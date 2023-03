Metacade (MCADE) si sta preparando per un evento entusiasmante: essere quotato in borsa, e il prezzo potrebbe salire alle stelle.

La prevendita di Metacade (MCADE) ora è completa al 99,16% dopo la settima fase di prevendita, con solo lo 0,84% rimasto. La domanda è rimasta elevata dal prezzo di prevendita iniziale di 0,008$ e il token ora costa 0,0185$.

Gli analisti hanno previsto che il token dell’hub sociale play-to-earn (P2E) aumenterà notevolmente man mano che verrà aggiunto agli exchange. Puoi unirti alla prevendita qui per seguire il trend rialzista una volta terminata la prevendita.

Cos’è Metacade e come cambia il settore?

Metacade è una sala giochi P2E e un ecosistema di gioco completo costruito sulla blockchain di Ethereum. Gli utenti guadagnano token cripto giocando ai giochi arcade. È pensato per essere un ecosistema autosostenibile, utilizzando la propria riserva di tesoreria per premi e sviluppo.

Metacade è unico perché è il primo vero arcade guidato dalla comunità. Offre agli utenti nuove esperienze grazie alle quali possono giocare, guadagnare, connettersi e costruire insieme. La sala giochi offre numerosi modi per guadagnare: Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn e staking, attirando investitori desiderosi di aumentare i guadagni.

Come funziona Metacade?

MCADE alimenta Metacade, una moneta da utilizzare per transazioni on-chain che alimenterà anche l’attività di sviluppo sulla piattaforma.

Il token nativo può essere generato internamente o esternamente. Internamente, i token vengono generati dalla community tramite titoli pay-to-play o staking.

Esternamente, Metacade consente la pubblicità sull’hub come opportunità di generazione di entrate. Le società di gioco verranno inoltre addebitate per il lancio delle loro versioni tramite il launchpad di Metacade, mentre le società Web 3.0 possono utilizzare la piattaforma per pubblicare offerte di lavoro. I lavori di tipo concerto saranno disponibili per la comunità di Metacade.

In futuro, Metacade vuole rendere i suoi membri della comunità fondamentali per la piattaforma. Sono previsti progetti per far diventare la piattaforma una vera e propria DAO entro la fine del 2024. Ciò significa che la governance su Metacade sarà completamente decentralizzata, conferendo maggiori diritti e opportunità ai membri.

Metacade offre una grande opportunità di investimento?

Pochissimi progetti hanno attirato l’interesse di Metacade solo nelle fasi di prevendita. Quelli che hanno eguagliato questo interesse sono aumentati fino a percentuali a quattro cifre dopo la prevendita. MCADE può ripetere questa tendenza, con la domanda di prevendita che mostra che è probabile che la storia si ripeta. Se vuoi saperne di più o partecipare alla fase di prevendita, puoi trovare maggiori informazioni sul sito di Metacade.

Tuttavia, è anche degno di nota il fatto che gli investitori abbiano imparato dal bear market del 2022, quindi molti investitori potrebbero evitare completamente il mercato delle criptovalute. Pertanto, i progetti che portano qualità sono preferibili ora che mai poiché mantengono e sostengono guadagni. Metacade potrebbe essere uno di questi.

Il progetto è supportato da un caso d’uso mondiale che sta iniziando a farsi notare e la domanda è in crescita: GameFi. I fanatici delle criptovalute vogliono collaborare, integrarsi nel Web 3.0 e guadagnare. Pertanto, investire in Metacade è un’idea eccellente perché il token manterrà valore dati i nuovi casi d’uso.

I token Game-Fi sono buoni per investimenti a lungo termine?

Pensa a un progetto che fonde gioco e finanza. Questa è la proposta unica di progetti game-fi come Metacade. Per molti, questo è il futuro del gioco in quanto consente ai partecipanti di guadagnare da ciò che amano: giocare e creare.

Per mettere le cose in prospettiva, una ricerca mostra che il settore varrà 2,845 miliardi di dollari entro il 2028. Ciò significa una crescita annuale del 20,4% da una valutazione di soli 776,9 milioni di dollari nel 2021. Con la scoperta della ricerca, la Game-Fi è solo all’inizio e i primi investitori ne beneficeranno immensamente.

Vale la pena acquistare Metacade adesso?

L’acquisto di Metacade ora offre un’opportunità perfetta per far parte di una trasformazione portata dalla piattaforma GameFi. La domanda è attualmente elevata, con oltre 12,38 milioni di dollari raccolti finora. Al contrario, il suo token nativo è molto interessante in quanto viene venduto solo per 0,0185$. Al termine della prevendita, il prezzo del token dovrebbe essere di 0,02$. Gli analisti hanno un obiettivo ambizioso fino a 1 nel 2024.

Il prezzo è comunque molto basso se si acquista il token al valore attuale di prevendita. Perché? MCADE deve ancora raggiungere le principali borse quando si prevede che il suo valore effettivo venga sbloccato in quanto attrae più liquidità. Pertanto, l’acquisto di MCADE ora è la scelta ideale, poiché gli investitori godranno di significativi aumenti di prezzo quando il token entrerà negli exchange.