Il presidente della Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan, Huang Tien-mu, ha confermato che Taiwan riceverà presto una legislazione speciale per regolamentare lo spazio cripto nel paese. Huang lo ha confermato ai legislatori durante un audit sulla stabilità bancaria globale in parlamento. La rivelazione arriva quando la prevendita della nuova piattaforma metaverse basata su blockchain Metacade è entrata nella sua settima fase.

Taiwan ha due autorità di regolamentazione finanziaria: la Banca centrale della Repubblica di Cina e la Commissione di vigilanza finanziaria (FSC), e Bloomberg ha recentemente riferito che l’FSC era pronta per essere quella incaricata di regolamentare le criptovalute nel paese. Alcuni membri del parlamento taiwanese avevano raccomandato al nuovo Ministero degli affari digitali (MODA) di essere il principale regolatore delle criptovalute. Altri, tuttavia, hanno affermato che il nuovo ministero è relativamente inesperto rispetto all’FSC.

La speciale regolamentazione delle criptovalute di Taiwan mette Taiwan nella Società delle Nazioni al lavoro per introdurre una legislazione sulle criptovalute che regolamenti un’industria in gran parte non regolamentata. Una regolamentazione permetterebbe ai progetti cripto esistenti e nuovi, come Metacade, di prosperare facilmente.

Cos’è Metacade e perché è diventata così popolare?

Metacade è una nuova piattaforma metaverse basata su blockchain che mira a diventare la più grande piattaforma di gioco arcade che offre i più emozionanti giochi P2E di cripto-gaming. Il progetto è attualmente nella penultima fase del suo token nativo, MCADE, prevendita.

Secondo il white paper di Metacade, la prevendita di Metacade dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2023 e, in base alla velocità con cui le fasi si stanno esaurendo, è solo questione di giorni prima che la prevendita si esaurisca completamente. Secondo i dati sul sito web di Metacade, rimangono solo 10 giorni di prevendita.

In effetti, resta da rivendicare solo il 3,11% dei token MCADE totali accantonati per la prevendita, il che dimostra che la domanda per il token è superiore all’offerta. Puoi partecipare alla prevendita qui.

Il token MCADE è costruito su Ethereum rendendolo un token ERC-20, il che significa che gli investitori possono acquistare il token tramite una blockchain sicura a basso costo.

Metacade può essere una buona opportunità viste le nuove normative

Quando la Cina, che un tempo ospitava la maggior parte delle attività cripto, incluso oltre il 50% delle attività di mining di criptovalute, ha bloccato le criptovalute costringendo le aziende di criptovaluta a chiudere, un buon numero di progetti cripto si è trasferito a Taiwan.

Con la Financial Supervisory Commission (FSC) che assume il mandato di regolamentazione delle criptovalute a Taiwan, il paese potrebbe presto diventare un hub crittografico in Asia dove sono domiciliati diversi progetti metaverse tra cui The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Corea del Sud), Axie Infinity (Singapore) , ed Enjin (Singapore). È probabile che il paese attiri anche nuovi progetti imminenti come Metacade, la cui crescente popolarità tra gli investitori di criptovalute e gli sviluppatori e i giocatori di GameFi è salita alle stelle.

Metacade consentirà agli sviluppatori di ottenere finanziamenti per i progetti GameFi

Oltre a offrire agli investitori un’opportunità di investimento attraverso il suo token MCADE, Metacade ha anche un imminente programma Metagrants il cui lancio è previsto per il terzo trimestre del 2023. Attraverso il programma Metagrants, gli sviluppatori all’interno della comunità Metacade saranno in grado di ottenere finanziamenti per supportare i loro progetti sviluppo.

Gli sviluppatori presenteranno le domande a un pool di investitori nella comunità MCADE e gli investitori voteranno i progetti da sostenere.

In generale, si prevede che Metacade si evolva costantemente man mano che gli sviluppatori invadono la piattaforma con giochi esclusivi play-to-earn (P2E). La piattaforma mira anche alla transizione verso un’organizzazione decentralizzata (DAO) a tutti gli effetti entro il quarto trimestre del 2024 per consentire un approccio completamente guidato dalla comunità.

Nel frattempo, la piattaforma di gioco arcade continua a guadagnare popolarità mentre la sua prevendita si avvicina alla fase finale, dopo la quale il token MCADE dovrebbe essere quotato sull’exchange decentralizzato Uniswap tra gli altri exchange di criptovalute.