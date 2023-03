Nuovi ICO di criptovalute – Perché queste 15 monete sono le migliori ICO da acquistare adesso

Non c’è momento migliore per investire in un progetto che sta per avere successo che farlo nella fase di ICO. Ogni investitore sa che entrare così presto in un progetto di successo garantisce praticamente rendimenti che cambiano la vita man mano che questo si sviluppa e il pubblico delle criptovalute inizia ad avere FOMO, ovvero la paura di perdersi un grande evento.

Quali sono le migliori ICO per ottenere grandi profitti nel 2023?

Trovare l’ICO che ha maggiori probabilità di ottenere grandi guadagni può essere più difficile ed è essenziale esaminare tutti gli aspetti della configurazione di un progetto per determinarne le possibilità di successo.

Fortunatamente per gli investitori, c’è una vasta gamma di esperti di criptovalute che esaminano costantemente il mercato alla ricerca di opportunità. Ecco quindi alcuni dei cripto progetti che ritengono più probabili per una massiccia rivalutazione dei prezzi nel 2023 e negli anni a venire:

1. Metacade (MCADE) – Cerca di rivoluzionare il GameFi

Che Cos’è Metacade?

Metacade è un progetto nuovo e dirompente che sembra destinato a diventare il cuore pulsante del nascente movimento GameFi. Il team ha recentemente lanciato un white paper incredibilmente apprezzato che illustra nel dettaglio i suoi ambiziosi piani per cambiare il modo in cui i giocatori si divertono.

Con gli esperti del settore delle criptovalute che elogiano il progetto nascente, non sorprende che il presale abbia visto un’intensa attività. Il gran numero di investitori che si sono affrettati ad assicurarsi i propri MCADE a prezzi fortemente scontati ha fatto sì che il totale raccolto abbia già raggiunto $12.7m in sole 17 settimane.

Il fiore all’occhiello dell’ecosistema Metacade è la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) mai creata. Il progetto garantirà a Metacade la possibilità di rivolgersi a vaste fasce della gaming community esistente e offrendo diversi tipi di esperienze di gioco.

La sua ricchezza si riscontra anche nel design dell’ampio sistema di ricompense del progetto: gli utenti possono guadagnare non solo per le attività in-game, ma anche per altre azioni che migliorano l’esperienza nell’ecosistema, come la condivisione di versioni alpha o la scrittura di recensioni di giochi.

L’impresa utilizza il token di utilità MCADE come valuta della piattaforma. Con l’inevitabile crescita della base di utenti del progetto nei prossimi anni, aumenterà anche la pressione di acquisto sul token MCADE. Con le opzioni di staking che incentivano ulteriormente l’investimento nel token, MCADE si sta configurando come la migliore offerta iniziale di monete mai vista.

2. AltSignals – La migliore ICO per segnali di trading di alta qualità

Che cos’è AltSignals?

AltSignals sta conducendo un’incredibile ICO con un record consolidato di segnali di trading sorprendenti per i suoi 50.000 utenti. Ora sta utilizzando il presale del suo token ASI per spingersi oltre i limiti del possibile.

AltSignals si è già affermata come una potenza nel campo dei segnali di trading: il suo prodotto AltAlgo™ ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire alla piattaforma oltre 1.500 segnali con una percentuale di successo del 64%.

Il team ha ora annunciato lo sviluppo di ActualizeAI, che sfrutta i più recenti approcci all’apprendimento automatico, come l’apprendimento per rinforzo e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Il prodotto sembra destinato a rivoluzionare ciò che gli utenti possono aspettarsi dai fornitori di segnali di trading.

Il token ASI sarà la chiave per l’accesso anticipato all’esperienza ActualizeAI durante il suo sviluppo. Inoltre, consente ai possessori di entrare a far parte dell’esclusivo AI Members Club e di accedere ad alcune funzioni. I possessori possono beneficiare di informazioni privilegiate sulle prossime ICO, sui token di utilità consigliati agli investitori e molto altro ancora.

3. ASTL – La migliore offerta iniziale di monete per il mining

Che cos’è ASTL?

Il progetto ASTL consente agli utenti di investire nel mining tokenizzato, sapendo che per gli appassionati di criptovalute è difficile avviare l’attività di mining di criptovalute per conto proprio a causa degli enormi esborsi di capitale. In effetti, la maggior parte delle nuove società minerarie sono finanziate da venture capitalist, e molte di esse arrivano fino alla fase di offerta pubblica iniziale.

