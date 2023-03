Da quando ChatGPT ha debuttato verso la fine del 2022, i giganti della tecnologia globale hanno investito molto nell’intelligenza artificiale (IA). Inoltre, sono nati molti progetti crypto basati sull’intelligenza artificiale e anche le criptovalute affiliate all’intelligenza artificiale hanno registrato incredibili aumenti di prezzo.

Tra i giganti della tecnologia che hanno investito nell’IA c’è Microsoft (NASDAQ: MSFT) che ha promesso miliardi di dollari al progetto OpenAI. Anche Google è diventato forte e oggi ha iniziato a consentire ad alcune aziende e sviluppatori di accedere all’IA generativa simile a ChatGPT come tester. I tester potranno implementare l’IA generativa nelle loro applicazioni e piattaforme.

L’intelligenza artificiale generativa di Google offre un’opportunità per progetti come AltSignals

Sebbene l’annuncio di Google sia un vantaggio per sviluppatori e aziende, aggiungerà anche slancio ai progetti crypto basati sull’intelligenza artificiale.

Il debutto di ChatGPT ha portato a un rally rialzista molto forte tra le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale, che da allora sono rimaste un’attrazione tra gli investitori di criptovalute mentre la discussione sull’intelligenza artificiale continua a prendere slancio a livello globale. Detto questo, nuovi progetti come ActualizeAI di AltSignals trarranno grande vantaggio dal crescente interesse per i servizi di intelligenza artificiale come quello offerto dall’IA generativa simile a Google ChatGPT.

Cos’è ActualizeAI?

ActualizeAI è uno stack AI sviluppato da AltSignals, un fornitore di servizi finanziari che attualmente offre segnali di trading per criptovalute, future su Binance, Forex, CFD e il mercato azionario tradizionale.

Secondo il white paper di AltSignals, lo stack AI sfrutterà l’apprendimento automatico, la modellazione predittiva e l’elaborazione naturale (NLP) per garantire che i segnali forniti siano accurati.

Il progetto è nella prima delle sue quattro fasi di sviluppo in cui sta conducendo una prevendita del token ASI, il token che verrà utilizzato come token nativo di ActualizeAI. Il token ASI consentirà ai titolari di ottenere l’adesione all’ecosistema AI di AltSignals (ActualizeAI).

La fase di prevendita è stata ulteriormente suddivisa in cinque fasi: Beta Sale, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 3 e Stage 4. Attualmente il progetto è in fase di Beta Sale e il 30,94% dei 40 milioni di token designati per questa fase sono già state esaurite. Il 58% (290 milioni) della fornitura fissa di 500 milioni di token ASI sarà reso disponibile per le cinque fasi di prevendita.

I token ASI possono essere acquistati con ETH o USDT e puoi partecipare alla prevendita qui.

Il token ASI attualmente costa 0,012$.

Il token ASI è pronto per buoni rendimenti

Secondo il white paper di AltSignals, il prezzo del token ASI dovrebbe raggiungere gli 0,02274$ nel momento in cui la prevendita raggiungerà la fase finale. Se tutto va come previsto, il token si apprezzerà di circa l’89,5% dall’inizio della prevendita.

Esperti e analisti si aspettano che il token ASI cavalchi ulteriormente sull’attuale clamore dell’IA e possibilmente raggiunga 0,1$ quando il token sarà quotato su Uniswap tra gli altri exchange di criptovalute nel secondo trimestre del 2023, secondo il white paper del progetto.

Si prevede inoltre che la quotazione sugli exchange catapulterà ulteriormente il token a circa 1$ entro il terzo trimestre. Vale anche la pena notare che AltSignals ha già una presenza consolidata nel mercato con numeri impressionanti tra cui oltre “2,2 milioni di dollari di entrate, 1500 segnali inviati con una precisione media del 64% e una comunità in crescita di oltre 1400 membri VIP”, che è un bel punto di forza per il nuovo token.

AiltSignals prevede inoltre di introdurre un meccanismo di masterizzazione di token o una strategia di riacquisto una volta che il token ASI sarà attivo e in circolazione. Se i token basati su AI devono mantenere lo slancio attuale nel momento in cui AltSignals sta eseguendo le ustioni, il programma di masterizzazione/riacquisto dovrebbe spingere il prezzo dei token ASI ancora più in alto.