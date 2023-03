Se sei un investitore e stai cercando di divertirti sfruttando i vantaggi dei giochi ’play-to-earn’, un progetto che probabilmente vedrai ampiamente proposto in giro per tutto il settore è Metacade (MCADE).

Cos’è Metacade e perché potrebbe essere una grande opportunità di investimento, specialmente per i primi investitori, è la vera domanda da porsi.

Come scoprirai in questo articolo e da altre fonti, valide parte della risposta alla domanda qui sopra viene dalla prevendita del token MCADE. Giustamente, l’industria è in fermento per Metacade, con l’interesse degli investitori per questo progetto che indica un’esuberanza simile a quella che il mercato ha visto durante l’ondata esplosiva della GameFi che ci ha portato Axie Infinity, Decentraland e The Sandbox tra gli altri.

Continua a leggere per saperne di più sul perché Metacade potrebbe essere il progetto di gioco crypto su cui investire nel 2023.

Cosa rende Metacade una grande opportunità di investimento?

Si prevede che il settore dei giochi crescerà fino a superare i 200 miliardi di dollari nel 2023, con l’ecosistema GameFi destinato a testimoniare una rinascita dopo la più ampia pausa delle criptovalute. A partire da marzo 2023, la capitalizzazione di mercato di tutti i principali giochi di criptovalute, inclusi ApeCoin, Decentraland e Axie Infinity, è di circa 10 miliardi, di dollari in calo rispetto ai circa 60 miliardi alla fine del 2022.

Secondo una nuova ricerca sul potenziale del panorama dei giochi blockchain, un ritorno alla redditività per gli investitori potrebbe spingere il settore a nuovi massimi nel 2023 e nel 2024.

Nel complesso, il bear market offre una grande opportunità per gli investitori. Ma specifico di Metacade è il suo approccio innovativo al gioco per guadagnare. L’attenzione del progetto alla comunità con funzionalità rivoluzionarie e un pacchetto all-inclusive per divertimento e ricompense potrebbe suscitare l’interesse di molti altri progetti NFT nell’ecosistema P2E, a vantaggio del valore di MCADE.

Metacade può raggiungere 1 $nel 2025?

Per avere una visione del potenziale di MCADE, un buon punto di partenza è la prevendita di Metacade.

Uno sguardo alla storia della vendita di token qui mostra una domanda massiccia, con gli investitori che approfittano dei prezzi bassi per un’opportunità di rendimenti più elevati. 1 MCADE è stato venduto a 0,008$ ma attualmente viene venduto a 0,017$ USDT e la fase successiva della prevendita lo vedrà salire a 0,0185.$

Come con la maggior parte degli investimenti, il valore dell’utility token potrebbe vedere uno slancio alla fine della prevendita e un’impennata sostenuta al livello psicologicamente importante di 1$ entro il 2025 non è un risultato inverosimile.

Con il probabile minimo del mercato e le attività che dovrebbero salire in un nuovo ciclo rialzista, le previsioni sono che il prezzo di MCADE salirà. Tuttavia, come notato, i catalizzatori di questa crescita non saranno solo la forza fondamentale di Metacade, ma anche le condizioni di mercato prevalenti.

Cos’è Metacade?

Metacade è il primo vero arcade al mondo guidato dalla comunità. La piattaforma di gioco blockchain alimentata da Ethereum è destinata a rivoluzionare il panorama P2E, offrendo una nuovissima esperienza Web3 a giocatori e investitori.

Il whitepaper Metacade delinea la piattaforma Web3 definitiva in cui gli utenti possono giocare, guadagnare, costruire e connettersi.

Attualmente, MCADE è in prevendita e parte della roadmap prevede il lancio di un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) nel 2024. Il controllo della governance sarà con i titolari di MCADE e gli utenti guadagneranno ricompense non solo giocando, ma anche partecipando alla crescita complessiva della piattaforma tramite votazione.

Se vuoi saperne di più sulla prevendita, clicca su questo link.

Cosa rende unico Metacade?

Metacade non offre solo un gioco, ma una piattaforma per tutti i tipi di giochi e giocatori in stile arcade, con l’integrazione di un sistema key learning Ci sono anche tornei e competizioni P2E in cui i giocatori possono guadagnare MCADE.

Tuttavia, mentre gli utenti possono accedere a queste opportunità di guadagno di gioco classiche, la piattaforma si spinge oltre per offrire modi più nuovi per generare guadagni. Si può scegliere di puntare i propri token MCADE, essere pagati per partecipare a scenari di beta test o accedere a bacheche di lavoro.

Concentrandosi sulla costruzione di un hub comunitario per i giochi arcade P2E, Metacade offre qualcosa di unico al suo ecosistema che la maggior parte dei concorrenti non ha: un modello economico circolare. Ciò significa sostanzialmente che l’incentivo economico non ruota attorno al punto lineare o singolare che è il token nativo. Un modello come la crescita organica dell’ecosistema di Metacade guida le prospettive economiche complessive per offrire opportunità sostenibili a lungo termine.

La roadmap di Metacade prevede questo tipo di piattaforma in cui tutto, dal token in-game, all’esperienza di gioco e ai diritti della comunità fino all’interazione sociale, si sommano per offrire un’esperienza Web3 completa.

Vale la pena acquistare Metacade?

Metacade afferma di star costruendo la più grande piattaforma GameFi, con un approccio unico alla tokenomica dei giochi e simili. L’interesse per questo ecosistema P2E è paragonabile o potrebbe superare quello visto durante il lancio delle precedenti generazioni di progetti di giochi blockchain come Axie Infinity. La prevendita MCADE, che è entrata nella fase sei e si sta rapidamente esaurendo, offre agli investitori la possibilità di essere investitori nella fase iniziale.

Come osservato, sebbene le previsioni per MCADE potrebbero dipendere da altri fattori esterni/di mercato, le prospettive a lungo termine suggeriscono che potrebbe valere la pena acquistare Metacade oggi, specialmente con i prezzi bassi come durante la prevendita.

Le prospettive positive per MCADE sono aiutate anche dalla tabella di marcia di Metacade, che puoi consultare qui. Oltre a collaborare con i principali attori P2E per far crescere la piattaforma, il team alla base del progetto immagina un ecosistema sostenibile che supporti le entrate pubblicitarie, un trampolino di lancio, giochi arcade e test di gioco. La piattaforma lancerà le funzionalità Play2Earn, Create2Earn e Work2Earn, nonché DAO Governance entro il quarto trimestre del 2024.

Per partecipare alla prevendita, visita il sito web di Metacade .