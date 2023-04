Prospettive del litio: prezzi fluttuanti e ruolo dei fattori tecno-geopolitici nelle batterie agli ioni di litio

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Nell’ultimo mezzo decennio, il metallo morbido, bianco-argenteo, il litio, ha visto un netto passaggio dall’occupare i margini dei portafogli di investimento di nicchia, a diventare una merce preziosa.

Spinti dalla crescente domanda di veicoli elettrici (EV), dal mainstreaming di ESG e dall’elettrificazione verde, dalle elevate preoccupazioni sulla santità delle catene di approvvigionamento globali e dalla narrativa di risorse sotterranee limitate, gli investimenti globali hanno iniziato a riversarsi in progetti di esplorazione e sviluppo.

Oliver Chapman, CEO degli specialisti della supply chain OCI, ha osservato,

…(molti) minerali non sono particolarmente rari, ma sono stati semplicemente troppo economici per giustificare molti investimenti nel loro sviluppo.

In altre parole, contrariamente alla nozione di riserve globalmente scarse, il sottoinvestimento cronico dovuto ai bassi prezzi di mercato ha tenuto gli sviluppatori di progetti lontani dal litio.

Tuttavia, più recentemente, il sostegno politico di vari governi, investimenti mirati attraverso programmi di spesa pubblica, impegni nazionali per eliminare gradualmente i veicoli convenzionali e l’elettrificazione attiva delle flotte hanno assicurato che le previsioni della domanda rimanessero più che sane, alimentando un’incredibile corsa al rialzo.

Di conseguenza, c’è stata una raffica di giovani minatori che hanno gareggiato per costruire nuove capacità.

Dopo il già esplosivo rally del 2021, i prezzi spot del carbonato di litio (un importante derivato del litio utilizzato nelle batterie agli ioni di litio) sono saliti a un picco di 597.500 CNY (circa 80.000 USD) per tonnellata a metà novembre 2022.

Fonte: Investing.com

Tuttavia, da quando hanno toccato questo livello elevato, i prezzi spot del carbonato di litio in Cina sono crollati del 66,9% e hanno superato i 200.000 CNY per tonnellata psicologicamente cruciali all’inizio di questa settimana.

Segnando 98 sessioni consecutive senza un aumento del prezzo, il composto ha chiuso a 197.500 CNY per tonnellata il 13 aprile, riducendo del 40,6% il prezzo spot in un solo mese.

Solo un paio di giorni prima del picco, Goldman Sachs si era allontanata da una visione ribassista del metallo guidata dal surplus per aspettarsi una profonda carenza di offerta globale entro la fine del 2022, rivedendo drasticamente le stime di un eccesso di 8kt al ribasso fino a un deficit di 84kt.

I prezzi da inizio anno sono scesi di un enorme 61,7% e sono diminuiti del 58,8% nei 12 mesi precedenti.

Il perché della caduta

Le restrizioni zero-covid di lunga durata della Cina hanno decimato la domanda dei consumatori, in particolare per gli articoli voluttuari, mentre gli squilibri macroeconomici hanno smorzato le previsioni di mercato tra le case automobilistiche.

La crescita è rimasta relativamente lenta, le vendite al dettaglio sono state frenate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, mentre il consumo di big-ticket ha continuato a essere contenuto.

Fonte: Investing.com, TradingEconomics.com

Tuttavia, la decisione della Cina di uscire completamente dal regime di pesanti restrizioni tra le segnalazioni di crescenti tensioni sociali all’inizio di quest’anno sembra aver portato a una trasmissione ancora più rapida dei casi.

Gli effetti a valle su un consumatore assediato hanno viaggiato a monte e sono atterrati esattamente sui produttori di litio, trascinando notevolmente il prezzo.

La fiducia del mercato nei confronti dei veicoli elettrici si è notevolmente raffreddata in Cina, che ha rappresentato quasi il 52% delle vendite globali nel 2021.

La crescita delle vendite è stata particolarmente colpita dal fatto che le autorità governative hanno ritirato i sussidi in contanti e altri incentivi per sostenere gli acquisti delle famiglie.

Un rapporto di S&P Global ha rilevato che le vendite di veicoli elettrici plug-in per passeggeri sono diminuite del 55,8% nel mese a 408.000 unità a gennaio.

Di conseguenza, le principali case automobilistiche nazionali sono state impegnate in una guerra dei prezzi a tutto campo per riconquistare il cliente, esercitando ulteriori pressioni sugli sviluppatori a monte.

