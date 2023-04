Anteprima dei dati sul PIL cinese e implicazioni per USD/CNY

Il prezzo USD/CNY è salito lunedì mattina mentre i trader attendevano i prossimi dati sul PIL cinese previsti per martedì di questa settimana. La coppia è salita a un massimo di 6,87, pochi punti sopra il minimo di venerdì di 6,8346

Anteprima del PIL cinese

L’economia cinese sembra andare meglio del previsto secondo alcuni numeri economici flash. Lunedì, i dati hanno rivelato che il settore immobiliare ha continuato a riprendersi dopo aver attraversato una delle peggiori crisi mai registrate. I prezzi delle nuove case sono aumentati dello 0,5% a marzo, la crescita più rapida in 21 mesi.

I numeri sono arrivati pochi giorni dopo che i numeri del paese hanno rivelato che le esportazioni sono aumentate nel marzo di quest’anno, anche se le aziende hanno continuato a spostare le loro operazioni altrove. Anche le vendite di veicoli elettrici nel paese sono aumentate.

Un altro rapporto flash di Nomura afferma che il consumo di energia è aumentato notevolmente nelle ultime settimane. È balzato del 5,9% su base annua a marzo.

Le prossime notizie chiave sul CNY saranno i prossimi dati sul PIL cinese previsti per martedì mattina. Questi numeri mostreranno se l’economia si è ripresa nel primo trimestre dopo che il Paese ha abbandonato la sua strategia Covid-0.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i dati mostrino che il PIL del paese è cresciuto del 2,2% su base mensile dopo non aver registrato alcuna espansione nel trimestre precedente. Tale crescita si tradurrà poi in un aumento anno su anno del 4,0%, superiore al precedente 2,4%.

La Cina dovrebbe fare bene quest’anno dopo la riapertura del paese. In un rapporto della scorsa settimana, il FMI ha dichiarato di aspettarsi che l’economia crescerà del 5,6% nel 2022. Era un rapporto più ottimista considerando che le autorità di Pechino hanno fissato un obiettivo del 5,0%.

Analisi del grafico USD/CNY

Grafico USD/CNY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio USD/CNY si è mosso lateralmente lunedì mattina. È rimasto stabile a 6,87, dov’era nei giorni scorsi. La coppia si sta consolidando alle medie mobili esponenziali a 50 e 25 giorni. È anche tra il 50% e il 38,2% dei livelli di ritracciamento di Fibonacci.

Pertanto, la coppia continuerà probabilmente a consolidarsi nei prossimi giorni mentre gli investitori riflettono sulle economie cinese e americana. Avrà quindi un breakout ribassista poiché i venditori mirano al supporto chiave a 6,820. Una mossa al di sopra della resistenza a 6,90 invaliderà la visione ribassista.