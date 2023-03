Vuoi entrare a far parte della comunità di trading? AltSignals ha lanciato una prevendita per un nuovo token $ASI che guadagna l’appartenenza a una piattaforma AI per i trader. Nella sua prevendita, il 46,21% dei token è andato esaurito, con 221.791,692$ raccolti, su un totale di 480.000$.

Il prezzo di partenza di $ASI è di $0,012. Al termine della prevendita in quattro fasi, il valore sarebbe salito a 0,02274$. Puoi unirti alla prevendita qui.

Cos’è AltSignals?

L’intelligenza artificiale è il futuro. Nel mondo del trading è già il presente, con algoritmi che aiutano i trader a generare segnali affidabili e di alta qualità. Ma pensa a un token che alimenta un servizio di segnali di trading. Permettendoti di appartenere a una comunità di trader, votare sulla governance e guadagnare dal token nativo e dai relativi impegni.

La nuova piattaforma AI di AltSignals, ActualizeAI, fa tutto questo. AltSignals è stato lanciato nel 2017 ed è diventato popolare grazie alla fornitura di segnali di alta qualità nei mercati forex, azionario e delle criptovalute. Il team esperto di AltSignals genera i segnali utilizzando un algoritmo che batte il mercato, AltAlgo™.

Nel caso ti stia chiedendo quanto sia popolare AltSignals, ha oltre 50.000 sottoscrizioni su Telegram e una valutazione di 4,9/5 stelle su Trustpilot. La piattaforma è ora pronta a rivoluzionare il proprio business con una piattaforma AI, ActualizeAI. Una volta lanciato, l’ambito del servizio di segnale di trading si amplierà, a vantaggio anche dei trader di CFD.

Come funziona AltSignal ($ASI)?

$ASI alimenta la piattaforma AI di AltSignals, ActualizeAI. Il ruolo principale del token è quello di diventare l’unità di appartenenza nell’ecosistema abilitato all’intelligenza artificiale di AltSignals. La criptovaluta verrà utilizzata per trasferire valore all’interno della comunità AltSignals.

I membri guadagneranno il token dopo essersi uniti al gruppo AltSignals Innovation e aver contribuito ai progetti di ricompensa della piattaforma. $ASI darà inoltre diritto ai possessori di imminenti vendite private di nuovi progetti sulla piattaforma. Gli utenti possono guadagnare $ASI partecipando a estrazioni a premi e competizioni legate al trading.

In generale, la quantità di accesso che un individuo ha sugli AltSignals dipenderà dal numero di token che possiede nel proprio portafoglio. Gli investitori che acquistano i token $ASI nella prevendita avranno accesso anticipato ad ActualizeAI.

AltSignals offre una grande opportunità di investimento?

Se stai cercando un asset supportato da una vera comunità e che offre un servizio richiesto, AltSignals ($ASI) potrebbe essere una buona scelta. La piattaforma ha costruito il proprio nome per circa mezzo decennio, il che significa che la domanda per il servizio è già presente. Pertanto, i token $ASI sono un investimento a basso rischio. Perché?

L’algoritmo ActualizeAI si basa su un modello di business di successo di cui gli investitori si fidano. Pertanto, gli investitori in cerca di alte ricompense attraverso i segnali dell’algoritmo dovrebbero aderire acquistando $ASI. Ciò stimolerà la domanda del token e ne aumenterà il prezzo, a vantaggio dei primi investitori.

$ASI raggiungerà 1$ entro la fine del 2024?

Come abbiamo già notato, AltSignals ha già una community alle spalle. Quindi, non è difficile prevedere che il prezzo aumenterà una volta che il token raggiungerà i principali exchange e più investitori saliranno a bordo. Tuttavia, un prezzo di 1$ è altamente speculativo. Facciamo un calcolo:

$ASI sarà valutato a 0,02274$ nella fase finale della prevendita. Per arrivare a 1$, il prezzo dovrà salire del 4,297%. È realistico? Sì; i prezzi dei token sono aumentati di oltre questa percentuale dopo essere stati quotati negli scambi. Tuttavia, ci vuole tempo per raccogliere un’enorme liquidità per vedere un tale guadagno. Ciò non toglie che un nuovo token come $ASI possa raccogliere liquidità in breve tempo. Solo che saremmo troppo ambiziosi nel fare una simile previsione.

Un obiettivo realistico è un ritorno di 10 volte o un prezzo di almeno 0,22$ immediatamente dopo che questo token è stato quotato. Il passato ci insegna che i token guadagnano un valore pari a 20 volte subito dopo la quotazione, quindi la nostra previsione è piuttosto prudente.

Dovresti investire in $ASI ora?

Le prevendite possono essere ingannevoli poiché i prezzi sono fissi e in qualche modo la domanda è limitata. I token diventano preziosi dopo essere stati quotati negli scambi quando sono accessibili a molti. Pertanto, investire ora in $ASI è vantaggioso poiché la valutazione è ancora bassa. Anche detenere il token fino alla fine della prevendita garantisce un ritorno di quasi il 90%.