Questo dimostra che la piattaforma ASTL risponde a un’esigenza del mercato: gli investitori possono aggiungere l’attività mineraria al loro portafoglio senza dover acquistare direttamente costose attrezzature. Il team ha tracciato con cura le infrastrutture di mining più redditizie. I potenziali investitori possono essere rassicurati sul fatto che l’azienda decida il modo migliore per promuovere azioni redditizie in tutta la sua infrastruttura al variare dei prezzi.

4. Brickken – Il miglior investimento per i titoli

Che cos’è Brickken?

Brickken è un progetto innovativo che consente agli utenti di creare titoli sotto forma di token, permettendo alle aziende di raccogliere fondi emettendo titoli sulla piattaforma da vendere direttamente agli utenti o sui mercati secondari.

Questo è un fantastico esempio di come la tecnologia blockchain possa guidare l’innovazione aziendale. Con gli utenti in grado di impostare l’offerta di token e altre configurazioni relative, la piattaforma potrebbe consentire a molti di beneficiare della crescita che può derivare dal denaro raccolto.

È probabile che prima o poi assisteremo alla prima offerta pubblica iniziale di una società che ha raccolto fondi attraverso un’offerta di token Web3 e la campagna ICO di Brickken è un modo eccellente per investire nel Web3 nel suo complesso.

5. Moovy – In arrivo la migliore tra le ICO “drive-to-earn”

Che cos’è Moovy?

Moovy è un’ICO di gaming che cerca di creare un movimento attorno a un nuovo modello di cripto gaming. Quando si cimenteranno nell’universo di Moovy, i giocatori potranno progettare e costruire un’auto basata su NFT e progredire attraverso una serie di compiti per avanzare tra i talenti del gioco.

Si unisce ad altri cripto progetti che cercano di concentrarsi sugli appassionati di auto. Se riuscirà a capitalizzare l’enorme mercato dei giochi automobilistici, potrebbe vedere un forte apprezzamento del prezzo nel tempo con la crescita della sua capitalizzazione di mercato totale.

Sebbene Moovy sia presente solo nella lista delle migliori ICO stilata da alcuni esperti, potrebbe comunque produrre dei rendimenti ragionevoli se riuscisse a prendere slancio.

6. Dogeliens – Il miglior token digitale divertente

Che cos’è Dogeliens?

Dogeliens è un nuovo cripto progetto meme coin che ha lanciato una ICO per raccogliere capitali e creare il suo universo incentrato sul divertimento.

Dogeliens utilizza il token digitale DOGET come principale forma di pagamento nel suo ecosistema e spera di ampliare le funzionalità nel tempo. Una delle principali aree di interesse è la formazione di coloro che sono alle prime armi con le criptovalute e in futuro la piattaforma potrebbe offrire corsi a pagamento.

Supponiamo che il contenuto copra un numero sufficiente di informazioni e che permetta agli utenti di conoscere i contratti intelligenti, i token virtuali, gli asset digitali, la capitalizzazione di mercato e altri argomenti essenziali sulle criptovalute. In questo caso, la domanda potrebbe aumentare il valore del token nel tempo.

7. ALINK AI – La migliore offerta iniziale di monete per l’AI

Che cos’è ALINK AI?

ALINK AI utilizza la tecnologia blockchain per rendere accessibile il mondo dell’IA generalizzata e per unirsi a un’ondata di progetti in corso che utilizzano i token per soddisfare i casi d’uso basati sull’AI. I token degli investitori vengono utilizzati per attivare un mercato di dati e un servizio di formazione come servizio. Dato l’enorme aumento dell’interesse per l’intelligenza artificiale dopo il rilascio di ChatGPT, potremmo vedere ALINK AI beneficiare di questa consapevolezza.

Un’altra caratteristica fondamentale dell’ecosistema è la possibilità per gli utenti di mettere a disposizione diversi modelli di machine-learning, un’altra area che potrebbe prendere piede.

8. Vivi – Il migliore progetto ICO per l’intrattenimento

Che cos’è VIVI?

Vivi è un progetto di intrattenimento per cui gli investitori iniziali sperano in profitti significativi. Con la piattaforma che punta al colossale mercato dell’attenzione pubblicitaria, la posta in gioco è alta.

Sebbene l’impresa e il fondo abbiano fornito pochi dettagli sull’implementazione tecnica che intende seguire, è chiaro che l’ambizione è quella di dare agli utenti il potere di guadagnare di più dall’attenzione che i loro contenuti catturano sui social media. Il processo di acquisto è simile a quello di altri progetti ICO e utilizza il metodo preferito di connessione al sito web per la vendita dei token.

9. Dogodoge – La migliore nuova moneta di meme Shiba Inu offerta iniziale di monete

Che cos’è Dogodoge?

Dogodoge è un progetto di meme coin che si basa sul successo dei progetti Dogecoin e Shiba Inu. È già stato chiarito che, oltre ai meme, i token DOGODOGE offriranno una grande quantità di utilità. I token saranno utilizzati in un exchange DogoSwap per la liquidità e potranno anche essere impiegati per acquistare Dogodoge NFT.

Pur entrando in un mercato affollato, Dogodoge ha ambizioni elevate. Poiché i token sono stati progettati per offrire qualcosa in più del semplice divertimento e dello spirito di community, il prezzo dei token DOGODOGE potrebbe subire una certa pressione all’acquisto a causa della maggiore consapevolezza nel tempo.

10. RenQ Finance – La migliore ICO cross-chain

Che cos’è RenQ Finance?

RenQ Finance ha deciso di creare una soluzione cross-chain per il mondo frammentato della DeFi, consentendo agli utenti di scambiare token in diverse chain attraverso l’exchange multi-chain di RenQ Finance.

La funzione principale dei token RENQ è rappresentata dai poteri di governance e dalla trasparenza che offrono ai possessori. I token RENQ sono fondamentali per votare le proposte di sviluppo dell’ecosistema RenQ Finance e potrebbero servire a scopi più ampi con il progredire della piattaforma, come la liquidità.

Il progetto è rimasto fedele alle sue radici Web3. Adottando un approccio decentralizzato alla governance, è probabile che sia popolare tra i puristi delle criptovalute, desiderosi di spingersi oltre i limiti di ciò che la governance decentralizzata (utilizzando i token) può offrire.

11. Ecoterra – La migliore ICO per il mercato della compensazione del carbonio

Che cos’è Ecoterra?

Ecoterra è una criptovaluta ecologica che spera di promuovere azioni positive per il clima attraverso l’app Ecoterra. L’applicazione permette agli utenti di guadagnare token ECOTERRA per le azioni positive che compiono per riciclare. È presente anche un mercato di compensazione delle emissioni di anidride carbonica in cui gli utenti possono mettere a frutto i propri token ECOTERRA.

Il progetto offre soluzioni rispettose del pianeta e spera di catturare il desiderio delle aziende di impegnarsi per l’ambiente, soprattutto alla luce della crescente attenzione per l’ESG. Anche una piccola fetta della torta delle imprese farebbe salire il prezzo dei token ECOTERRA per via della pressione d’acquisto che ne deriverebbe.

12. Artyfact – la migliore offerta iniziale di moneta per la grafica dei giochi AAA

Che cos’è Artyfact?

Artyfact è un’iniziativa di GameFi che si concentra sulla mancanza di esperienze di qualità AAA nel settore del play-to-earn.

La piattaforma utilizza i token ARTY per la governance e le ricompense, quindi il team di Artyfact sostiene che probabilmente ci sarà una costante pressione al rialzo sui token. Questo potrebbe significare che i possessori potranno vedere dei ritorni quando il numero di utenti aumenterà.

Dopo il successo dell’ICO, il team di Artyfact sta cercando di sviluppare l’esperienza di gioco con incentivi che pongano al centro dell’attenzione la qualità del gameplay, per cercare di garantire che il progetto cresca di notorietà nel tempo.

13. JournArt – Il migliore per gli NFT artistici di nicchia

Che cos’è JournArt?

Journart è un progetto incentrato sugli NFT che cerca di occupare una nicchia nel mondo delle criptovalute coniando e vendendo una serie di opere d’arte raffiguranti ragazze con fattezze animali come NFT.

Il progetto ha un’ampia tabella di marcia di attività e potrebbe vedere una certa crescita se l’opera d’arte concettuale dovesse essere accolta positivamente da una community più ampia, soprattutto quando il progetto beneficerà della velocità, della sicurezza e delle basse commissioni di transazione della Smart Chain di Binance.

Sebbene il mercato NFT si sia fermato di recente dopo il boom registrato nella corsa al rialzo del 2021, c’è ancora un interesse duraturo nei confronti della tecnologia e rimane difficile prevedere quali token si affermeranno in modo particolare durante la prossima corsa al rialzo, ma Journart potrebbe essere uno di questi.

