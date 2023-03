Il prezzo di AltSignals (ASI) dovrebbe aumentare in modo significativo durante l’evento della prevendita, che ha coinciso con un aumento del sentiment nel mercato delle criptovalute.

In effetti, il 14 marzo, le monete di intelligenza artificiale (AI) sono aumentate in media del 16% in 24 ore, con la capitalizzazione di mercato del segmento AI che ha raggiunto 1,96 miliardi di dollari. Ciò è avvenuto dopo una svolta rialzista per il mercato più ampio che ha visto Bitcoin superare i 26.000$ e le principali monete legate all’intelligenza artificiale come SingularityNET (AGIX/USD) e Fetch.ai (FET/USD) hanno raggiunto i massimi di più settimane.

Questa previsione dei prezzi per AltSignals evidenzia perché ASI potrebbe essere un token AI da tenere d’occhio nel 2023.

AltSignals raggiungerà 1$ nel 2023?

Come notato sopra, la prevendita di AltSignals è in corso, con il token ASI attualmente valutato 0,012$. Al termine della prima fase della prevendita, il prezzo di ASI aumenterà del 25% fino a 0,015$. Secondo la cronologia di AltSignals, ASI sarà finalmente disponibile a 0,02274$ durante l’ultima fase del rilascio anticipato. In totale, il valore del token dovrebbe aumentare del 74% attraverso la prevendita.

Se si verifica il picco rialzista previsto per l’ASI, a partire dal prossimo trimestre, il prezzo dovrà aumentare di 44 volte per superare 1$. Sebbene sia possibile che il token raggiunga questo livello nei prossimi nove mesi, altri fattori che potrebbero influire sul movimento dei prezzi potrebbero entrare in gioco e ostacolare tali guadagni.

Se i prezzi rimangono ribassisti, una previsione più realistica sarebbe un discreto ritorno di 10 volte superiore a 0,2$ o leggermente superiore. I prezzi potrebbero quindi esplodere a medio termine quando prende forma un nuovo bull market.

Cos’è AltSignals e come funziona?

AltSignals è stato lanciato nel 2017, offrendo inizialmente i migliori segnali di trading gratuiti per una comunità in crescita che ha recentemente raggiunto oltre 50.000 abbonati.

Nel mercato del trading, AltSignals è attualmente uno dei migliori prodotti per i bot di asset digitali. I trader ottengono i segnali più avanzati dall’analisi del sentiment tecnico, fondamentale e sociale al backtesting, dal social trading e dagli avvisi di quotazione e altro.

La piattaforma sta ora cercando di rivoluzionare il suo business sfruttando l’Intelligenza Artificiale (AI), l’Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP) e l’Apprendimento Automatico (ML) per migliorare l’accuratezza dei suoi segnali per criptovalute, Binance Futures e Forex.

Secondo il white paper di AltSignals, l’algoritmo AI previsto nei prossimi mesi si chiama ActualizeAI e andrà a beneficio anche dei tradizionali trader di borsa e CFD.

ASI è il token nativo che alimenterà l’ecosistema ActualizeAI. C’è una fornitura fissa di 500 milioni di token, con 290 milioni (58% della fornitura) rilasciati per la prevendita.

Il token è la principale unità di conto nell’ecosistema, con i possessori che utilizzano il proprio ASI per accedere ai migliori segnali di trading. Gli utenti guadagneranno anche ASI dai tornei di trading e dal contributo ai progetti e allo sviluppo del prodotto. ASI sarà inoltre quotata su entrambe le piattaforme CEX e DEX, incluso Uniswap nel secondo trimestre del 2023.

Sei interessato ad acquistare ASI? Scaricalo ora partecipando alla prevendita qui.

Previsione dei prezzi AltSignals

Si prevede che il prezzo del token ASI di AltSignals aumenterà al rialzo al termine della prevendita e i token saranno disponibili sul mercato secondario. Il livello psicologico che i rialzisti potrebbero raggiungere più avanti nel 2023 è di 1$. Oltre a ciò, abbiamo 5$ e poi 10$ come obiettivi tra il 2025 e il 2030.

Se confrontiamo, token come SingularityNET e Fetch.ai hanno restituito rispettivamente oltre il 6.600% e il 5.300% dai minimi storici di marzo 2020. Come notato in precedenza, per raggiungere 1$, AltSignals deve superare livelli chiave come 0,1$ e 0,5$, (rendimenti da 5x a 10x) che penso siano possibili in un 2023-2024 rialzista.

Quali fattori potrebbero quindi catalizzare una prospettiva di mercato positiva per AltSignals?

In primo luogo, gli esperti di mercato prevedono un ulteriore slancio rialzista per le monete legate all’intelligenza artificiale, con monete come ASI destinate a sovraperformare come uno dei migliori investimenti del 2023. Questa prospettiva è ulteriormente aiutata dal fatto che la prevendita di AltSignals sta attirando un enorme interesse dal suo pozzo -comunità consolidata e da tutto il mondo crypto. È probabile che questo scenario alimenterà ancora di più la domanda di ASI quando la moneta entrerà in funzione nel secondo trimestre del 2023.

Un altro fattore chiave potrebbe essere la crescente domanda di modelli predittivi nel trading. Pertanto, una rivoluzionaria piattaforma AltSignals alimentata dal token ASI e l’imminente ecosistema ActualizeAI potrebbero far salire il prezzo ASI.

Inoltre, la quotazione su exchange centralizzati e decentralizzati ha storicamente coinciso con un forte aumento dei prezzi dei token quotati e ASI potrebbe non essere diverso, in particolare data l’enorme domanda già vista con l’evento di prevendita.