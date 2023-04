Metacade (MCADE) oggi l’argomento principale delle pagine di notizie sulle criptovalute grazie alla sua prima quotazione su una piattaforma CEX. E poiché i depositi si aprono sul principale exchange di criptovalute BitMart, questo potrebbe essere il momento di acquistare MCADE e HODL come investimento a lungo termine.

È possibile che la quotazione tempestiva di oggi su BitMart possa far esplodere l’interesse per MCADE all’interno del mercato secondario mentre più persone cercano di investire in un progetto destinato a rivoluzionare l’ ecosistema di gioco Web3.

In particolare, Metacade è attivo sul mercato da soli 13 giorni e con una solida base nel suo sviluppo, è probabile che sarà all’altezza dell’hype che lo ha annunciato come uno dei principali obiettivi di investimento per il 2023.

Metacade raggiunge un altro importante traguardo

Mentre le condizioni di mercato prevalenti hanno avuto un ruolo nel limitare lo spazio al rialzo per il prezzo di Metacade, il ronzio intorno al progetto GameFi rimane mentre vengono raggiunte più pietre miliari della roadmap. Alcuni hanno osservato che la quotazione sugli exchange classificati tra i primi 20 (per BitMart) e i primi 10 (MEXC) potrebbe essere un “trampolino di lancio” per MCADE.

In un AMA lunedì, il CEO di Metacade Rusell Bennet ha descritto la quotazione di BitMart come una tappa fondamentale per MCADE in quelle che dovrebbero essere alcune settimane impegnative in termini di sviluppo del progetto. Bennet afferma che Metacade ha coinvolto più exchange di alto livello per la quotazione, ma molti di questi arriveranno una volta che il prodotto sarà attivo.

Gli investitori in criptovalute potrebbero aver notato che gli elenchi degli exchange hanno spesso coinciso con un aumento dei prezzi dei token e MCADE sarà quotato a breve su exchange altamente affidabili. Entro la fine di aprile e la prima settimana di maggio, Metacade sarà elencato sulla più grande piattaforma DEX del mondo Uniswap e su due delle piattaforme di trading più popolari (BitMart e MEXC Global).

Per BitMart, i depositi MCADE si aprono oggi mentre il trading inizierà il 20 aprile e i prelievi saranno abilitati il 21 aprile.

MCADE è già attivo anche sui principali siti di aggregazione di dati di mercato CoinMarketCap e CoinGecko, offrendo alla comunità strade per monitorare non solo le prestazioni del mercato ma anche il sentimento generale della comunità nei confronti del token. Ad esempio, CoinGecko mostra che i risultati dei voti hanno l’86% delle persone positive su MCADE.

Metastudio è il primo grande passo nella crescita di Metacade

Le principali partnership sono un indicatore chiave di fiducia e fiducia nel progetto e in molti casi, come visto con progetti come Sandbox e Axie Infinity, sono state un catalizzatore dell’interesse degli investitori per il token nativo che alimenta l’ecosistema.

La tabella di marcia principale prevede che Metacade lancerà la sua sala giochi entro la fine dell’anno e il sito web del progetto indica che nel secondo trimestre del 2023 ci saranno ulteriori partnership con progetti di play-to-earn. Nel terzo trimestre, l’attesissima piattaforma Game-Fi arcade arcade classic verrà rilasciata, con iniziative P2E combinate con programmi di competizione per guadagnare per offrire ai possessori di MCADE la possibilità di beneficiare maggiormente delle loro risorse.

Un buon segno di ulteriore sviluppo in questo senso e in vista del lancio principale ha visto Metacade stringere la sua prima importante partnership con lo sviluppatore di giochi Metastudio. Il team di Metastudio fa parte dell’ecosistema di gioco globale da decenni, il che potrebbe aiutare notevolmente le versioni di piattaforme e giochi con Metacade.

Mentre lo studio di gioco giocherà quindi un ruolo enorme nelle offerte di gioco di Metacade, l’attenzione immediata per i possessori di MCADE sarà probabilmente la vendita privata di Metastudio che sarà attiva all’inizio del mese prossimo.

Il 1° maggio, Metastudio lancerà alla sua comunità, per poi aprire la vendita privata alla comunità di Metacade prevista per l’8 maggio. Successivamente, il 15 maggio sarà avviata un’asta pubblica.

I titolari di MCADE potrebbero avere un’enorme possibilità di mettere le mani su una quota NFT in un altro progetto promettente.

Vale la pena investire in MCADE nel 2023?

Come evidenziato in precedenza, Metacade potrebbe preannunciarsi come uno dei più grandi progetti GameFi per il 2023. Ciò dipenderà dall’approccio unico al suo ecosistema di gioco, con un’offerta all-in-one per sviluppatori di giochi, investitori e appassionati di giochi parte del motivo per cui la prevendita di MCADE è andata esaurita così in fretta.

Uno sguardo al prezzo MCADE oggi suggerisce che il token non ha subito l’impennata prevista che deriva dall’entrata in funzione nel mercato secondario. In effetti, MCADE/USD attualmente viene scambiato a -14% dal suo massimo storico appena sopra 0,019$ raggiunto il 14 aprile 2023. Tuttavia, è anche quasi il 13% in più rispetto al suo prezzo minimo storico di circa 0,014$ raggiunto il 16 aprile 2023.

Ma diversi catalizzatori per il prezzo MCADE potrebbero combinarsi per vedere il prezzo salire più in alto nei prossimi mesi. Questi includeranno la fiducia generale nel progetto e un cambiamento nel sentimento del mercato, con le criptovalute che si prevede entreranno in un nuovo bull market dopo la turbolenza del bear market del 2022.

Ai prezzi attuali, MCADE non ha impressionato molto dopo la prevendita. Tuttavia, secondo le previsioni, il prezzo potrebbe superare la soglia di 0,1$ e persino salire a 0,5$ prima della fine del 2023. La prospettiva è quella che fa sembrare Metacade un affare a prezzi inferiori agli 0,017$ a cui viene scambiato oggi, tanto più che la sua capitalizzazione di mercato rimane al di sopra 23,5 milioni di dollari.