. Detto questo, i primi investitori ottengono un guadagno migliore a lungo termine se investono nell’infanzia di Metacade.

Vale la pena acquistare Metacade?

Beh, dipende da te in quanto investitore. Come investitore devi considerare molti fattori prima di effettuare un investimento, in particolare l’allocazione e la diversificazione del portafoglio.

Oltre ai numerosi vantaggi di GameFi e metaverse offerti da Metacade, gli investitori sono attratti da Metacade a causa dell’iniziativa Metagrants, una fonte di finanziamento per gli sviluppatori di giochi che desiderano realizzare i propri progetti sulla piattaforma.

In Metagrants, gli sviluppatori presenteranno proposte di gioco, la comunità voterà le proposte e le proposte più popolari andranno al round di finanziamento in cui gli investitori avranno la possibilità di incassare. Anche se questo rende Metacade una piattaforma di riferimento per gli sviluppatori di giochi, aumenta anche il numero di progetti in cui gli investitori possono investire.

Il piano completo di Metacade per cambiare il volto dell’industria dei giochi metaverse come delineato nel suo white paper e il valore del token MCADE rende Metacade una buona scelta di investimento. Metacade ha anche ricevuto l’approvazione dalla principale società di revisione della blockchain Certik, inserendola tra gli altri progetti approvati da Certik, il che significa che è trasparente, un punto di forza molto richiesto dopo le molteplici grandi esplosioni di criptovalute.