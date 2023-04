Il prezzo di SOL sale del 14% rispetto all'evento di lancio mobile Saga di Solana

SOL, il token nativo di Solana, ha visto guadagni a due cifre nelle ultime 24 ore mentre i rialzisti si alzano prima dell’attesissimo lancio di Solana Mobile Saga.

Martedì, quando il prezzo di Bitcoin ha superato i $ 30.000 per la prima volta in 10 mesi, Solana ha abbinato la pressione al rialzo con una sua ripresa. SOL è stato scambiato a massimi di $ 23,74, in rialzo di oltre il 14% al momento in cui scrivo mentre cresce l’entusiasmo per l’evento del 13 aprile.

Il prezzo di Solana potrebbe avere un grande catalizzatore nel lancio mobile di Saga

L’evento Saga, che sarà trasmesso in live streaming da San Francisco sul sito web di Solana Mobile, sarà probabilmente un importante catalizzatore di prezzi prima e dopo. Solana Mobile ha annunciato Saga lo scorso giugno e la data di lancio il 23 marzo di quest’anno.

https://twitter.com/solanamobile/status/1638948802957824002

Un discorso di apertura del CEO di Solana Labs, Anatoly Yakovenko, sarà il momento clou della giornata, con la comunità che avrà maggiori informazioni sul mobile compatibile con Web3.

Tuttavia, anche se il telefono Android porta il Web3 nelle tasche degli utenti, offrendo un accesso senza interruzioni al trading di criptovalute, al conio di NFT, ai giochi su catena e alle dApp, i possessori di SOL avranno anche un occhio sul mercato.

Prospettive a breve termine del prezzo SOL

Come si può vedere sul grafico giornaliero qui sotto, SOL ha superato la linea di tendenza superiore di un modello di canale parallelo discendente.

Grafico dei prezzi di Solana che mostra il breakout del SOL sopra il canale discendente. Fonte: Trading View

Una prospettiva rialzista per il token suggerisce un potenziale breakout a breve termine se i tori si mantengono al di sopra della linea di tendenza superiore del canale.

L’analista crittografico afferma che SOL/USD deve fare una mossa per l’EMA a 200 giorni per aumentare le possibilità di un ulteriore rialzo. L’area evidenziata dall’analista presenta attualmente un muro di offerta immediato vicino a $ 26.

Tuttavia, un breakout e un nuovo test riusciti potrebbero portare gli acquirenti a puntare a $ 40. L’outlook giornaliero dell’RSI suggerisce che i rialzisti potrebbero vedere un altro vantaggio rispetto ai livelli attuali.

https://twitter.com/AltcoinSherpa/status/1645789206999080961

Al ribasso, l’EMA a 50 giorni fornisce supporto intorno ai 21$, che è stata una solida zona di domanda da metà marzo. I tori sperano che il lancio mobile di Saga non si presenti come un evento di vendita di notizie.

In tal caso, un calo nell’area intorno ai $ 16 potrebbe minacciare ulteriori perdite per SOL.