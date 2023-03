Mentre ci avviciniamo alla fine del primo trimestre del 2023, facciamo una pausa e osserviamo come si è comportato il mercato azionario dall’inizio dell’anno.

Ovviamente, il 2022 è stato un anno infernale per gli investitori, poiché i prezzi sono scesi più di ogni altro anno da quel famigerato 2008. Abbiamo visto un l’inasprimento monetario più veloce di questi ultimi tempi e, per questo motivo, il mercato è sceso… rapidamente.

L’S&P 500 ha perso il 19,4%, l’anno peggiore dal 2022.

Il dollaro accelera nel 2022

Tuttavia, qui manca una cosa importante. E questa cosa è il dollaro. Vale a dire, non tutti gli investitori nell’S&P 500 sono cittadini americani. Per gli investitori stranieri, i rendimenti in valuta locale possono essere più rilevanti, un punto che a volte viene trascurato.

Quest’anno, il dollaro l’ha schiacciato completamente durante i primi tre trimestri dell’anno, accelerando verso l’alto mentre l’incertezza ha scosso l’economia e gli investitori sono fuggiti verso l’asset più sicuro sul mercato, ovvero il dollaro.

Il suo status di valuta di riserva mondiale significa che tende a rafforzarsi in tempi di crisi, almeno rispetto ad altre valute.

Come se la sono cavata gli investitori stranieri nel 2022?

Come ho scritto in questo pezzo lo scorso dicembre, ciò significa che per gli investitori stranieri i rendimenti in realtà non sono stati poi così negativi. Tuttavia, con l’indebolimento dell’inflazione negli ultimi mesi dello scorso anno, il dollaro ha restituito alcuni guadagni ad altre valute.

Il grafico sottostante mostra i rendimenti dell’S&P 500 sia in dollari che in valute estere. Come potete vedere, su base annua, l’apprezzamento complessivo del dollaro ha contribuito a proteggere in qualche modo gli investitori stranieri.

Un altro modo per vedere questo è sotto, i rendimenti finali per l’indice attraverso una selezione delle principali valute.

Cosa è successo nel 2023?

Nel 2023, il dollaro si è ripreso leggermente, mentre l’S&P 500 è salito di un relativamente modesto 3,3%.

La disposizione attuale rispetto al 1° gennaio 2022 è la seguente:

Quindi, sebbene non si possa negare che sia stato un anno difficile per gli investitori a tutto tondo, gli effetti valutari significano che il colpo è stato attenuato almeno per gli investitori stranieri.

Finora, mentre il primo trimestre volge al termine, il 2023 è stato un anno turbolento con il caos bancario delle ultime settimane che ha suscitato preoccupazione. Tuttavia, i prezzi sono stati… buoni. Per gli investitori a lungo termine, sperano che l’episodio non sia molto più di una nota a piè di pagina e che l’S&P 500 possa concedere un anno positivo – per gli investitori stranieri e americani – dopo il 2022 che è stato un anno schiacciante.