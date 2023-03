Metacade (MCADE), una piattaforma GameFi in rapida crescita, sta andando bene mentre la fase finale della vendita di token di prevendita si avvicina alla fine. I dati del suo sito web mostrano che la piattaforma ha raccolto 14,2 milioni di dollari, con l’87,21% dei token venduti. Sono stati acquistati oltre 1 miliardo di token, con solo circa 104 milioni rimanenti.

L’ascesa dell’industria GameFi

Si prevede che l’industria GameFi avrà una forte quota di mercato nel settore dei giochi nei prossimi anni. I dati mostrano che il settore è stato valutato a ~ 9 miliardi di dollari nel 2021 e dovrebbe avere un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dal 27,3% a 38 miliardi.

Il settore sta vedendo un’ampia adozione, con un report di Messari che mostra che il numero di portafogli attivi univoci (UAW) è balzato a oltre 1 milione. Questa crescita è stata aiutata dalla crescente incorporazione di strumenti finanziari che consentono alle persone di guadagnare quando giocano.

Di conseguenza, la maggior parte dei token GameFi ha subito un brusco balzo dal loro lancio. Decentraland’s (MANA/USD) è balzato di oltre il 4.500% dal suo minimo storico, mentre Axie Infinity (AXS/USD) è aumentato di circa il 4.000% dal suo punto più basso nel 2021. I token di gioco Blockchain hanno anche sovraperformato altre popolari criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Il successo della prevendita di Metacade

Il successo dei token GameFi spiega perché Metacade ha registrato un successo significativo durante l’evento di prevendita del token. I dati pubblicati sul suo sito web mostrano che gli sviluppatori hanno raccolto 14,2 milioni di dollari dopo aver venduto oltre un miliardo di token.

L’87,2% di tutti i token è stato venduto e il prezzo MCADE è aumentato continuamente a causa dell’aumento della domanda. Con l’avvicinarsi del conto alla rovescia per l’ultimo giorno della vendita di token, il prezzo potrebbe continuare a salire.

Secondo il white paper di Metacade, la fase successiva dopo la vendita di token in corso elencherà il token in piattaforme chiave come Coinbase e CoinGecko. Lavoreranno anche per elencare i token nei principali scambi centralizzati come Binance e OKX e quindi inizieranno a costruire la piattaforma Metacade.

Previsione dei prezzi Metacade

Una domanda comune tra i lettori è se il prezzo di Metacade aumenterà o diminuirà dopo la quotazione del token. Come altre valute digitali, è difficile prevedere se Metacade diventerà una piattaforma di successo. Pertanto, non è possibile prevedere se MCADE sarà un buon investimento, ma se si adatta al tuo portafoglio puoi partecipare alla prevendita qui.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a colpi di scena nella performance delle valute digitali. In effetti, l’industria sta tentando di uscire da uno dei suoi inverni più lunghi mai registrati.

La futura azione sui prezzi di MCADE dipenderà da una serie di fattori. Il catalizzatore principale per il token sarà lo sviluppo della piattaforma e la sua popolarità tra gli utenti. Le prestazioni di MCADE dipenderanno anche dalle prestazioni più ampie di altre criptovalute. In passato, abbiamo visto una stretta correlazione tra le valute digitali.

Il white paper di Metacade e il successo delle sue vendite di token mostrano che c’è davvero molta richiesta per il suo token. Come accennato, ha già raccolto oltre 14 milioni di dollari mentre il prezzo del token è balzato da 0,0185$ a 0,02$ nella fase precedente.

Ci sono altri fattori che influenzeranno il prezzo di Metacade in futuro. Ad esempio, la politica monetaria della Federal Reserve avrà un impatto sul prezzo. Nella maggior parte dei casi, come abbiamo visto nel 2022, i prezzi delle criptovalute sono diminuiti quando la Federal Reserve ha aumentato i tassi di circa 400 punti base.

Qual è il futuro di Metacade?

La vendita del token di Metacade terminerà nei prossimi giorni. Questa sarà seguita dalla fase di sviluppo della piattaforma di gioco e dalla sua quotazione in scambi chiave come Binance e OKX. Nel secondo trimestre, gli sviluppatori lanceranno la piattaforma di Metacade, creeranno partnership con progetti consolidati e aumenteranno i suoi elenchi di scambio centralizzati. Inoltre, il white paper rileva che gli sviluppatori lanceranno il modello DAO di base per la comunità.

Come piattaforma, il futuro di Metacade dipenderà dal numero di utenti attivi nella piattaforma e dall’evoluzione della sua DAO.