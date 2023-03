L’hype dell’intelligenza artificiale (IA) si è fatto strada nello spazio cripto causando un aumento del prezzo della maggior parte delle criptovalute basate sull’intelligenza artificiale, inclusi i token appena lanciati come il token ASI di AltSignals.

AltSignals è operativo dal 2017. Tuttavia, la sua popolarità è salita alle stelle dopo l’annuncio che sta lavorando su prodotti basati sull’intelligenza artificiale supportati da una criptovaluta basata a sua volta sull’IA, che è attualmente nella fase di prevendita BETA. Puoi partecipare alla prevendita qui.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è leader di mercato come fornitore di segnali di trading e nello sviluppo di indicatori tecnici basati su algoritmi. È iniziato inviando segnali di trading di criptovalute gratuiti prima di espandersi su Forex, CFD e azioni.

Attualmente, AltSignals fornisce analisi tecniche e fondamentali e istruisce e aiuta i clienti su come effettuare operazioni e ottenere profitti a lungo termine. Ha utilizzato un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator per generare segnali di trading.

L’indicatore AltAlgo analizza la valuta digitale, il forex e il mercato azionario e avvisa gli utenti di AltSignals quando sta per verificarsi un’azione di prezzo. L’indicatore utilizza molteplici strategie di trading e indicatori tecnici per fornire opportunità di acquisto e vendita ideali per i trader.

AltSignals sta anche lavorando a un algoritmo AI che prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti AI, uno dei quali è ActualizeAI che sarà alimentato dalla criptovaluta ASI.

La criptovaluta ASI opera sulla blockchain di Ethereum, che consente acquisti di token a basso costo tramite AltSignals DEX durante la prevendita in corso.

Previsione del prezzo del token ASI

Il token ASI è attualmente in fase di prevendita BETA che secondo i dati sul sito ufficiale di AltSignals è esaurito per circa il 50%.

La prevendita di AltSignals è stata suddivisa in cinque fasi: BETA, Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4. Coloro che investono durante la fase BETA acquistano il token a 0,012$ e guadagnano di più dal prezzo del token dovrebbe aumentare rispetto al resto delle fasi di prevendita.

ASI costerà 0,015$ nella Fase 1, 0,01875$ nella Fase 2, 0,021$ nella Fase 3 e 0,02274$ nella Fase 4. Pertanto, il prezzo ASI si sarà apprezzato dell’89,5% al termine della prevendita, dando a coloro che investono nella fase BETA un ROI dell’89,5%.

Sebbene sia difficile prevedere il prezzo di una nuova criptovaluta, si prevede inoltre che il prezzo di ASI cavalcherà sulla crescente popolarità della tecnologia AI e sulla quotazione negli scambi di criptovaluta subito dopo la fine della prevendita. E secondo le tempistiche del white paper di AltSignals, il token ASI dovrebbe essere elencato su CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap nel secondo trimestre del 2023, che è a pochi giorni di distanza.

Il token ASI di AltSignals è un buon investimento?

Sebbene ci siano diversi fattori che un investitore dovrebbe prendere in considerazione prima di investire in qualsiasi progetto, è ovvio che è importante avere a che fare con un’azienda affidabile e con una solida esperienza di risultati, in particolare con le numerose truffe nello spazio cripto. AltSignals è operativo da cinque anni, il che significa che non è una di quelle startup che vengono avviate per scomparire una volta raccolti fondi dagli investitori.

Inoltre, le fonti mostrano che i segnali AltSignals Binance Spot e Futures così come i segnali Forex sono stati costantemente redditizi mese su mese con una precisione superiore al 60%. Il team di AltSignals prevede che l’accuratezza di questi segnali aumenterà considerevolmente una volta che ActualizeAI sarà completato e integrato nel loro algoritmo, cosa che renderà AltSignals una piattaforma ambita da molti e probabilmente creerà un’impennata nella domanda di token ASI.