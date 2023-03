Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Man mano che il settore del gaming blockchain cresce, i giocatori hanno l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la varietà di titoli con cui possono giocare.

Tuttavia, non tutti i giochi sono realizzati allo stesso modo e non tutti rappresentano un modo valido tramite cui i giocatori possono guadagnare dal tempo trascorso a giocare.

Metacade è un nuovo progetto che può sconvolgere questo settore, fornendo un ecosistema che semplificherà la navigazione nello spazio GameFi. Ci occuperemo delle caratteristiche e del valore di Metacade (MCADE) e analizzeremo fino a che punto può aumentare di valore.

La prevendita di Metacade terminerà presto: che tipo di prezzo possono aspettarsi gli investitori?

A partire dal 21 marzo 2023, la prevendita MCADE è alla Fase 7, e il suo valore è di 0,0185$.

La prevendita è stata completata al 98,94% e nella prossima fase finale il valore aumenterà a 0,02$. La maggior parte dei token MCADE è già stata venduta, ovvero 947.896.499 token, mentre ne rimangono solo 7.103.501. Ciò significa che MCADE si sta avvicinando alla sua fase finale di prevendita e rimane un periodo di tempo limitato per investitori e trader per ottenere il token mentre è al suo valore attuale.

Sulla base di ciò, è chiaro che la domanda del token è elevata e, pertanto, al termine della prevendita, il suo valore può raggiungere nuove vette. Per saperne di più sul processo di prevendita, ti consigliamo di visitare il sito web di Metacade.

Entro la fine del quarto trimestre del 2023, la criptovaluta Metacade (MCADE) può potenzialmente salire a 0,1$, che rappresenterebbe il suo massimo storico.

Questa crescita sarà alimentata dal passaggio che lo spazio di gioco complessivo sta compiendo verso il gioco blockchain e dall’attrattiva dei meccanismi di puntata complessivi che premiano i giocatori e li incentivano a continuare a utilizzare la piattaforma e l’ecosistema.

Metacade raggiungerà 1$?

Lo spazio GameFi e il fascino del modello Play-to-Earn (P2E) si stanno facendo strada anche tra i giochi tradizionali. Ciò significa che, accanto a sviluppatori di giochi più piccoli e indipendenti che creano giochi abilitati per Web3, in futuro arriverà il punto in cui anche gli studi di giochi AAA inizieranno a fare il loro ingresso nello spazio blockchain.

Poiché Metacade (MCADE) mira a diventare l’hub per notizie, sviluppi, eventi e processi di costruzione della comunità, ha il potenziale per essere la piattaforma di riferimento per numerosi giochi appena rilasciati.

Maggiore è la base di utenti dietro Metacade, maggiore è l’utilità e il valore che può avere il token MCADE.

Metacade, come progetto, può vedere un alto livello di crescita per tutto il 2023 e il 2024. Inizialmente, il progetto dovrà costruire una comunità, seguire e un ecosistema generale di casi d’uso e giochi per essere percepito come prezioso da investitori e trader. Ma il suo valore è già aumentato.

A causa della sua struttura relativa alle entrate pubblicitarie, ai tornei, alle estrazioni a premi, agli eventi e al processo di test di gioco incentivato insieme al launchpad, il suo valore può probabilmente arrivare a 1$ entro la fine del 2025.

Cos’è Metacade e come funziona?

Metacade (MCADE) sta costruendo l’ultimo hub della comunità Web3 in cui i giocatori e gli appassionati di criptovaluta possono collaborare e comunicare.

L’obiettivo della piattaforma è quello di essere un GameFi Center in cui le persone possono far parte di una comunità Web3 e dello spazio in generale.

I giocatori possono divertirsi con i loro giochi preferiti o progetti Play-to-Earn (P2E) e aumentare le loro possibilità di vincere premi.

I giocatori possono incontrarsi, comunicare ed essere incentivati attraverso il token MCADE.

La piattaforma si distingue per il suo schema Metagrant, in cui la comunità vota e indirizza le risorse disponibili nella tesoreria agli sviluppatori e ai giochi che intendono supportare.

Con le sovvenzioni, gli sviluppatori mirano a dare vita a nuovi giochi. Inoltre, c’è un lavoro dedicato e una bacheca in cui chiunque cerchi lavoro nello spazio blockchain può iniziare a candidarsi per le posizioni disponibili.

Per quanto riguarda la tecnologia alla base, anche Metacade (MCADE) è costruita su Ethereum (ETH) come blockchain.

Ciò significa che il token MCADE è una criptovaluta conforme all’ERC-20 che può essere acquistata e archiviata sulla blockchain. Ciò significa anche che molti wallet che supportano i token standard supporteranno anche MCADE, assicurando che sia accessibile a chiunque.

Vale la pena investire nel token MCADE?

Ciò dipende esclusivamente dagli obiettivi generali del singolo investitore o del trader. Il progetto Metacade (MCADE) ha un alto potenziale di crescita per quanto riguarda le sue offerte e il suo ecosistema. La maggior parte dei token è già stata venduta, il che indica che esiste una vera domanda.

È importante ricordare che questo progetto è nelle sue fasi iniziali e probabilmente vedrà molti altri aggiornamenti, sviluppi e attrattive mentre ci avviciniamo alla fine del 2023.

Tenendo questo in mente, per gli investitori pazienti e che desiderano una criptovaluta di alto valore a lungo termine e credono nell’aspetto di gioco dello spazio Web3, l’acquisto del token MCADE rappresenta un modo solido attraverso il quale possono impegnarsi nelle prime fasi di un progetto che possa affermarsi come leader del settore.

L’hub sociale decentralizzato, la grande varietà di metodi attraverso i quali i giocatori possono guadagnare e il supporto generale per nuovi giochi, sviluppatori e annunci di lavoro, creano un ecosistema unico.