14. Rocketize – La migliore offerta iniziale di moneta per i meme non animali

Che cos’è Rocketize?

Rocketize è un progetto di meme coin che ha cercato di ritagliarsi una posizione nell’affollato spazio delle meme coin concentrandosi sullo spazio invece che sui temi animali più comuni.

La chiave del successo delle monete meme è spesso la garanzia di uno stile accattivante, ed è chiaro che Rocketize ha un design molto pulito ed efficace. Nel caso in cui il team decidesse di ampliare la gamma di attività, Rocketize dovrebbe essere in grado di fare da pivot in modo efficace grazie alla presenza sulla Smart Chain di Binance. L’aggiunta di un altro contratto intelligente sarebbe estremamente semplice nel caso in cui si desiderasse un’altra utilità in futuro.

15. NeurSwap – La migliore ICO per i cripto modelli di linguaggio

Che cos’è NeurSwap?

NeurSwap è un’iniziativa di un gruppo di fondatori di AI che vogliono sfruttare i miglioramenti della tecnologia AI per dare vita a casi d’uso della criptovaluta. La piattaforma ha l’ambizione di coprire molte aree diverse, da un chatbot con cripto fino a un generatore di NFT.

NeurSwap è un’altra piattaforma che potrebbe vedere la crescita dell’interesse del settore dell’AI portare a un aumento del prezzo del token digitale nativo NEUR. Se l’impresa riesce a dimostrare di aver fornito un valore reale al mercato grazie alle sue release tecniche, potrebbe ottenere una buona performance.

Acquistare durante una ICO

Cosa cercare in una ICO

Investire in una ICO può essere scoraggiante se non l’hai mai fatto prima e sapere quali sono gli aspetti da considerare è fondamentale per ottenere il massimo dai tuoi investimenti. Ecco alcune delle aree chiave a cui devi pensare.

Considerazioni legali

Con il crescente controllo della Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti, non c’è dubbio che un numero sempre maggiore di progetti stia prestando la massima attenzione per assicurarsi di essere in linea con le linee guida stabilite dall’ente.

Vale sempre la pena di controllare il sito della Commissione per avere la certezza che il tuo potenziale investimento sia in regola con i requisiti legali, che possono andare dal sito web al whitepaper.

Tokenomics

Assicurarsi che le tokenomics siano favorevoli è fondamentale anche quando si esamina l’ICO di un nuovo asset digitale. Uno dei modi in cui puoi essere rassicurato sul valore dei nuovi token che acquisisci è quello di verificare la presenza di un’offerta fissa di token o di un modo in cui i possessori di token siano in grado di anticipare l’inflazione attraverso un meccanismo come lo staking.

Consulta il white paper

Un white paper di progetto dovrebbe delineare le informazioni necessarie su come le iniziative cripto forniranno valore e su cosa verrà speso il denaro nel caso in cui l’iniziativa riesca a raccogliere fondi attraverso la vendita di token.

Termini e partnership

Comprendere i termini di una ICO è un passo fondamentale, in quanto aiuta gli investitori a capire il ruolo che il possesso di token permette loro di svolgere nello sviluppo del progetto. Questo dato può variare molto a seconda del progetto, quindi deve essere sempre rivisto.

Le partnership sono un’altra area chiave che può indicare l’interesse e i progressi compiuti dai prossimi ICO: se altri cripto progetti sono già abbastanza interessati da formare una partnership, può essere un segnale positivo.

Come faccio a sapere quando vengono lanciate nuove monete?

Se un’offerta iniziale di monete è nuova, è molto probabile che venga presentata sui social media e su diversi aggregatori di ICO. È importante notare che una ICO trovata sui social media richiede molta cautela, e segni evidenti come la mancanza di un sito web dovrebbero essere considerati un campanello d’allarme.

Vantaggi delle ICO

Il vantaggio principale di investire in una ICO è che consente agli investitori di accedere alle startup blockchain. Di solito, investire in una società privata è difficile per i normali investitori ed è invece riservato alle società di venture capital. Ma con le ICO, i potenziali investitori possono acquistare molto presto e cogliere l’opportunità di ottenere enormi profitti.

Investire in una ICO è anche un modo fantastico per utilizzare il tuo denaro per la creazione di un’azienda privata. Le aziende che raccolgono fondi attraverso le ICO forniscono in genere un alto livello di comunicazione alla loro community.

