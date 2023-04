Il tasso di cambio USD/SEK è sceso dopo l’ultimo indice svedese dei prezzi al consumo (CPI). La coppia è scesa a un minimo di 10,25, inferiore al massimo da inizio anno di 10,77. È sceso di oltre il 10% rispetto al livello più alto del 2022.

Slitta l’inflazione svedese

Le ultime notizie SEK veniva dalla Svezia. Secondo l’agenzia statistica del paese, l’indice dei prezzi al consumo è sceso dall’1,1% di febbraio allo 0,6% di marzo. Questo calo è stato peggiore della stima mediana dell’1,0%.

Anche l’inflazione è scesa su base annua. È sceso dal 12% di febbraio al 10,6% di marzo. Ancora una volta, questo è stato un calo maggiore rispetto alla stima mediana dell’11,1%.

Nel frattempo, l’IPC a tassi d’interesse costanti, attentamente monitorato, è sceso rispettivamente allo 0,2% e all’8,0% su base mensile e su base annua. Il calo annuale è stato il più basso da mesi.

Questi numeri mostrano che le condizioni in Svezia stanno migliorando anche se l’inflazione rimane al livello più alto degli ultimi decenni. Pertanto, è probabile che le Riksbanks adotteranno un atteggiamento attendista quando prenderanno la loro decisione questo mese.

Dati recenti hanno dimostrato che l’economia svedese sta lottando mentre il tasso di disoccupazione continua a salire. Ilsettore immobiliare è stato uno dei migliori underperformer. Dopo anni di aumento, i prezzi delle case nel paese si sono spostati in una zona di correzione.

In una nota della scorsa settimana, gli analisti di Danske Bank hanno avvertito che i prezzi dovranno scendere del 25% dall’alto verso il basso. Ciò significa che il crollo dei prezzi è solo a metà. Nordea, invece, stima che i prezzi crolleranno del 20%.

https://www.youtube.com/watch?v=D9VpMypM0WI

Tuttavia, il più grande catalizzatore per la coppia USD/SEK è il dollaro USA più debole. L’indice del dollaro è crollato a circa $ 100 quando la Fed ha indicato un perno.

Analisi tecnica USD/SEK

Grafico USDSEK di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a SEK ha registrato un forte trend ribassista negli ultimi giorni. Si è spostato al di sotto della media mobile a 50 giorni e si sta avvicinando all’importante supporto a 10,15$.

Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del punto neutrale. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a scendere mentre i venditori mirano al prossimo supporto chiave a 10. Una mossa al di sopra della resistenza a 10,50 invaliderà la visione ribassista.