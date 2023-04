Gli asset dell’intelligenza artificiale sono stati tra quelli con le migliori performance nel 2023. Questo rally può essere attribuito alla forte performance di ChatGPT e all’idea che l’IA sconvolgerà la maggior parte dei settori, inclusi l’assistenza sanitaria e l’istruzione.

La stessa performance si è vista nel settore delle criptovalute. Mentre Bitcoin ed Ethereum sono aumentati rispettivamente del ~70% e del ~60%, i token AI come SingularityNET (AGIX) e Fetch.ai (FET) sono aumentati rispettivamente di oltre l’800% e il 300%. Allo stesso modo, i progetti di intelligenza artificiale come AltSignals stanno guadagnando slancio.

Storicamente, gli investitori tendono a investire in novità emergenti a causa del Fear of Missing Out (FOMO). Alcune di queste novità nell’industria delle criptovalute erano il metaverso, il play-to-earn e il move-to-earn, tra gli altri.

Cos’è SingularityAI e perché è salito improvvisamente?

Il settore dell’intelligenza artificiale è destinato a subire una crescita importante nei prossimi anni. Secondo PwC, l’intelligenza artificiale contribuirà con circa 15,7 trilioni di dollari all’economia globale entro il 2030. La maggior parte di questi guadagni dovrebbero essere in Cina e negli Stati Uniti.

Un altro report di Zion Research ha mostrato che il mercato globale dell’intelligenza artificiale è stato valutato a oltre 59 miliardi di dollari nel giugno 2022. Il rapporto stima che avrà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 39,7% entro il 2028.

Le industrie chiave saranno sconvolte dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, le persone utilizzano l’IA generativa per ottenere risposte complicate. Alcune piattaforme IA in arrivo saranno in grado di scrivere un codice informatico complesso.

La maggior parte dei prodotti IA più noti sono ora centralizzati. Ad esempio, Microsoft controlla la sua Bing AI mentre Google controlla Bard,

SingularityNET mira a cambiare questa situazione creando un ecosistema decentralizzato di applicazioni IA che risolvono problemi chiave. Un buon esempio di dApp nel suo ecosistema è Rejuve, che è una piattaforma di primo piano per la ricerca sulla longevità.

Previsione dei prezzi AGIX

AGIX è il token nativo per SingularityNET. Come mostrato di seguito, il prezzo di AGIX è andato bene negli ultimi mesi poiché gli investitori hanno aumentato la loro attenzione sull’intelligenza artificiale. Questo rally è svanito di recente quando Bitcoin non è riuscito a raggiungere il livello psicologico di 30.000$. Ancora più importante, ha formato quello che sembra un modello a triangolo ascendente.

Pertanto, una mossa al di sopra del lato superiore del pattern a triangolo a 0,559$ segnalerà che i rialzisti hanno prevalso, il che spingerà il suo prezzo molto più in alto. Il prossimo livello chiave da tenere d’occhio sarà a 0,70$.

Cos’è AltSignals?

Anche il settore finanziario dovrebbe essere sconvolto dall’intelligenza artificiale. In effetti, il settore della consulenza finanziaria è già stato sconvolto dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, Morgan Stanley al momento sta testando un chatbot basato su OpenAI.

Un’area che è matura per la rottura è quella dell’analisi e delle previsioni. Oggi, la maggior parte dei trader e degli investitori finanziari si concentra sull’analisi manuale. Sebbene esistano i bot, molti di essi sono alimentati da tecnologie tradizionali che non sono efficienti.

AltSignals è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che utilizza tecnologie avanzate per elaborare previsioni quasi accurate di azioni, criptovalute e altri asset come il forex. La piattaforma utilizza tecnologie come l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale. Queste tecnologie sono combinate per creare un’intelligenza artificiale in grado di battere gli umani. Il suo strumento di apprendimento per rinforzo contribuirà a incorporare la gestione del rischio.

AltSignals è alimentato dal token $ASI, il cui obiettivo principale è agire come membro dell’ecosistema. Le sue altre caratteristiche saranno la governance della comunità, i tornei commerciali e l’appartenenza al club AI.

Previsione prevendita di AltSignals

AltSignals sta raccogliendo capitali attraverso un processo di prevendita di token. Secondo il sito web di AltSignals, la vendita Beta ha già raccolto 429.675$, che equivale all’89,52% dell’aumento di capitale pianificato. 1 token $ASI costa 0,0012 USDT.

A volte, investire nella prevendita di un token può essere molto redditizio poiché ti consente di uscire con un profitto quando si verifica un airdrop. Ad esempio, le persone che hanno acquistato i token AGIX e FET durante la loro prevendita hanno visto crescere i loro investimenti di oltre il 1.000%.

Per essere chiari, non tutte le prevendite dei token sono sempre buoni investimenti. In passato, molte persone hanno perso fondi investendo in truffe online. Pertanto, ti consigliamo di fare le tue ricerche prima di investire in qualsiasi cripto token o in una prevendita. Secondo il white paper di AltSignals, gli sviluppatori prevedono di listare il token ASI in Uniswap nel secondo trimestre dell’anno. Questo sarà seguito da elenchi in altri exchange e dal miglioramento dell’attuale AltAlgo alla capacità di trading automatizzato.