Stacks (STX) copia il movimento del prezzo di Bitcoin: qual è la relazione?

L’aumento dei prezzi di Stacks di oggi ha sovraperformato la maggior parte degli altcoin. È stato classificato alla posizione quattro da CoinMarketCap tra i migliori guadagni di oggi dietro Render Token (RNDR), Conflux (CFX) e Injective (INJ), in quest’ordine.

Il prezzo di STX sembra rispecchiare il prezzo di Bitcoin che è appena salito sopra i $ 30.000 oggi. La scintilla di valore ha colto di sorpresa molti investitori di criptovalute e la maggior parte si chiede se Stacks sia pronto a diventare la prossima grande novità nello spazio crittografico, soprattutto perché si è comportato così bene dall’inizio dell’anno.

Qual è la relazione tra il prezzo di Stacks e il prezzo di Bitcoin?

Bene, Stacks e Bitcoin sono due blockchain diverse con token nativi diversi. Tuttavia, sono correlati in un certo senso.

Stacks è un livello Bitcoin per contratti intelligenti. Consente ai contratti intelligenti e alle applicazioni decentralizzate di utilizzare Bitcoin come risorsa e regolare le transazioni sulla blockchain Bitcoin.

Stacks normalmente ha piena conoscenza dello stato completo di Bitcoin grazie al suo consenso Proof of Transfer e Clarity Language che gli consente di leggere dalla blockchain Bitcoin in qualsiasi momento. Questo da solo fornisce alcune informazioni sul motivo per cui il prezzo di STX è strettamente correlato a quello di BTC.

Tutte le transazioni effettuate su Stacks vengono automaticamente sottoposte ad hashing e regolate sulla blockchain di Bitcoin Layer 1. In sostanza, i blocchi Stacks sono protetti al 100% dall’hashpower Bitcoin, il che significa che per un utente malintenzionato per riordinare i blocchi o le transazioni Stacks, l’attaccante dovrebbe riordinare i blocchi Bitcoin.

Oltre ad essere collegato a Bitcoin, Stacks è un livello scalabile, il che significa che le transazioni vengono regolate più rapidamente rispetto alle transazioni Bitcoin, rendendolo un’opzione di riferimento per gli investitori crittografici che utilizzano BTC per regolare le transazioni.