In aggiunta al caos, altri rapporti suggeriscono che, data la forte divergenza nei prezzi spot ea contratto, alcuni acquirenti sudcoreani e giapponesi non hanno onorato gli accordi di acquisto a lungo termine.

La tecnologia e la doppia curva domanda-offerta

Con i prezzi in forte aumento per gran parte del 2022, i sussidi cinesi per i veicoli elettrici hanno incoraggiato la produzione esagerata e lo stoccaggio di batterie, comprimendo la domanda di litio nel corso dell’anno.

Chapman ha sostenuto,

Le catene di approvvigionamento si adattano, lo fanno sempre, e molti spettatori commettono l’errore di guardare ai problemi attuali senza tener conto di come le catene di approvvigionamento potrebbero reagire… sia l’offerta che la domanda reagiscono all’aumento dei prezzi – lo fanno sempre. I costi del litio più elevati incoraggiano i produttori di batterie agli ioni di litio a cercare una maggiore efficienza, mentre i minatori di litio cercano modi per aumentare la produzione.

In breve, prezzi più alti determinano prezzi più bassi.

Con i prezzi che hanno raggiunto nuovi massimi lo scorso anno, l’attività di investimento è aumentata, rafforzando le operazioni minerarie e consentendo una notevole espansione delle risorse disponibili.

Fonte: Statista (sulla base di stime del 2022)

Ad esempio, Chapman indica le notevoli scoperte in Cornovaglia, nel Regno Unito.

Nel 2022, fDi Intelligence ha notato che le stime combinate di British Lithium e Cornish Lithium suggeriscono che la produzione di hard rock nella regione potrebbe equivalere a 30.000 tonnellate all’anno.

La scoperta di tali nuovi giacimenti garantirà probabilmente che l’offerta colmi il divario con la domanda, mantenendo i prezzi stabili su valori inferiori nel medio-lungo periodo.

Nel febbraio 2023, il Geological Survey of India ha annunciato la scoperta di un’enorme riserva di 5,9 milioni di tonnellate in Jammu e Kashmir, che probabilmente farebbe molto per rendere l’India “atmanirbhar” nella produzione di batterie, stoccaggio di batterie, energia solare ed eolica.

Inoltre, il tempo di produzione è molto più ridotto rispetto a quanto solitamente pubblicizzato, con Chapman che osserva che i depositi della Cornovaglia identificati nel 2020 produrranno probabilmente 10.000 tonnellate all’anno entro il 2026.

Pertanto, i prezzi si sono bruscamente moderati non solo a causa della debole domanda in Cina, ma anche a causa dell’espansione delle riserve disponibili, un processo che è probabile che continui e sottoponga a pressioni sostenibili i prezzi del litio.

Se i prezzi continuano a scendere, ciò potrebbe portare a una moderazione dell’attività di esplorazione nell’anno successivo, ma lo sblocco di nuove risorse ha già cambiato radicalmente l’equazione domanda-offerta per il metallo.

Un altro input cruciale che viene spesso trascurato a favore della sovraponderazione dei fattori della domanda è il costante calo del costo della tecnologia.

Chapman sostiene che, a causa dei guadagni portati da R&S coerente, maggiore efficienza ed economie di scala,

Negli ultimi tre decenni, il prezzo delle batterie agli ioni di litio misurato in chilowattora è diminuito del 97%…. il costo delle batterie agli ioni di litio per chilowattora era ancora destinato a diminuire nel tempo.

Pertanto, le batterie al litio stanno probabilmente entrando in un’orbita di prezzo sostenibile più bassa che continuerà in una tendenza al ribasso con l’allentamento dei costi tecnologici.

Driver geopolitici

Oggi, l’importanza della geopolitica nella ridefinizione del panorama del litio non può essere sopravvalutata.

Gli sviluppi chiave hanno incluso l’approvazione della nuova legislazione statunitense, la risposta delle autorità europee e la scoperta di nuove riserve in India.

L’Inflation Reduction Act (IRA) è pronto ad avere un impatto trasformativo sulle catene di fornitura globali di batterie per veicoli elettrici.

In particolare, la legislazione offre un credito d’imposta sui veicoli elettrici di $ 7.500 che sarebbe disponibile per i consumatori quando il 40% del valore di una batteria EV viene prodotto negli Stati Uniti o in paesi partner selezionati.

