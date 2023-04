Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il crollo della sterlina libanese è stato in caduta libera mentre l’economia del paese si è sgretolata. Le statistiche ufficiali collocano il tasso di cambio LBP a 15.010 contro il dollaro. Ma in realtà, la situazione è molto peggiore di così. Proprio di recente, Bloomberg ha quotato il tasso di cambio a 150.000.

Perché la sterlina libanese è senza valore?

La storia del Libano è estremamente triste. Il paese, che un tempo era leader in Medio Oriente, è diventato uno stato fallito. Beirut, un tempo vista come la Parigi del Medio Oriente, è diventata uno dei posti peggiori della regione.

Gli ospedali in Libano non hanno medicine, l’inflazione è aumentata vertiginosamente e il numero di cittadini libanesi in fuga dal paese è aumentato. Le riforme necessarie prima che il paese riceva finanziamenti dal Fondo monetario internazionale (FMI) si sono bloccate a causa dei crescenti litigi politici.

Il Libano è in crisi da decenni. Nel 1982, il paese attraversò una grande guerra nota come Operazione Peace foe Galilee. La guerra è scoppiata quando l’esercito israeliano ha invaso il Libano. L’altra grande guerra è avvenuta nel 2006, che ha coinvolto l’esercito israeliano e Hezbollah.

Queste guerre hanno portato a una fuga di cervelli e molte compagnie straniere a lasciare il paese. Questo, unito alla duratura incertezza politica, ha reso il paese ingovernabile. Senza capitale straniero, la banca centrale libanese non è riuscita a mantenere il suo ancoraggio rispetto al dollaro USA.

Come ho scritto in questo articolo riguardo all’ancoraggio del dollaro di Hong Kong, è difficile per i paesi mantenere tali accordi. Hong Kong è riuscita a mantenere l’ancoraggio grazie alle sue forti riserve estere. Gli ultimi numeri mostrano che la città ha oltre $ 430 miliardi di riserve in dollari, che è superiore al PIL della città.

https://www.youtube.com/watch?v=ToIJLPDBato&t=322s

Altri paesi di frontiera sono a rischio

Il crollo della sterlina libanese non è unico. Credo che più valute dei mercati di frontiera si muoveranno nella stessa direzione. Per prima cosa, la maggior parte di questi paesi affronta sfide simili al Libano.

Ad esempio, la rupia pakistana è scesa di oltre il 597% rispetto al dollaro USA dal 1997. Negli ultimi cinque anni, la valuta è scesa di oltre il 147%. E ci sono preoccupazioni che il crollo della valuta continuerà anche quando il governo riceverà fondi dal FMI.

Molti paesi africani stanno attraversando la stessa situazione. Di recente ho scritto del crollo del dollaro dello Zimbabwe poiché il paese deve affrontare una grave carenza di dollari USA. Ci sono rischi che la valuta continui a peggiorare.

Vale la pena notare che molti paesi di frontiera affrontano la stessa sfida fondamentale del Libano. Questi paesi hanno poco da esportare e dipendono principalmente dalle importazioni e dalle rimesse della diaspora. Inoltre, hanno una montagna di debiti, che stanno lottando per onorare.

Ad esempio, in Africa orientale, lo scellino keniota è stato in caduta libera mentre il nuovo governo ha lottato. Le sue entrate si sono bloccate mentre il costo del servizio del debito estero è aumentato. In un’intervista della scorsa settimana, il consigliere economico del presidente ha avvertito che la situazione potrebbe peggiorare mentre preparava i dipendenti pubblici ad anticipare ulteriori ritardi salariali.

https://www.youtube.com/watch?v=7aAHixlkRgM

Purtroppo, per la maggior parte dei paesi di frontiera, non c’è una via d’uscita più semplice mentre la Federal Reserve continua a inasprirsi e il debito estero sale alle stelle. Nei prossimi anni assisteremo al crollo di altre valute di frontiera.