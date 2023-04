“FMI” – il Fondo monetario internazionale afferma che la crescita economica globale rimarrà intorno al 3,0% nei prossimi cinque anni – la sua previsione più debole a medio termine dal 1990.

Perché il FMI vede una crescita più debole in vista?

L’istituzione prevede che i fattori che hanno pesato sull’economia globale lo scorso anno persisteranno anche in futuro. Nella sua relazione semestrale di oggi, il fondo ha dichiarato:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nel 2023, il FMI prevede che l’economia statunitense crescerà solo dell’1,6%, la zona euro dello 0,8%, la Cina del 5,2% e la Russia dello 0,7%. Il PIL del Regno Unito, prevede, si contrarrà dello 0,3% quest’anno.

è in verde martedì nonostante il World Economic Outlook del FMI.

Le previsioni del FMI per la crescita globale nel 2023

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita economica mondiale sarà del 2,8% nel 2023 e del 3,0% l’anno prossimo.

Il nuovo outlook per entrambi gli anni – che presuppone che la recente crisi bancaria sia contenuta – è inferiore dello 0,1% rispetto alle stime pubblicate a gennaio. Il rapporto recita:

Il Fondo monetario internazionale prevede che l’inflazione globale scenderà al 7,0% quest’anno rispetto all’8,7% nel 2022 e ci vorrà almeno fino al 2025 per tornare al suo livello obiettivo. L’inflazione core, ha avvertito, potrebbe richiedere ancora più tempo per raffreddarsi.