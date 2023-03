VIDEO: Cos’è XRP e cosa fa? Cos’è Ripple?

Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Quello della criptovaluta non è è un settore molto vecchio. Bitcoin ha dato il via al settore così come lo conosciamo quando Satoshi Nakamoto ha minato il blocco Genesis il 3 gennaio 2009, mentre il mondo vacillava a causa di uno dei peggiori crolli finanziari che abbiamo vissuto di recente.

Solo tre anni dopo è stato lanciato XRP, un asset decentralizzato creato per i pagamenti. Oggi rimane una delle criptovalute più conosciute e più grandi, attualmente al sesto posto con una capitalizzazione di mercato di quasi 20 miliardi di dollari.

Eppure, in tanti sono ancora confusi su ciò che fa XRP, e come si distingue da Ripple, la società dietro di esso. Questa settimana sul podcast Invezz, ho intervistato Brendan Berry, responsabile dei prodotti di pagamento presso Ripple, per approfondire cosa sia esattamente XRP, cos’è Ripple e la distinzione tra i due, nonché cosa fanno entrambi.

Abbiamo trattato un sacco di argomenti. Uno di questi è stato il problema con le banche convenzionali, un argomento particolarmente pertinente visti gli eventi sorprendenti nel settore nelle ultime due settimane.

Ma ci siamo concentrati principalmente sui pagamenti. Ho criticato il processo alla base dei bonifici bancari e ho espresso a Brendan la mia curiosità su quella che sembra una totale mancanza di innovazione da parte delle banche nell’era digitale. Gli ho chiesto informazioni su commissioni e tempi di attesa e perché questi impiegavano giorni per i pagamenti transfrontalieri.

Naturalmente, questo è un grande motivo per cui esiste XRP. Abbiamo parlato più nello specifico su questo argomento e di una sottosezione all’interno dell’area dei pagamenti: le rimesse. Quando ho visitato El Salvador la scorsa estate, sono rimasto affascinato da questo campo, ma i dati mostrano che ancora non è decollato. Volevo sentire l’opinione di Brendan su questo e su come XRP può contribuire in quest’area.

Abbiamo anche discusso del futuro delle criptovalute, incluso ciò che secondo Brendan sarà uno snellimento dell’esperienza front-end di molte transazioni all’interno dello spazio.

Un altro argomento che abbiamo toccato sono state le recenti turbolenze bancarie per capire se avrebbero spinto ulteriormente le persone verso le criptovalute e cosa questo potrebbe significare per il settore e XRP in futuro.

Tutto sommato, è stata una discussione ad ampio raggio incentrata sui pagamenti e sul ruolo che XRP potrebbe avere in questo mondo.

Continua la conversazione su Twitter con @InvezzPortal, @DanniiAshmore e @Ripple. Oppure visita www.ripple.com per ulteriori informazioni.

Grazie per l’ascolto, seguici e iscriviti qui: