La piattaforma di gioco Metacade (MCADE) ha completato la sua prevendita, aprendo la strada al prossimo traguardo: la quotazione sui principali exchange.

Per metterlo in prospettiva, l’elenco per il token arcade di gioco inizia questa settimana. Il 6 aprile, il token dovrebbe essere disponibile su Uniswap. La settimana che termina il 16 aprile, il token sarà elencato su Bitmart e poi su MEXC per la settimana che termina il 30 aprile. La quotazione anticipata arriva tra la crescente domanda di giochi nonostante un inverno prolungato per le criptovalute.

Il settore del gaming è cresciuto del 59% nel 2022, con un enorme potenziale davanti

I giochi Web3 e i progetti metaverse hanno generato 7,6 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 59% rispetto al 2021. Questo secondo un nuovo rapporto di mercato, “Blockchain Gaming“, che stima che il settore crescerà fino a 70 miliardi di dollari entro il 2030.

Il rapporto sui giochi blockchain evidenzia i principali fattori scatenanti dell’adozione dei giochi Web3 come la portata più ampia, l’infrastruttura blockchain e un sistema di incentivi. Le transazioni on-chain trasparenti creano anche una reputazione per i giochi basati su blockchain, facilitando l’adozione.

In sostanza, il tasso di crescita nel 2022 sottolinea che il gioco ha sfidato un bear market per crescere, rendendolo uno dei settori che probabilmente sperimenteranno grandi flussi di denaro nel prossimo decennio. Ma di cosa hanno bisogno i progetti di gioco come Metacade per sfruttare l’opportunità da 70 miliardi di dollari?

I giochi Web3 devono dare priorità alla qualità – Esperti

Sebbene l’opportunità di gioco web3 sia enorme, e in gran parte non sfruttata, gli esperti ritengono che la qualità sarà la chiave per progetti di successo. Così come la godibilità e della sostenibilità dei giochi.

Secondo gli esperti, gli appassionati di giochi vogliono giochi divertenti e intriganti con un’economia in-game. Di conseguenza, gli analisti sottolineano la crescente attenzione per i titoli AAA, che stanno sostituendo i giochi hypercasual. Per giochi hypercasual intendo quelli con meccaniche di gioco semplici. Invece, gli appassionati di giochi Web3 sono ottimi giocatori alla ricerca di divertimento e risultati extra. Per questo motivo, gli analisti progettano giochi arcade per guidare il gaming blockchain web3 di nuova generazione.

Prendendo l’esempio di Metacade, il progetto ha fatto notizia per essere uno dei più avanzati giochi di gioco per guadagnare. Offre un’entusiasmante libreria di titoli ed economia di gioco. I giocatori guadagnano semplicemente per divertirsi. Il white paper del progetto delinea modelli di ricompensa come Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, partecipazione a estrazioni a premi e staking, rendendo Metacade una piattaforma di gioco unica.

Allo stesso modo, la sostenibilità è un segno distintivo delle piattaforme di gioco del futuro. Gli esperti affermano che le piattaforme che fioriranno saranno incentrate sulla comunità, con i giocatori che avranno quote di proprietà. Metacade ha i tratti distintivi di un progetto sostenibile. Sulla sua piattaforma, gli appassionati e i giocatori di web3 possono collaborare e costruire relazioni entusiasmanti. In effetti, il progetto mira a uno stato di governance DAO entro il secondo trimestre del 2024.

Inoltre, Metacade è sostenibile e funzionerà da solo senza sovraccaricare i suoi utenti. I modelli di entrate della pubblicità, degli annunci di lavoro e l’essere un trampolino di lancio per altri progetti consentono alla piattaforma di essere autosufficiente.

La posizione di Metacade nel gaming Web3

Metacade arriva al momento giusto quando il gaming web3 sta guadagnando terreno. Ciò significa che gode del vantaggio della prima mossa di essere notato e di essere adottato in anticipo. Le piattaforme di gioco Web3 come Axie Infinity, The Sandbox e The Other hanno avuto successo per essere state le prime partecipanti.

Un nuovo arrivato come Metacade potrebbe godere di vantaggi simili, con un tocco in più di vantaggi per gli utenti. Pertanto, potrebbe essere una questione di tempo prima che MCADE si posizioni nel settore dei giochi web3 con la sua economia di gioco superiore. Come abbiamo visto dal successo della prevendita, MCADE ha appena scalfito la superficie. C’è di più da aspettarsi una volta raggiunto i principali scambi.

Metacade è una buona opportunità di investimento?

I progetti gaming sono in generale buoni investimenti, data la domanda prevista. Tuttavia, gli investitori alla ricerca di progetti di qualità con il potenziale per rivoluzionare il gioco dovrebbero selezionare quelli con una chiara tabella di marcia per la sostenibilità. Lo abbiamo già visto nel 2022 quando i progetti con modelli economici insostenibili sono crollati.

Metacade come progetto ha una solida base, con una chiara tabella di marcia su come il team raggiungerà gli obiettivi e rafforzerà la comunità. Questa dovrebbe essere la prima indicazione che questa potrebbe essere una buona opportunità di investimento. Allo stesso modo, il suo token nativo, MCADE, sarà disponibile negli exchange solo alla fine di questo mese. Significa che il prezzo del token è ancora basso e potrebbe essere quotato vicino ai livelli di prevendita. Acquistarlo in anticipo consente agli investitori di guadagnare dall’apprezzamento del valore prima che il prezzo salga alle stelle.