Entro il 2027, questa soglia è destinata a salire all’80%, fornendo un forte impulso a spostare la produzione dall’estero a destinazioni nazionali.

Sebbene la Cina sia il terzo produttore di litio, rappresenta il 60% della capacità globale di raffinazione del litio per le batterie e, nel 2020, ha prodotto quasi 15 volte la produzione totale degli Stati Uniti di litio pronto per le batterie.

Non si può fare a meno di chiedersi se questo sia un salto che gli Stati Uniti possono davvero fare, sebbene il rallentamento in Cina offra a Biden e compagnia un’opportunità unica per cercare di pareggiare il campo di gioco.

Simon Moores, CEO di Benchmark Mineral Intelligence, osserva,

…. (L’IRA) ha in qualche modo collegato produttori di batterie o produttori di prodotti chimici con l’estrazione mineraria… il mondo si sta unendo per escludere la Cina dall’equazione.

La legislazione sembra aver avuto un effetto quasi immediato, con la General Motors che ha investito 650 milioni di dollari in una miniera del Nevada per assicurarsi una fonte di litio per operazioni future e evitare i crescenti rischi geopolitici.

Si tratta di un’ingente iniezione di capitale per un settore abituato a vedere progetti e fusioni nell’ordine di decine di milioni di dollari.

Allo stesso modo, Albemarle Corp sta cercando di costruire un impianto di lavorazione per un enorme $ 1,3 miliardi nella Carolina del Sud, aprendo la strada a accordi considerevolmente più grandi nel segmento del litio negli Stati Uniti.

Questi sviluppi hanno sicuramente scosso il governo cinese, che è stato costretto di recente a sciogliere i sussidi per i veicoli elettrici, un potente motore della domanda di prodotti al litio.

Per tenere a bada la concorrenza, Caixin ha riferito che la Contemporary Amperex Technology (CATL) con sede a Ningde, il più grande produttore di batterie al mondo, ha iniziato a offrire alle case automobilistiche forti sconti in cambio di contratti esclusivi a lungo termine.

Tensioni USA-Europa

La guerra in Ucraina potrebbe aver imposto anche un riallineamento delle priorità di sicurezza energetica europea, con Moores che ha notato che le discussioni sulla tecnologia delle batterie e di accumulo hanno iniziato ad avere la precedenza sui progetti solari, eolici e altri progetti cleantech.

Inoltre, la decisione dell’UE di eliminare gradualmente le auto convenzionali entro il 2035 dovrebbe mantenere alta la domanda di batterie agli ioni di litio a lungo termine.

Con gli Stati Uniti che si posizionano per sfruttare tutti i principali mercati al di fuori della Cina in un colpo solo, gli amministratori europei, i produttori di batterie e le case automobilistiche si sentono vulnerabili.

Riserve considerevoli di litio sono presenti in Germania, Portogallo, Spagna, Finlandia e Austria.

Tuttavia, il blocco ha richiesto ulteriori vantaggi per l’industria, con la dichiarazione della Commissione europea (CE),

Questo regime continua a destare preoccupazione per l’UE, in quanto contiene disposizioni discriminatorie.

Con l’aumento delle tensioni, il mese scorso il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente Biden si sono incontrati per discutere un accordo ancora da annunciare per semplificare una catena di fornitura internazionale di batterie per veicoli elettrici.

Moores si aspetta che, una volta annunciato, un accordo consentirebbe probabilmente agli investimenti nel settore minerario europeo di beneficiare degli incentivi dell’IRA in cambio di una percentuale fissa della produzione di minerali scelti, incluso il litio.

Tuttavia, l’UE sta lottando per rendere operative le mine a causa di un complicato processo di autorizzazione, nonché degli interessi concorrenti degli stati costituenti che potrebbero non trovare conveniente conformarsi all’entità sovranazionale.

Anche l’opinione pubblica è divisa poiché le preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente continuano ad affliggere i progetti di litio nella regione.

Anche se l’industria statunitense sembra pronta per una rapida espansione, la coalizione USA-Europa potrebbe rivelarsi un importante contrappeso geopolitico all’industria cinese della lavorazione del litio, ma solo se i leader riusciranno a garantire un maggiore coordinamento a livello subeuropeo.

Le prospettive per lo sviluppo delle catene di approvvigionamento globali nel 2023 e oltre dipenderanno in larga misura da questa relazione.

Veduta

Ora, nel secondo trimestre, è probabile che gli acquisti cinesi di batterie e veicoli elettrici e di conseguenza la domanda di litio rimangano contenuti.