Svantaggi delle ICO

Un’ICO è un modo incredibile per le aziende di raccogliere fondi e può far sì che gli investitori ottengano enormi guadagni nel tempo. Tuttavia, uno degli aspetti negativi dell’investimento nelle ICO è che a volte ci vuole molto tempo prima che l’azienda cresca abbastanza da vedere un ritorno significativo sull’investimento; per questo motivo, assicurarsi che l’ICO abbia un buon rapporto qualità-prezzo è una parte importante della valutazione di una ICO prima di agire.

Conclusioni – Qual è la migliore ICO in cui investire ora?

Metacade è un investimento così convincente che non c’è dubbio che rimanga la migliore ICO in circolazione in questo momento. Con uno sviluppo che potrebbe accelerare nei prossimi mesi, i possessori di MCADE potrebbero vedere un incredibile ritorno sul loro investimento con la crescita dell’ecosistema e l’aumento della consapevolezza dei token.

Domande frequenti sulle criptovalute

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono beni digitali che utilizzano la crittografia per proteggere e verificare le transazioni e per controllare la creazione di nuove unità. A differenza delle valute tradizionali, sostenute dai governi, le criptovalute sono decentralizzate e operano indipendentemente dalle autorità centrali. Permettono alle persone di trasferire fondi in modo sicuro e anonimo attraverso le frontiere, senza dover ricorrere a intermediari come banche o processori di pagamento.

Cosa significa ICO?

Uno dei modi in cui le nuove criptovalute vengono emesse per la prima volta è attraverso un’offerta iniziale di monete (o ICO), un modo per raccogliere fondi per nuove iniziative. Durante le offerte iniziali di monete, gli investitori possono acquistare nuove monete o token in cambio di altre criptovalute già affermate, come Bitcoin o Ethereum. Le ICO sono state un modo popolare per le startup di raccogliere fondi, ma sono state anche soggette a truffe (come Centra Tech) e frodi, quindi gli investitori dovrebbero essere cauti e fare le loro ricerche prima di investire in qualsiasi ICO.

Le ICO sono illegali?

Le ICO non sono assolutamente illegali. Sebbene la Securities and Exchange Commission abbia un occhio di riguardo per le ICO in questo settore, dato che si tratta di un’area largamente non regolamentata, la raccolta di denaro attraverso un token venduto in un’ICO è del tutto legale, a patto che la società che gestisce l’ICO segua le linee guida previste.

Acquistare una moneta durante una ICO è un buon investimento?

Le ICO possono essere ottimi investimenti, in quanto l’ingresso così precoce permette all’investitore di beneficiare appieno della crescita del prezzo dei token che una nuova criptovaluta può sperimentare. Le offerte iniziali di monete (ICO) possono offrire diverse qualità di investimento, per cui è necessario fare la dovuta diligenza come per qualsiasi altro tipo di investimento.

Dove posso acquistare le criptovalute ICO?

Le offerte iniziali di monete sono in genere rese disponibili attraverso il sito web del cripto progetto che gestisce l’ICO. Ciò significa che gli investitori di solito collegano i loro portafogli di criptovalute e utilizzano il loro denaro per trasferire l’importo appropriato in cambio dei token. La fiducia nel sito web è un altro motivo per fare ricerche sui token, per assicurarsi che non si tratti di una truffa.

Qual è la prossima grande ICO del 2023?

La più grande ICO del 2023 è attualmente Metacade, visti gli enormi livelli di interesse riscontrati nel cripto progetto da parte degli investitori che cercano di acquisire MCADE mentre il prezzo rimane così basso.

Qual è la principale differenza tra una ICO e una IPO?

Un’ICO si riferisce alla vendita di token di una nuova criptovaluta, solitamente effettuata per raccogliere fondi in cambio di una partecipazione degli investitori. Questi token non conferiscono la proprietà dell’azienda, ma consentono agli investitori di acquistare l’ecosistema, a seconda di come viene utilizzato il token.

L’IPO viene solitamente effettuata molto più tardi nel ciclo di vita di un’azienda e consiste nell’emissione di azioni in una borsa pubblica invece che in un’azienda privata. Ogni giorno gli investitori possono quindi acquistare azioni della società.

Cosa succede ai fondi di una ICO?

Un’azienda che utilizza un’ICO per raccogliere fondi di solito delinea l’uso del denaro come parte della documentazione dell’ICO, ad esempio in un white paper. Spesso i fondi saranno utilizzati per lo sviluppo del prodotto principale.

