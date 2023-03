Yuga Labs, società madre di The Bored Ape Yacht Club (BAYC), ha rilasciato Legends of the Mara, un gioco P2E di strategia 2D basato su una collection mentre la fase finale della prevendita del nuovo hub della comunità Web3 di Metacade si avvicina alla fine.

Il nuovo gioco di strategia 2D di Yuga Labs consentirà ai possessori e ai giocatori di Otherdeed NFT di richiedere Vessel gratuiti e scoprire il loro potenziale. Il gioco Legends Of Mara riprende da dove si era interrotto il gioco Trip by Otherside Meta e consente ai giocatori di conoscere Kodas, le loro origini e la loro relazione primordiale con Otherside.

Il nuovo gioco P2E di strategia 2D si aggiunge al numero di giochi play-to-earn (P2E) disponibili e che la piattaforma Metacade mira a riunire sotto lo stesso tetto per offrire ai giocatori GameFi un’esperienza migliore nel Web3.

Cos’è Metacade e perché un gioco P2E extra è una buona cosa per la piattaforma

Metacade mira a diventare l’ultimo hub della comunità Web3 in cui i giocatori e gli appassionati di blockchain possono comunicare e collaborare. Il progetto sta creando un punto ritrovo virtuale, divertente e dinamico per persone che condividono la stessa passione per ogni aspetto della Game-Fi e sperimentare tutto ciò che la cultura Web3 ha da offrire.

L’hub della community si concentrerà sulle narrazioni più urgenti e sugli sviluppi di tendenza nell’ecosistema di gioco blockchain, inclusi i giochi P2E appena rilasciati come il gioco Legends Of Mara di Yuga Labs. In sostanza, Metacade attaccherà il mercato Web3 costruendo una piattaforma one-stop per gli appassionati di Metaverse per fare rete e costruire le loro carriere nel mondo P2E ad alto potenziale.

I membri di Metacade e i possessori del suo token nativo $MCADE, la cui fase finale di prevendita è esaurita al 90% al momento della stampa, potranno beneficiare di entrate pubblicitarie, tornei/eventi/estrazione a premi, annunci di lavoro, sala giochi pay-to-play , test di gioco e Gamefi Launchpad.

Cosa accadrà dopo la prevendita di Metacade?

Secondo il white paper di Metacade, ci sono diverse cose in programma per il primo trimestre del 2023 insieme all’attuale prevendita. Una è lo sviluppo iniziale di Metacade, che è già in corso e in fase molto avanzata.

Tra le altre cose, ci sono le quotazioni sui vari siti web di monitoraggio dei prezzi delle criptovalute più referenziati al mondo CoinMarketCap e Coingecko e quotati su tre o cinque exchange di criptovaluta. Secondo le informazioni sul sito web ufficiale di Metacade, il token MCADE dovrebbe essere quotato sugli exchange di criptovalute Uniswap, MEXC Global e BitMart una volta conclusa la prevendita il 31 marzo 2023.

La fine del primo trimestre del 2023 si avvicina rapidamente e gli occhi sono ora puntati sugli eventi programmati per il secondo trimestre del 2023. Ciò significa che gli investitori che vogliono investire in Metacade dovrebbero agire rapidamente. Se vuoi saperne di più sulla prevendita puoi visitare il sito di Metacade.

E poiché marzo segna la fine del primo trimestre e la prevendita di Metacade dovrebbe concludersi alla fine di marzo, la quotazione di MCADE sui principali exchange di criptovalute dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2023 insieme alle altre cose pianificate per il trimestre.

I prossimi giochi Web3 rendono MCADE un buon investimento

Bene, il mercato delle criptovalute è un mercato piuttosto volatile con molti rischi e la decisione di investire in qualsiasi progetto richiede che un investitore faccia un po’ di due diligence per accertarsi che il progetto sia legittimo e che abbia le prospettive di crescere.

Detto questo, Metacade prevede di portare il maggior numero possibile di giochi P2E sulla sua piattaforma per rendere più facile la vita di giocatori e sviluppatori. Il progetto è stato approvato dalla principale società di revisione blockchain Certik, il che significa che è trasparente, e questo è un punto di forza soprattutto ora che lo spazio cripto è stato colpito da molti tentativi di truffa.

Inoltre, il progetto ha ricevuto molta attenzione dalla comunità delle criptovalute a causa del velocità di esaurimento della prevendita, il che significa che gli investitori sono fiduciosi del progetto e credono che sia un progetto fattibile. Oltre a utilizzare il token MCADE per accedere a vari vantaggi all’interno dell’ecosistema Metacade e negoziarlo sui principali exchange una volta quotato, i possessori di MCADE avranno anche l’opportunità di partecipare al processo decisionale attraverso il Metacade DAO programmato per andare in diretta nel Q1, 2023.

Infine, il prezzo del token MCADE è aumentato costantemente durante la prevendita e si prevede che farà un enorme balzo una volta quotato negli exchange di criptovaluta. Finora, il token è passato da 0,008$ nella fase di prevendita Beta a 0,02$ nell’attuale fase di prevendita finale.