L’industria delle criptovalute sta andando bene nel 2023 anche se i regolatori continuano a fare pressione. Questa settimana Bitcoin (BTC/USD), la più grande criptovaluta del mondo, è balzato ai massimi di più mesi, mentre la capitalizzazione di mercato totale del settore è balzata a oltre 1,2 trilioni di dollari.

Un’altra importante novità sulle criptovalute riguarda Metacade (MCADE), un imminente progetto Game-Fi, che ha raccolto oltre 16 milioni di dollari nella sua fase finale di prevendita. Gli sviluppatori hanno venduto più di 1,12 miliardi di token, con solo 33 milioni rimasti e gli investitori stanno combattendo contro il tempo con la prevendita che termina venerdì alle 23:59 ora del Pacifico.

Puoi ancora partecipare alla prevendita qui.

La crescita del settore GameFi

Il gaming e il metaverso sono due dei più grandi casi d’uso per l’industria blockchain e Web3. Questi giochi consentono agli utenti di guadagnare denaro mentre giocano e contribuiscono anche al loro sviluppo.

Studi recenti mostrano che il total addressable market (TAM) è enorme e si prevede che continuerà a crescere nei prossimi anni. Uno studio ha stimato che l’industria GameFi è stata valutata a 9 miliardi di dollari nel 2021 e che crescerà fino a oltre 28 miliardi di dollari entro il 2028.

Un altro rapporto ha stimato che il settore continuerà a crescere e raggiungerà 2,8 miliardi di dollari entro il 2028. Altri rapporti hanno dimostrato che il gaming e il metaverso sono alcuni dei settori in più rapida crescita nel settore blockchain.

Per essere chiari. Le piattaforme di gaming tradizionali come Decentraland e Axie Infinity hanno tutte attraversato un periodo difficile. Dopo aver sperimentato una forte crescita nei loro primi giorni, queste piattaforme hanno visto diminuire la loro crescita negli ultimi anni. Decentraland ha visto il numero di utenti attivi giornalieri scendere a meno di 10.000 nonostante la sua valutazione da un miliardo di dollari.

Pertanto, il futuro dell’industria GameFi dipenderà dalle nuove piattaforme che incorporeranno lezioni dai prodotti originali. Questo accade in tutti i settori. Ad esempio, Tesla non è stato il primo veicolo elettrico, così come Google non è stato il primo motore di ricerca. Le industrie migliorano con il tempo.

Come Metacade cambierà il settore

Metacade è uno dei protagonisti di nuova generazione nel settore del gaming. Secondo il suo whitepaper, Metacade è un arcade play-to-earn che sarà costruito da zero pensando ai giocatori. Inoltre, i giocatori potranno incontrare i loro compagni di gioco, condividere interessi e idee e implementarli nel gioco.

Tra le altre funzionalità ci sarà anche la possibilità di vedere i giochi di tendenza, classifiche e pubblicare recensioni. Ancora più importante, in quanto gioco play-to-earn, gli utenti riceveranno premi utilizzando il token MCADE, che potranno riscattare in contanti.

Il token MCADE avrà altre utilità nell’ecosistema, tra cui entrate pubblicitarie, annunci di lavoro, test di gioco e partecipazione a tornei, tra gli altri.

Metacade è un buon investimento?

Metacade è andato bene negli ultimi mesi durante la sua fase di prevendita. Gli sviluppatori sono riusciti a raccogliere oltre 16 milioni di dollari da utenti di tutto il mondo. Nella sua fase finale, il token è salito a 0,02$, un valore superiore rispetto al periodo iniziale.

È troppo presto per dire se Metacade sarà un ecosistema interessante per i giocatori e se il token MCADE funzionerà bene a lungo termine. Ma diversi elementi indicano che potrebbe essere un buon investimento per ora. Innanzitutto, il prezzo è ancora molto basso durante il periodo di prevendita, con un MCADE che costa 0,02$. Storicamente, i token tendono a salire bruscamente dopo l’airdrop. L’abbiamo visto dopo l’airdrop di Arbitrum la scorsa settimana. Ciò significa che gli investitori che desiderano un’esposizione a Metacade ma non agiscono ora rischiano di acquistare a un prezzo più elevato.

In secondo luogo, il prezzo di MCADE aumenterà probabilmente quando gli sviluppatori inizieranno a spingerlo su exchange come Binance, Huobi e OKX. Con solo poche ore rimanenti per approfittare della fase di prevendita, gli investitori dovrebbero agire in fretta se desiderano ottenere un’esposizione a Metacade a un prezzo inferiore.

Il rischio maggiore per Metacade è che il token scenda a zero dopo il suo airdrop. Tuttavia, il token potrebbe anche salire, il che lo renderà un buon investimento. Lo abbiamo visto più e più volte, con token come ARB, Internet Computer e Polkadot che valgono miliardi di dollari.