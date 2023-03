Previsione dei prezzi di Metacade: la domanda di prevendita fa salire MCADE

Metacade (MCADE), un hub sociale per il ‘play-to-earn’, non sta rallentando. L’arcade GameFi ha raccolto ben 9,3 milioni di dollari per le prime cinque fasi della prevendita.

A partire da soli 0,008,$ il prezzo di MCADE è salito a 0,017$ nell’attuale sesta fase di prevendita. Nella sua fase finale di prevendita, il prezzo è previsto a 0,020$, preparandolo per la quotazione nelle principali borse. Se vuoi partecipare alla prevendita puoi farlo qui.

Metacade raggiungerà 1$ entro il 2024?

È difficile prevedere il prezzo a cui arriverà MCADE entro l’inizio del 2024. Tuttavia, con la crescente domanda del token, è possibile raggiungere un prezzo di 1$, anche se potrebbe essere troppo ambizioso.

Già, il prezzo del token dovrebbe terminare la prevendita a 0,020$. Man mano che il token raggiunge i principali exchange, il prezzo MCADE in teoria salirà per impostazione predefinita dell’esposizione a una base di investitori molto più elevata.

Quindi, cosa ci vuole per raggiungere 1$? La matematica alla base di una tale mossa implica che il prezzo di MCADE deve aumentare del 4.900%. È realistico? Forse la domanda migliore da porsi è cosa ci si può aspettare sulla base di token simili che hanno attirato un seguito durante il processo di prevendita e hanno creato slancio nel tempo.

Abbiamo visto da altri token di prevendita di successo sul mercato, rendimenti percentuali del 1.000% – 2.000%. Pertanto, un prezzo MCADE di 0,50$ entro la fine del 2023 è una possibilità più realistica, con un potenziale che lo porterà a raggiungere 1$ nei prossimi anni.

Metacade è incomparabile con la maggior parte delle piattaforme e sta già generando una domanda senza precedenti. Il progetto è realizzato a partire da un rassicurante white paper. Ad esempio, il white paper spiega le strategie di generazione di entrate per la comunità e gli investitori di Metacade. Esiste anche una tabella di marcia definita su come il progetto diventerà realtà, consentendo agli investitori di proseguire.

Di conseguenza, il progetto ha ricevuto elogi da esperti del settore e speculatori, il che ha consentito al suo team di condurre una prevendita di successo fino ad ora. Gli investitori sono trattati con una miriade di opportunità di guadagno e premi, rendendola una delle piattaforme GameFi più richieste di sempre.

Cos’è Metacade e come funziona?

Metacade è una rivoluzionaria piattaforma Play-to-Earn (P2E) che consente agli utenti di giocare a giochi arcade e ottenere ricompense. I premi vengono dati sotto forma di token crittografici che i giocatori possono incassare o utilizzare sulla piattaforma.

Metacade funziona in modo simile ad altre piattaforme P2E. Come giocatore, raccogli premi in token crittografici per avere successo in giochi e competizioni. Per Metacade, MCADE è il token nativo che alimenta l’ecosistema.

Tuttavia, Metacade ha altri modi entusiasmanti per i giocatori di guadagnare premi, tra cui Create2Earn, Compete2Earn e Work2Earn. I membri della comunità di Metacade possono anche puntare il token nativo e inserire regolari estrazioni di prezzo per aumentare i loro guadagni.

Previsione dei prezzi Metacade

Indubbiamente non abbiamo visto il meglio di GameFi, poiché la forte crescita del 2021 è stata immediatamente accolta con il prolungato bear market del 2022 e dell’inizio del 2023. Nel 2023, il mercato mostra di nuovo entusiasmo e si prevede che GameFi dominerà, con piattaforme come Metacade leader.

Nonostante le turbolenze del mercato, le prospettive sono positive per il mercato GameFi. Si prevede che una potenziale ripresa delle criptovalute nel 2023 rafforzerà GameFi e sbloccherà un tasso di crescita annuale previsto del 20,4% nei prossimi sei anni. Nel complesso, si stima che il settore raggiungerà una valutazione di 2,8 miliardi di dollari entro il 2028.

Tuttavia, i progetti vincenti nel settore GameFi dovrebbero essere quelli che offrono qualità piuttosto che quantità. MCADE offre entrambi, un motivo per gli investitori di essere entusiasti del suo futuro.

Da un certo punto di vista, MCADE ha un’incredibile offerta sul mercato. A parte gli enormi guadagni della piattaforma, gli investitori sono attratti dai suoi progetti incentrati sugli investitori. È il caso dell’iniziativa Megagrants, che sarà una fonte di finanziamento per gli sviluppatori di giochi che costruiscono progetti sulla piattaforma.

Seguendo quanto sopra, MCADE potrebbe salire e superare 1$, anche se questo è probabile a lungo termine. Una previsione dei prezzi a breve e medio termine di almeno 10 volte è più realistica quando il token entra nelle principali borse. Finora, i primi investitori hanno ottenuto oltre il 100% di guadagno durante il processo di prevendita, rendendo molto realistico un ritorno di 10 volte in pochi mesi nel futuro.

Dovrei investire nel token MCADE ora?

Al prezzo attuale di 0,017$, l’acquisto di MCADE è interessante. Il token dovrebbe restituire circa il 17,6% al termine della fase di prevendita.

In base allo storico, i token popolari raggiungono nuove vette quando vengono quotati negli exchange. Di conseguenza, questo potrebbe essere il momento giusto per investire in MCADE prima che il prezzo salga alle stelle. Ma a parte il potenziale ritorno dalla speculazione, MCADE ha un caso d’uso innovativo nel mondo reale che lo rende un investimento di una vita.