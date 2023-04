Metacade ha appena avuto il suo primo grande successo post-prevendita con la quotazione sulla principale piattaforma exchange decentralizzata Uniswap. E con ulteriori elenchi in programma, come Bitmart e MEXC Global, l’interesse per uno dei progetti più entusiasmanti della Game-Fi sta raggiungendo nuovi livelli.

Le prospettive per il futuro del prezzo MCADE suggeriscono che il progetto presenta un’opportunità di investimento allettante, in particolare per gli investitori che potrebbero essersi persi la prevendita in cui il token è andato sold out.

Se stai cercando di acquistare MCADE oggi, il token viene scambiato su Uniswap (V3).

Perché Metacade può essere una grande opportunità di investimento

Investire in criptovalute è un trend in continua crescita poiché sempre più persone trovano questa asset class più attraente. Per gli investitori, l’opportunità è sempre dietro l’angolo, mantenendo un’adeguata due diligence come uno dei princìpi guida.

Metacade offre questa prospettiva mentre il più grande progetto del settore Game-Fi del 2023 viene lanciato dopo una spettacolare prevendita che è andata sold out il 4 aprile. L’hype per l’entusiasmante progetto Play-To-Earn (P2E) ha visto la raccolta di 16,4 milioni di dollari durante la prevendita.

Si prevede che la crescita e l’adozione di MCADE crescano rapidamente con i possessori di token incentivati a partecipare alla piattaforma attraverso una serie di iniziative entusiasmanti. Gli investitori interessati al settore dei giochi possono quindi aggiungere MCADE al loro portafoglio come parte delle loro strategie di investimento a lungo termine.

Cos’è Metacade e cosa offre?

Metacade è un nuovo progetto Game-Fi destinato a rivoluzionare l’industria dei giochi play-to-earn (P2E) attraverso il più grande ecosistema arcade del mondo. Al centro di questo progetto c’è la necessità di fornire un’esperienza a tutto tondo a tutti all’interno dell’ecosistema di gioco offrendo alla community il meglio della criptovaluta e del Web3 tramite un dinamico hangout virtuale.

I giocatori, gli sviluppatori e gli appassionati di criptovaluta riconosceranno il valore di Metacade, con l’opportunità di offrire o giocare e guadagnare premi.

Il white paper di Metacade illustra l’enorme impatto che questo progetto avrà sul mondo dei giochi in generale, con la sua portata prevista rispetto a progetti come The Sandbox e Axie Infinity.

Come evidenziato sopra, la sala giochi offrirà giochi play-to-earn (P2E) con premi pagati in MCADE. La roadmap include anche programmi work-to-earn (W2E) e compete-to-earn (C2E), oltre a importanti tornei ed eventi con enormi montepremi per la community.

I possessori del token nativo MCADE possono anche partecipare ad altre attività all’interno dell’ecosistema per guadagnare premi. Il token consente inoltre alla community di partecipare alla governance, con il voto che aiuta a gestire il programma di fondi cruciale chiamato Metagrants.

Quotazioni Metacade e partnership con gli exchange

Oltre alla quotazione su Uniswap, MCADE verrà quotato su Bitmart e MEXC nelle prossime settimane. Secondo la roadmap di Metacade, il piano è quello di elencare 3-5 dei principali exchange di criptovalute. Le date fondamentali sono:

Nella settimana dal 10 al 16 aprile 2023 – MCADE verrà quotato su Bitmart.

Nella settimana dal 24 al 30 aprile 2023 – MCADE verrà quotato su MEXC.

Numerose aziende leader del settore e tradizionali stanno anche valutando eventuali partnership con Metacade, annunciata come la nuova destinazione principale per la community di gioco P2E.

In effetti, Metacade ha già annunciato una di queste partnership: il team che ha firmato una collaborazione con la società di giochi Metastudio. Metastudio è una piattaforma di gioco incentrata su Web3 che fornirà i migliori giochi per dispositivi mobili a Metacade.

Vale la pena acquistare MCADE oggi?

Il prezzo di Metacade al momento della quotazione su Uniswap era di 0,022$ e il valore del token è balzato da 0,008$ durante la prima fase di prevendita. Ciò indica un aumento del prezzo del 175% per coloro che sono entrati in anticipo. Il prezzo di MCADE dovrebbe continuare a salire, soprattutto se consideriamo che Metacade è senza dubbio il progetto più grande e innovativo della Game-Fi.

Come si può vedere su CoinMarketCap, i dati DEX on-chain in tempo reale per il prezzo di Metacade mostrano che nelle ultime 24 ore sono stati scambiati 1,7 milioni di dollari. Anche la coppia MCADE/USDT ha retto bene dopo la quotazione, con una performance di 24 ore che ha fatto salire il token del 30% rispetto alla giornata. Degno di nota è anche che non c’è stato un calo dei prezzi, suggerendo che la pressione degli acquisti potrebbe vedere MCADE raggiungere nuovi massimi nei prossimi giorni.

Il successo della prevendita suggerisce che la community degli investitori lo sappia e lo saprà anche la community dei giocatori quando inizieranno ad attingere alle migliori funzionalità e ai diversi programmi di incentivi. Pertanto, l’utilità di MCADE in tutto l’ecosistema non può essere indovinata ed è probabile che il prezzo segua.

Oltre a detenere il token come investimento a lungo termine, gli investitori possono acquistare MCADE oggi e sfruttare altre opportunità di guadagno, anche attraverso i premi che derivano dallo staking. Ad esempio, lo staking MCADE è attivo dopo la quotazione Uniswap, offrendo un rendimento medio annuo (AAR) del 40%.