È probabile che l’aumento della capacità produttiva a livello globale negli ultimi due anni abbia pesato sui prezzi del litio, mentre i timori radicati di un’escalation dei protocolli pandemici hanno sbilanciato i consumatori.

Data l’incertezza macroeconomica, della salute pubblica e dei consumatori, la traiettoria dei prezzi è molto incerta, ma a causa delle nuove riserve di litio e del calo dei costi della tecnologia, Chapman si aspetta,

… è probabile che fluttui (ma tenda al ribasso) nel tempo.

Soochow Securities ha stimato che i prezzi potrebbero scendere di un ulteriore 50% a 100.000 CNY per tonnellata prima di risalire a 150.000 CNY in estate.

Questa previsione di consolidamento dei prezzi è probabilmente dovuta al miglioramento delle vendite di auto al Salone dell’Auto di Shanghai che si terrà la prossima settimana.

Tuttavia, le vendite discrezionali potrebbero rimanere contenute nonostante i vantaggi in termini di costi vengano trasferiti in modo aggressivo ai consumatori finali dalle case automobilistiche.

L’appetito dei consumatori continua ad apparire ribassista con l’indagine trimestrale sui depositanti della People’s Bank of China che ha rilevato che il 58% dei residenti urbani preferirebbe risparmiare di più rispetto a quanto fatto nel primo trimestre del 2023.

Inoltre, uno studio di febbraio di ING Research ha rilevato che la domanda di veicoli elettrici come quota delle immatricolazioni totali di auto ristagnerà probabilmente al 26% in Cina, mentre si stima che la crescita delle vendite totali di auto diminuirà della metà quest’anno.

Questa quota era appena del 6% nel 2020, ma è aumentata a causa dei generosi incentivi governativi, che ora sono stati ritirati, aggiungendo ulteriore tristezza al settore domestico.

L’indebolimento della domanda dei consumatori e l’aumento della capacità globale probabilmente peseranno sui prezzi nel breve termine.

Tuttavia, Moores ha notato che il supporto dei prezzi potrebbe provenire da una fonte inaspettata,

Ho sentito che stanno arrivando i fondi pensione, il che è pazzesco. Se i fondi pensione vogliono investire sai, è qui per restare giusto?

Inoltre, la domanda di litio nel settore dei veicoli elettrici in Cina dovrebbe continuare la sua tendenza al rialzo con lo stesso rapporto che osserva che la Cina probabilmente raggiungerà l’obiettivo del 2035 di veicoli elettrici che contribuiranno al 50% delle vendite di auto ben cinque anni prima del previsto, forse in parte a causa di calo dei costi delle materie prime.

Fonte: Bloomberg, Ricerca ING

A bilanciare queste proiezioni più elevate, ci sono i costi della tecnologia in calo e gli investimenti significativi nell’esplorazione e nella creazione di progetti green field a monte.

La domanda del metallo è destinata ad aumentare nel medio-lungo termine, ma la traiettoria del prezzo del litio sarà probabilmente molto più accessibile rispetto a qualche anno fa.

Sebbene la domanda dei consumatori e gli effetti tecnologici siano relativamente prevedibili e si stabilizzeranno in una tendenza dei prezzi più bassa, i fattori geopolitici rimangono un mistero.

Ad esempio, la principale minaccia per l’industria cinese arriva con il lancio dell’IRA, poiché Washington, DC cerca di sostituire Pechino come principale fonte di tutto ciò che riguarda le batterie.

È importante sottolineare che l’Europa può tenere il passo con gli Stati Uniti? Se non riescono a firmare un accordo, è questa la fine dei minerali critici in Europa? Come risponderà la Cina alla pressione esercitata sulla sua quota di mercato? Con CATL che riversa miliardi di dollari nelle fabbriche in Ungheria, Budapest è destinata a diventare la prossima grande frontiera geopolitica?

In un certo senso, tutte le scommesse sono annullate e le catene di approvvigionamento del litio potrebbero potenzialmente vedere alcuni cambiamenti radicali quest’anno.

Nel breve termine, poiché le catene di approvvigionamento richiedono tempo per riallinearsi e il consumatore globale rimane nervoso, le prospettive per i prezzi del litio rimarranno negative.

Entro il terzo trimestre, diventerà più chiaro se il contesto di prezzi più bassi sta aiutando la domanda di veicoli elettrici a riprendersi quest’anno stesso.