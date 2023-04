Il grafico del prezzo dell'argento potrebbe ingannare i tori mentre la debolezza del dollaro svanisce

I metalli preziosi sono saliti di recente, alimentati da un dollaro debole e dai crescenti timori degli investitori di un’inflazione vischiosa. L’oro, ad esempio, viene scambiato sopra i $ 2000. Ma il grafico del prezzo dell’argento richiede cautela, poiché i tori potrebbero essere ingannati dalla debolezza del dollaro che potrebbe svanire rapidamente.

L’argento e l’oro commerciano in tandem, con l’oro che apre la strada al rialzo o al ribasso per la maggior parte del tempo. Conosciuto anche come “l’oro dei poveri”, il lingotto d’argento ha chiuso marzo a $ 24,10, un guadagno assoluto di $ 3,19 nel mese o del 15,24%.

La performance del mese scorso ha significato molto per la performance YTD dell’argento, poiché è diventata positiva. L’argento è salito dello 0,6% da inizio anno: non molto, ma abbastanza per attirare l’interesse dei rialzisti, esaltati dai timori di un’inflazione vischiosa. In confronto, l’oro ha chiuso il primo trimestre in rialzo del 7,96% YTD, innescando molte speculazioni sul fatto che il prezzo dell’argento abbia spazio per recuperare.

I metalli preziosi, così come altre materie prime, sono attraenti per gli investitori in periodi di alta inflazione. Questo perché offrono una copertura contro l’aumento del prezzo di beni e servizi, ma non sono riusciti a farlo quando l’inflazione ha raggiunto livelli più alti di quattro decenni.

È ora il momento di un rally di rimonta?

Secondo il grafico del prezzo dell’argento, gli investitori dovrebbero essere cauti ai livelli attuali poiché la debolezza del dollaro potrebbe svanire. Dopotutto, la debolezza del dollaro ha alimentato il rally dei metalli preziosi.

L’indice del dollaro USA è tornato a un livello di supporto critico

La debolezza del dollaro è stata un tema nel 2023, come evidenziato dall’indice del dollaro. È sceso da quello che sembra essere un massimo significativo.

Ma durante la discesa ha incontrato un supporto significativo, che in passato ha offerto una forte resistenza.

Pertanto, il livello di 100 dovrebbe sostenere il dollaro in avanti. Quindi, essere long sull’argento e tenere qui è rischioso perché la debolezza del dollaro è stata quella che ha alimentato il recente rally.

Il grafico del prezzo dell’argento favorisce un pullback

Il quadro tecnico mostra un doppio massimo nel 2021 e poi un pullback. Il rally nel 2023 dall’area di $ 20 è a dir poco impressionante, ma potrebbe essere spiegato semplicemente dagli investitori che scommettono che il divario tra la performance YTD dell’oro e dell’argento si ridurrà.

Per riassumere, a meno che il prezzo dell’argento non superi i 28$, le probabilità favoriscono un ritorno nell’area cruciale dei 20$. Ciò è particolarmente possibile se il DXY rimbalza dal supporto.