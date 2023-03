La società di ricerca azionaria HC Wainwright & Co ha ospitato un evento KOL (Key Opinion Leaders) per esplorare l’incertezza normativa in corso che domina il ciclo di notizie sulle criptovalute nelle ultime settimane. Nel panel c’erano Alex Levine, Chief Regulatory Officer di Dapper Labs, e Ray Strecker, Co-Lead of Digital Assets presso Promontory Financial Group.

I due esperti hanno notato che la mancanza di chiarezza normativa negli Stati Uniti rappresenta il rischio maggiore per gli investitori. Di conseguenza, le aziende cripto stanno trovando più difficile innovare, costruire e lanciare nuovi prodotti negli Stati Uniti.

Di seguito sono riportati alcuni dei punti salienti dell’evento, come notato dall’analista di HC Wainwright Mike Colonnese in una nota ai clienti.

Il quadro normativo ideale

In un mondo ideale, gli asset digitali dovrebbero essere riclassificati nel tempo. Ad esempio, quando un nuovo progetto entra nella fase di raccolta fondi, potrebbe essere considerato un titolo e rientrare nell’ambito di competenza della Securities and Exchange Commission.

Se il token viene quindi utilizzato per pagare le tariffe del gas per un servizio, può essere considerato una merce ed essere soggetto alle regole della CFTC. Rientrare nella giusta regolamentazione negli Stati Uniti “promuoverà la crescita e l’innovazione nel settore”, ha scritto Colonnese.

Choke Point 2.0?

Stiamo assistendo all’operazione Choke Point 2.0? Secondo gli esperti, Signature Bank “non era sull’orlo del fallimento”, ma è stata comunque chiusa dalle autorità di regolamentazione. Insieme alla perdita della rete exchange di Silvergate e del sigillo di Signature, le reti di pagamento in tempo reale che supportano i pagamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 hanno dovuto affrontare delle sfide.

Ma gli esperti notano che le società di venture capital con esposizione a progetti cripto “hanno usato il loro potere” per spingere le banche a lavorare con le società presenti nel loro portafoglio. Altre banche regionali e più grandi sono intervenute per fornire servizi bancari a diverse società cripto native.

Ripple caso legale

Nel frattempo, la SEC e il suo presidente Gary Gensler considerano quasi tutti gli asset cripto diversi da Bitcoin come una sicurezza, ha aggiunto l’analista:

Gli esperti del settore hanno sostenuto che non è ragionevole credere che tutto nello spazio degli asset digitali sia, né tutto dovrebbe essere trattato come un problema alla sicurezza. L’esito del caso Ripple in corso e se XRP è giudicato come un problema alla sicurezza, potrebbe avere implicazioni significative su come i token simili verranno visti e classificati in futuro.

La legislazione sulle stablecoin passerà

Tra le molteplici proposte di legge che passano attraverso il Congresso degli Stati Uniti, la legislazione sulle stablecoin è “la più probabile che venga approvata”, secondo l’analista. In particolare, il de-peg dell’USDC esercita molta pressione sui legislatori affinché agiscano.

Gli esperti osservano che il 100% di asset back per le stablecoin potrebbe far parte delle regole mentre non c’è supporto per le stablecoin algoritmiche. L’analista scrive: