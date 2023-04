Novogratz: long su oro, euro e bitcoin come "scambi più chiari"

Novogratz è rialzista su Bitcoin ed Ethereum, sull’oro e sull’euro.

Mentre il mercato più ampio cerca un percorso chiaro tra i recenti eventi macroeconomici, incluso il caos assistito dopo i principali fallimenti bancari, il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz ha offerto le sue prospettive per quelle che potrebbero essere le migliori operazioni dell’anno.

Perché bitcoin, oro ed euro sono “scambi più chiari”

Secondo l’investitore miliardario, bitcoin ed ethereum, così come l’oro e l’euro, supereranno la maggior parte degli altri investimenti. Lo ha detto il fondatore di Galaxy Digital durante un’intervista a Bloomberg TV mercoledì, evidenziando il percorso che la Federal Reserve americana è pronta a intraprendere per quanto riguarda i tassi di interesse.

Novogratz ha affermato che il probabile allentamento degli aumenti dei tassi da parte della Fed all’indomani delle recenti turbolenze nel settore bancario potrebbe innescare una stretta creditizia. Gli asset che vede stanno andando bene quando la Fed interrompe gli aumenti dei tassi di interesse e poi li taglia.

Una stretta creditizia rallenterà l’economia statunitense, ha aggiunto, osservando che la Fed sarà costretta a tagli aggressivi dei tassi. L’investitore prevede che questo percorso si concretizzerà entro la fine del 2023.

Su quali attività di investimento prospereranno in uno scenario del genere, dice il metallo prezioso, le prime due criptovalute e l’ euro. Egli ha detto:

Come riportato di recente da Invezz, gli speculatori hanno aumentato le loro scommesse long sull’oro. Anche l’interesse per il metallo prezioso è salito alle stelle in seguito alla mossa di diversi stati degli Stati Uniti di reclamare l’oro e l’argento come moneta a corso legale. Il prezzo dell’oro è attualmente di circa $ 2.044 l’oncia.

Novogratz vede il bitcoin colpire $ 40.000

Commentando il prezzo del bitcoin, il capo di Galaxy Digital ha detto che si aspetta che la criptovaluta di riferimento raggiunga un ” punto debole “. A suo avviso, le prospettive peggiorano se i tassi di interesse della banca centrale americana iniziano a scendere.

Novogratz ha notato che BTC ha avuto una corsa massiccia nel 2023, con l’ultimo picco sopra i $ 30.000 che ha visto i rialzisti raggiungere i massimi di 10 mesi risalenti allo scorso giugno. Suggerisce che il prezzo del bitcoin potrebbe consolidarsi al di sopra della soglia dei 30.000 dollari prima che gli acquirenti mirino a 40.000 dollari, se il punto di vista su ciò che la Fed farà dopo è giusto.

Il prezzo di BTC è stato scambiato a 30.236 dollari alle 8:37 ET di giovedì, mentre il prezzo di Ethereum ha retto bene dopo l’aggiornamento di Shanghai, superando la soglia dei 2.000 dollari per la prima volta dallo scorso agosto.