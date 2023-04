È improbabile che il raffreddamento dell'inflazione faccia deragliare il dollaro dal rafforzarsi

Gran parte dell’attenzione di questa settimana si è concentrata sui dati sull’inflazione negli Stati Uniti. In effetti, i mercati si sono mossi di più quando i dati sull’IPC e sull’IPC degli Stati Uniti sono stati rilasciati rispettivamente mercoledì e giovedì.

L’aumento dell’inflazione ha costretto la Federal Reserve a intraprendere un ciclo di inasprimento. Allo stesso tempo, riduce il proprio bilancio in un processo noto come inasprimento quantitativo (ovvero l’opposto dell’allentamento quantitativo).

Quindi i dati di questa settimana, che si riferivano alla variazione dei prezzi di beni e servizi a marzo, sono stati attentamente monitorati dagli operatori di mercato. Cosa farà la Fed dopo la stampa di marzo?

A quanto pare, l’inflazione si sta raffreddando. Tuttavia, nonostante il processo disinflazionistico in pieno svolgimento, la prossima tappa per il dollaro USA dovrebbe essere ancora più alta. Cioè, la Fed rimane sulla buona strada per consegnare un altro aumento alla sua prossima riunione.

L’inflazione core rimane ostinatamente alta

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) di marzo è sceso al 5,0% su base annua. Buone notizie per coloro che sperano in un rallentamento dell’inflazione.

Ma la misura dell’inflazione preferita dalla Fed esclude i prezzi del cibo e dell’energia. Significa che il Core CPI è visto come più appropriato. È uscito allo 0,4%, non abbastanza per la Fed per annunciare il raggiungimento del tasso terminale in questo ciclo.

Tuttavia, il dollaro è diminuito alla notizia, come evidenziato dal tasso di cambio EUR/USD che si è spostato sopra 1,10. Inoltre, il dollaro ha subito un altro colpo quando il giorno dopo sono stati rilasciati i dati PPI o inflazione all’ingrosso.

Questa volta, il processo disinflazionistico è stato più evidente, poiché il PPI o l’indice dei prezzi alla produzione è diminuito del -0,5%, mentre il mercato non si aspettava alcun cambiamento.

Per riassumere, il dollaro è stato scambiato con un tono ribassista per tutta la settimana, poiché i dati in arrivo sembravano supportare una maggiore debolezza. Ma la lettura dell’IPC core per marzo fa sperare agli operatori contrarian che la prossima tappa del dollaro sarà piuttosto superiore che inferiore.