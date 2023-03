Il prezzo di MCADE ha avuto una traiettoria al rialzo da quando è iniziata la prevendita di Metacade. È passato da 0,008$ nella fase di prevendita Beta a 0,017$ nell’attuale sesta fase di prevendita. Il token ha guadagnato il 112,5% in meno di tre mesi.

Secondo il programma di prevendita, MCADE dovrebbe raggiungere 0,020$ nella fase finale. Al ritmo con cui le fasi di prevendita si stanno esaurendo, è solo una questione fino alla conclusione della prevendita. Se vuoi partecipare, puoi unirti alla prevendita qui.

Cos’è Metacade?

Metacade è una piattaforma metaverse progettata per consentire ai giocatori di accedere a giochi esclusivi play-to-earn (P2E) e costruire le loro carriere Web3 e fornisce anche una piattaforma per gli sviluppatori di giochi per attingere agli investitori disposti a finanziare i loro progetti GameFi. Offre un’opportunità di investimento per gli investitori in criptovalute attraverso il token MCADE che è attualmente in fase di prevendita.

Il token Metacade, MCADE, è costruito sulla popolare blockchain di Ethereum che lo rende un token ERC20. Ciò garantisce che MCADE venga acquistato tramite una blockchain protetta a basso costo.

Oltre a utilizzarlo all’interno dell’ecosistema Metacade, i possessori di MCADE, compresi coloro che lo acquistano in fase di prevendita, potranno scambiarlo sugli exchange di criptovalute entro la fine del primo trimestre del 2023.

Previsione dei prezzi Metacade 2023

Sebbene possa essere difficile fornire una previsione precisa dei prezzi di Metacade dopo la prevendita, la crescente domanda di MCADE e la tendenza rialzista che ha mostrato dall’inizio della prevendita potrebbero essere un indicatore di cosa aspettarsi dopo il completamento della prevendita.

L’attuale sesta fase è esaurita al 96,24% e rimangono solo 23.311.456 token MCADE su un totale di 855 milioni di token accantonati per la prevendita di Metacade. Ciò significa che la prevendita sta rapidamente giungendo alla sua conclusione per aprire la strada ad altre pietre miliari.

Secondo il whitepaper di Metacade, ci sono molte altre attività programmate per il primo trimestre del 2023 oltre alla prevendita. Una volta conclusa la prevendita, Metacade dovrebbe fare un lancio pubblico prima di procedere con la quotazione del token MCADE su CoinMarketCap e CoinGecko.

Metacade ha anche preso di mira la quotazione di MCADE su Uniswap oltre a tre o cinque altri principali exchange centralizzati (CEX).

La maggior parte delle criptovalute vede enormi movimenti di prezzo dopo la loro prima quotazione negli exchange di criptovalute e il token MCADE potrebbe non essere un’eccezione. Seguendo la trazione che il progetto Metacade sta creando all’interno dello spazio GameFi, non sarebbe una meraviglia vedere il prezzo di MCADE raggiungere 1,0$ dopo la sua prima quotazione.

Esiste anche la possibilità di introdurre un meccanismo di masterizzazione o buyback di token per i token MCADE una volta stabiliti l’utilità dei token e i flussi di entrate. Ciò renderebbe il token scarso poiché l’offerta di token in circolazione verrebbe ridotta, rendendo MCADE più prezioso a seconda della domanda in quel momento.

Il progetto Metacade è un buon investimento?

Dipende da un singolo investitore poiché ci sono diversi fattori da considerare prima di investire in un progetto crittografico. Tuttavia, detto questo, la cosa più importante è garantire che il progetto sia genuino e realizzabile.

Seguendo il suo white paper, Metacade dimostra di essere un progetto crypto praticabile visto che sta quasi completando la prevendita del suo token nativo, MCADE. Inoltre, è stato anche approvato da Certik, una delle principali società di revisione blockchain, dimostrando che si tratta di un progetto trasparente. Essere un progetto approvato da Certik è un forte punto di forza per il progetto, in particolare per il numero di criptovalute sul mercato.