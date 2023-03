Oltre ad accedere alle ultime notizie sulle criptovalute, i trader finanziari e di criptovaluta richiedono anche fornitori di segnali di trading redditizi come AltSignals, che è operativo dal 2017.

Il mercato delle criptovalute è piuttosto volatile e il trading comporta molti rischi, soprattutto se un trader non è informato. Ma allo stesso tempo, non molti trader, specialmente i principianti, possono fare un’analisi di mercato completa ed è per questo che la maggior parte va alla ricerca di fornitori di segnali di trading.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma alimentata da tecnologie leader come il machine learning (ML), elaborazione del linguaggio neutro (NLP), analisi avanzata del sentiment e intelligenza artificiale (IA) per fornire segnali di trading sia agli asset digitali che ai trader forex.

AltSignal utilizza un modello di regressione lineare per prevedere i prezzi futuri delle attività finanziarie utilizzando la loro performance storica. Offre inoltre ai trader un indicatore tecnico chiamato AltAlgo per aiutare i trader ad analizzare il mercato.

La piattaforma sta attualmente lavorando su un nuovo algoritmo AI chiamato “ActualizeAI” che sarà la base di un ecosistema AI AltSignals. Il team di AltSignals prevede di integrare i componenti AI negli altri algoritmi esistenti una volta che ActualizeAI si dimostrerà efficace.

AltSignals ha anche creato una criptovaluta chiamata ASI, che fungerà da token di appartenenza per l’ecosistema AI di AltSignals. AltSignals sta attualmente conducendo una prevendita ASI che è in fase BETA e il 37,19% del palco è già esaurito. Puoi partecipare alla prevendita qui.

Cos’è il token ASI?

Oltre a fungere da chiave di appartenenza per l’ecosistema AltSignal AI, detenere token ASI rafforza le opportunità di trading dei trader dando loro il primo accesso per sperimentare il nuovo algoritmo AI, “ActualizeAI”. Consente inoltre ai titolari di accedere a tutti gli strumenti disponibili sulla piattaforma.

Il token ASI consentirà inoltre ai titolari di accedere all’AI Members Club e di partecipare a opportunità di prevendita insieme a tornei di trading. Il token verrà utilizzato anche come token di governance della comunità in futuro

La criptovaluta ASI è un buon investimento?

Bene, questo dipende da un singolo investitore poiché ci sono molti fattori da considerare prima di prendere una decisione su qualsiasi opportunità di investimento.

Detto questo, il token ASI rappresenta un gateway per gli strumenti di trading AI di AltSignals che consentono agli utenti di prendere decisioni ponderate. Oltre a fungere da chiave di appartenenza all’ecosistema AltSignals AI, il token ASI sarà anche negoziabile su Uniswap tra gli altri exchange di criptovaluta una volta conclusa la prevendita.

Con l’improvviso aumento di interesse per gli strumenti di intelligenza artificiale (IA), comprese le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale dopo il lancio dello strumento di chat AI ChatGPT, AltSignals e il token ASI potrebbero essere una solida opportunità di investimento a lungo termine. L’algoritmo AI di AltSignals, ActualizeAI, dovrebbe entrare nella fase di test prima della fine del primo trimestre del 2023, subito dopo la fine della prevendita ASI.

Inoltre, si prevede che il valore di ASI, che attualmente si attesta a 0,012 USDT, supererà l’hype AI una volta conclusa la prevendita di AltSignals e il token ASI sarà quotato sui principali exchange di criptovalute nel secondo trimestre del 2023.

Si prevede inoltre che il valore del token ASI aumenterà una volta che AltSignals lancerà il suo nuovo AI Membership Club che richiederà ai membri di detenere token ASI. AltSignals prevede di lanciare la nuova piattaforma per membri AI nel terzo trimestre del 2023, tra le altre cose, come l’implementazione di ActualizeAI nel mercato aperto per il trading dal vivo, l’integrazione di Bridge cross-chain e il lancio di una seconda opportunità di vendita privata per i membri AI.

Secondo il white paper di AltSignals, entro la fine del quarto trimestre del 2023, Altsignals prevede di concedere in licenza ActualizeAI, espandere le utilità e i vantaggi della piattaforma AI, sviluppare una dashboard in tempo reale e notifiche alimentate dal motore di analisi del sentiment, lanciare un modello di governance ASI e lanciare un modello di riacquisto e masterizzazione di token ASI. Tutto ciò rappresenta un argomento molto forte per Altsignals e ASI come opportunità di investimento per gli investitori in criptovalute.