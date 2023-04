LendingClub Corp ( NYSE: LC ) offrirà rendimenti redditizi se l’economia statunitense eviterà una grave recessione, afferma Reginald Smith. È analista presso JPMorgan Chase & Co.

Le azioni LendingClub hanno un rialzo a $ 11

Martedì, Smith ha assunto la copertura della società di servizi finanziari con un rating “sovrappeso”. Vede un rialzo nelle sue azioni a $ 11 che segnala il potenziale per un enorme rendimento del 55%.

L’analista definisce LendingClub un attore leader nei prestiti personali: un mercato che si aspetta triplicherà o addirittura quadruplicherà in futuro.

Il mese scorso, la società con sede in California ha nominato l’ex dirigente di JPMorgan Stephen Cutler nel suo consiglio di amministrazione. Le azioni di LendingClub sono scese di quasi il 35% rispetto al massimo da inizio anno alla scrittura.

LendingClub è una società redditizia

Smith è ottimista sulle azioni LendingClub anche perché la società è redditizia su base GAAP. Anche il suo flusso di entrate stabile è stato preso in considerazione nella sua chiamata rialzista.

La società di tecnologia finanziaria dovrebbe riportare i risultati del primo trimestre nell’ultima settimana di aprile. Il consenso è che guadagni 8 centesimi per azione in questo trimestre rispetto ai 39 centesimi per azione di un anno fa.

Altri motivi citati per la visione costruttiva di questo titolo finanziario includono la sua base di spese operative che è una delle più basse tra i suoi pari.