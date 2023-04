Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni AMTD Idea (NYSE: AMTD) è salito bruscamente questa settimana a causa di uno short-squeeze avvenuto prima dei guadagni imminenti. Il titolo è salito a un massimo di $ 1,70, il punto più alto dal 10 febbraio. Allo stesso modo, le azioni AMTD Digital sono aumentate di oltre il 22% martedì e hanno chiuso a $ 8,10.

AMTD contro azioni HKD

Short squeeze in vista dei guadagni

AMTD è una società con sede a Hong Kong che è diventata popolare nel 2022 dopo essere stata quotata negli Stati Uniti. A quel tempo, il titolo divenne parabolico, spingendo la sua capitalizzazione di mercato a oltre $ 200 miliardi, rendendolo più grande di Goldman Sachs. Al suo apice, era il quinto gruppo finanziario più grande del mondo nonostante i suoi risultati finanziari trascurabili, come abbiamo scritto qui.

C’erano diverse teorie per questa ondata. Alcuni analisti hanno sostenuto che il rally fosse dovuto alla manipolazione del mercato considerando che AMTD è una società con sede a Hong Kong. Pertanto, esiste la possibilità che molti investitori e addetti ai lavori stessero semplicemente pompando il titolo. Altri analisti hanno sottolineato il fatto che alcuni trader lo hanno confuso con AMD, la gigantesca azienda di semiconduttori.

AMTD ha una struttura aziendale complessa e confusa. Innanzitutto, c’è AMTD Group, una società di investimento con sede a Hong Kong. AMTD Group detiene una partecipazione del 90% in AMTD Idea, società che investe in società cinesi. Quindi, AMTD Idea ha una partecipazione di 905 in AMTD Digital.

Come previsto, il titolo AMTD è crollato bruscamente dopo il rally iniziale quando gli acquirenti iniziali hanno scaricato il titolo. Oggi l’azienda ha un valore di oltre $ 2,9 miliardi. AMTD Digital, che è uno dei principali proprietari di AMTD Idea, ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1,3 miliardi.

Non è chiaro il motivo per cui entrambe le azioni AMTD e HKD sono aumentate questa settimana. Una probabile ragione è che AMTD Idea pubblicherà i suoi risultati finanziari il 18 aprile. Pertanto, gli analisti si aspettano che gli affari della società siano andati bene mentre la riapertura di Hong Kong è continuata.

I risultati più recenti sono stati migliori del previsto. Le entrate dell’azienda sono state di $ 55,41 milioni, ovvero circa $ 17 milioni in più rispetto alle aspettative. Il suo EPS è stato di 37 centesimi, 15 centesimi in più rispetto a quanto si aspettavano gli analisti.

È sicuro acquistare azioni AMTD e HKD?

Una delle regole di investimento di Warren Buffett è investire sempre in aziende che conosci. Devi conoscere i prodotti che un’azienda vende e come guadagna. Inoltre, devi fidarti dei risultati finanziari di un’azienda.

Per AMTD e HKD, è difficile capire la natura di queste società e come fanno i soldi in primo luogo.

Come altre aziende cinesi, è sempre impossibile fidarsi dei loro libri. In effetti, i risultati più recenti pubblicati dalla società non sono stati sottoposti a revisione, il che li rende un po’ difficili da digerire.

Pertanto, nonostante la breve compressione, sarebbe difficile consigliare di investire in AMTD Idea e AMTD Digital. Sono entrambi asset ad alto rischio poco scambiati.