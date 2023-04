Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lo spazio delle criptovalute è stato piuttosto movimentato e in hype per la moneta meme più antica, Dogecoin (DOGE).

La mascotte della criptovaluta Dogecoin è il cane Shiba Inu e il 3 aprile, ogni volta che qualcuno effettuava l’accesso a Twitter dall’Europa o dagli Stati Uniti, vedeva la mascotte invece del tradizionale uccellino azzurro. Questo è stato il principale catalizzatore che ha provocato un enorme aumento del prezzo e dell’interesse da parte della comunità.

Twitter mostra il logo di un cane Shiba Inu invece di quello predefinito

Lunedì 3 aprile 2023, Twitter ha cambiato il logo dell’uccellino blu sulla home page del sito web e sulla schermata di caricamento con un’immagine del cane Shiba Inu.

Ciò ha portato molti ad associare l’immagine alla criptovaluta Dogecoin (DOGE), dopo di che il mercato ha subito un enorme cambiamento.

Nello specifico, i Futures che tracciano la popolare criptovaluta Dogecoin (DOGE) hanno ricevuto 32,90 milioni di dollari in liquidazione entro 24 ore dopo questo cambiamento, una mossa non comunemente vista sulla base dei dati di Coinglass.

Tutte le posizioni degli investitori sono state influenzate quasi allo stesso modo. Tra tutte, gli investitori con posizioni lunghe hanno subito una liquidazione di 14,41 milioni di dollari, mentre quelli con posizioni corte hanno registrato 18,49 milioni.

Il numero di contratti future non regolati ha registrato un’impennata a 580 milioni di dollari.

Gli esperti affermano che potrebbe avere un impatto sui future delle criptovalute

La maggior parte di queste liquidazioni è stata il risultato diretto del cambiamento del logo della piattaforma di social media Twitter.

L’amministratore delegato di Twitter Elon Musk ha commentato questa mossa in numerosi tweet, osservando che si trattava di uno scherzo da pesce d’aprile.

È importante, tuttavia, notare che questa mossa è limitata agli utenti situati geograficamente in Europa o negli Stati Uniti, poiché gli utenti di Twitter in altre regioni continuano a vedere il logo di un uccellino blu.

Tuttavia, questo evento ha messo in mostra il fascino e l’utilità complessiva del trading di futures, in cui AltSignals può fornire molto valore.

AltSignals può vedere un più alto livello di utilità

AltSignals è un progetto che offre nuove opportunità a molti trader su scala globale introducendo numerose tecnologie, tra cui il machine learning (ML), l’intelligenza artificiale (IA), l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’analisi avanzata del sentiment per consentire loro un livello aggiuntivo di funzionalità. Sta anche aprendo la strada agli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.

Alcune delle funzionalità più significative di AltSignals includono una capacità di trading completamente automatizzata che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce agli utenti un alto livello di precisione e consente loro di gestire il proprio rischio.

C’è anche un’analisi avanzata del sentiment. Ciò significa che gli utenti possono ottenere segnali di trading e analisi per Binance Futures, Forex e Tradingview Algos.

ASI è la criptovaluta nativa dietro la piattaforma, si assume la responsabilità di essere la valuta di appartenenza per l’ecosistema e può essere utilizzata per accedere a numerosi servizi relativi all’intelligenza artificiale in tutta la piattaforma.

Inoltre, semplicemente tenendo ASI come token all’interno del proprio wallet per le criptovalute, gli utenti possono anche ottenere un accesso anticipato ad ActualizeAI.

ActualizeAI è uno strumento sviluppato internamente che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare a trovare modelli all’interno dei dati di mercato e fornire previsioni, attraverso le quali i trader possono effettuare operazioni future con quante più informazioni possibili.

Ciò significa che ActualizeAi può conoscere l’analisi del sentiment generale per una suite di asset digitali, forex, futures e titoli tradizionali e utilizzare queste informazioni per fare le previsioni di mercato più accurate, consentendo ai trader di capitalizzare i loro investimenti futuri il più vicino possibile.

Il progetto è stato originariamente istituito nel 2017 e sviluppato all’interno di un’attività redditizia con una comunità impegnata che agisce e discute i segnali.

ASI rappresenta una solida opportunità di investimento

È chiaro che lo spazio blockchain ha visto un alto livello di utilità. L’evento più recente delle liquidazioni dei futures Dogecoin che hanno raggiunto i 32,90 milioni di dollari è un’indicazione che esiste un grande mercato e che gli appassionati di criptovaluta sono qui per restare, nonostante un inizio anno ribassista.

Per quanto riguarda il token ASI, il token nativo dietro AltSignals, spetta a ogni singolo investitore analizzare i propri obiettivi e aspettative generali e sapere in cosa si stanno imbattendo prima di investire.

Il token non solo potenzierà le capacità di intelligenza artificiale del rivoluzionario algoritmo di AltSignals, ma ha anche la capacità di sviluppare una suite di strumenti e approfondimenti, che implementano tutti l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’analisi del sentiment.

Numerosi fattori devono essere presi in considerazione. Tra questi, quanto gli investitori credono nel futuro dell’intelligenza artificiale (IA) e degli strumenti che la utilizzano, fino a quanto futuro trading di futures o altri mercati può verificarsi.

Con il crescente interesse per l’intelligenza artificiale e l’attrattiva generale del trading di criptovalute a causa della sua volatilità, ottenere le previsioni corrette può avvantaggiare milioni di trader in tutto il mondo, aumentando l’appeal e l’utilità complessivi di AltSignals.

Man mano che più trader e investitori iniziano ad accumulare ASI, aumenterà in utilità e valore. Qualsiasi investitore e trader interessato ad entrare presto nel progetto può informarsi sulla prevendita di AltSignals qui.

Tutti questi aspetti stanno mettendo in evidenza il valore intrinseco del token ASI e lo stanno rendendo un’interessante opportunità di investimento per chiunque voglia essere partecipe di questa innovazione blockchain all’avanguardia, fornendo agli investitori l’accesso a un ecosistema di guida IA unico che può fornire numerosi benefici per i primi utilizzatori.