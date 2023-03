Metacade (MCADE) rivoluzionerà lo spazio GameFi?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lo spazio di gioco Web3 è cresciuto in modo esponenziale e, con migliaia di giochi disponibili, può essere difficile per gli utenti scegliere quali giochi vale la pena giocare e in quali progetti basati su blockchain vale la pena investire.

Un nuovo progetto può interrompere questo spazio, fornendo un ecosistema onnicomprensivo a coloro che desiderano entrare nello spazio GameFi. Questo progetto è Metacade (MCADE) e oggi esamineremo perché questo progetto può superare alcuni dei più grandi nomi del settore.

Metacade offre una grande opportunità di investimento?

Al momento della fase 6 della prevendita di Metacade (MCADE), la criptovaluta ha un valore di 0,017$. Ciò significa che gli investitori che entrano presto nel progetto possono beneficiare della sua crescita complessiva.

Nella fase successiva della prevendita si stima che Metacade (MCADE) venga scambiato a 0,0185$, offrendo agli investitori della fase 6 un rendimento rispettabile mentre gli investitori precedenti si trovano ovviamente in una posizione migliore.

È probabile che Metacade (MCADE), con la sua implementazione di entrate pubblicitarie, tornei, eventi, estrazioni a premi, annunci di lavoro, processo di test del gioco e launchpad dedicato, possa raggiungere un valore più alto nel 2023 e oltre. Gli investitori hanno un’eccellente opportunità di investire nelle prime fasi di un progetto che può affermarsi come forza dominante nello spazio Web3.

Metacade raggiungerà 1$ entro la fine del 2024?

Metacade (MCADE) è offerto a 0,017$ durante la prevendita Stage 6. Ciò significa che gli investitori possono ottenere il token MCADE con uno sconto rispetto al prezzo di lancio previsto.

Il settore delle criptovalute si sta muovendo verso il gioco, con alcune delle più grandi aziende che si lanciano nello spazio blockchain introducendo NFT e altre tecnologie Web3.

I giocatori stanno iniziando a rendersi conto del valore dei giochi blockchain e il meccanismo di picchettamento delle funzionalità può premiare i giocatori e fungere da importante incentivo per continuare a utilizzare la piattaforma per gli anni a venire.

Questi aspetti possono alimentare la domanda e l’attrattiva dei giochi blockchain nel prossimo futuro. Anche Metacade (MCADE) verrà quotato nelle principali borse dopo il successo della prevendita e, con questo slancio, può probabilmente raggiungere un valore di 0,05$ entro la fine del secondo trimestre del 2023.

Entro la fine del quarto trimestre del 2023, Metacade (MCADE) può raggiungere un valore di 0,1$, un punto di valore che può rappresentare il suo massimo storico.

Cos’è Metacade?

Metacade (MCADE) è un hub della comunità Web3 che collega i giocatori e gli appassionati di criptovaluta in un unico luogo in cui possono comunicare e collaborare.

La piattaforma rappresenta un luogo di ritrovo con una sala giochi virtuale che fornisce a tutti l’accesso a giochi con elementi Play-to-Earn (P2E) e luoghi virtuali dove troveranno le ultime notizie e opinioni GameFi condivise dalle persone più importanti del settore.

Come funziona Metacade?

Su Metacade (MCADE), un sistema dedicato compensa gli utenti per la loro attività attraverso i token MCADE.

Metacade (MCADE) mira a potenziare i giocatori con lo schema Metagrant, in cui la comunità può dirigere le risorse del tesoro e decidere quali sviluppatori di giochi saranno supportati inviando i loro voti su tutti i giochi che vogliono costruire.

C’è anche una bacheca di lavoro e concerto dove gli utenti possono trovare lavoro nello spazio Web3.

Il token Metacade (MCADE) è basato su Ethereum (ETH) e segue lo standard token ERC-20. MCADE può essere acquistato facilmente e archiviato su una blockchain sicura.

In che modo Metacade cambierà il settore?

Metacade offrirà ai giocatori vari casi d’uso e funzionalità su scala globale. Ospiterà tornei, eventi ed estrazioni a premi, presenterà annunci di lavoro, avrà una sala giochi Pay-to-Play e fornirà l’accesso ai test di gioco.

Sarà presente un launchpad dedicato e qualsiasi sviluppatore che mira a creare un gioco sarà in grado di utilizzare la community pre-costruita per avere la possibilità di essere votato e il proprio progetto finanziato dalla piattaforma.

La criptovaluta MCADE è un buon investimento a lungo termine?

La popolarità complessiva che circonda l’industria Play-to-Earn (P2E) e lo spazio Web3 può portare a un aumento del valore della piattaforma Metacade, con conseguente base di utenti più elevata, progetti in primo piano e utilità MCADE.

Ciò significa che MCADE è un solido investimento a lungo termine e, se gli investitori sono interessati a partecipare al round di finanziamento di Metacade, possono farlo visitando il loro sito web.

Tuttavia, non ci sono garanzie nello spazio blockchain e deve essere considerata la volatilità complessiva di molte criptovalute.

C’è stata una forte domanda di giochi Web3 e la struttura P2E che circonda molti di essi ha anche aumentato l’utilizzo e la domanda di token non fungibili (NFT). Questi aspetti giocano un ruolo nella piattaforma Metacade, che ha un alto potenziale di crescita.

I token GameFi sono un ottimo investimento a lungo termine?

Lo spazio GameFi è in continua evoluzione e viene sviluppato un flusso continuo di nuovi giochi. Sulla base di ciò, è chiaro che la domanda di giochi blockchain è elevata. I progetti che si affermano come leader competitivi in questo campo dello spazio Web3 possono fornire molto valore a lungo termine.

Vale la pena acquistare Metacade?

Metacade (MCADE) come progetto ha molto da offrire. È disponibile una vasta gamma di giochi arcade che offriranno valore sia ai giocatori occasionali che ai giocatori competitivi.

È presente un hub social dedicato e numerosi meccanismi di guadagno in atto che incentiveranno l’utilizzo. Metacade (MCADE) creerà anche nuovi posti di lavoro nello spazio GameFi e collegherà gli utenti blockchain con opportunità a pagamento.

Questi aspetti possono rendere Metacade (MCADE) un solido investimento, ma la decisione è ancora basata sulle esigenze specifiche, sui requisiti e sull’obiettivo dell’investitore.