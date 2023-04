Il tragico crollo delle azioni ZIM Integrated da $ 90 a $ 20: comprare il calo?

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated Shipping ( NYSE:ZIM ) ha registrato una tendenza al ribasso per mesi a causa dei continui timori di un rallentamento globale. Le azioni sono state anche colpite da elevati timori di un taglio dei dividendi poiché la società conserva liquidità. Inoltre, i costi di spedizione sono diminuiti, il che ha colpito molte compagnie di navigazione, tra cui Star Bulk Carriers e Matson.

Questa paura è giustificata?

ZIM Integrated Shipping è sotto pressione poiché gli investitori continuano a preoccuparsi della redditività futura dell’azienda. La sfida principale è che con l’economia globale che dovrebbe rallentare, il costo della spedizione è diminuito.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Di conseguenza, molti analisti hanno declassato le stime finanziarie dell’azienda per l’anno. Come mostrato di seguito, gli analisti hanno ridotto la stima complessiva delle entrate della società per quest’anno. Si aspettano che le sue entrate per quest’anno saranno di $ 6,32 miliardi, seguite da $ 6,26 miliardi nel 2024. La stessa tendenza si sta verificando nella sua redditività, dove si aspettano che l’EPS scenda a – $ 2,34 quest’anno.

Il fatto che i ricavi e la redditività di ZIM Integrated per quest’anno saranno in calo non può essere discusso. Inoltre, il costo della spedizione è in calo da mesi. La domanda principale è quanto ZIM non sarà redditizio quest’anno.

Nei suoi risultati più recenti, la società ha affermato di ritenere che i costi di spedizione stiano per raggiungere il minimo e che le condizioni di mercato miglioreranno quest’anno. Non è ancora chiaro se le tariffe di spedizione riprenderanno quest’anno. Un rapporto di questa settimana ha mostrato che i costi di spedizione dei container sono aumentati drasticamente, anche se gli analisti hanno avvertito che potrebbe trattarsi di un’inflazione artificiale dei prezzi.

Pertanto, la domanda è se ZIM Integrated ha le risorse finanziarie per gestire questo rallentamento. A differenza di altre compagnie di navigazione, ZIM ha un solido bilancio con oltre 4,6 miliardi di dollari in contanti. Ha anche una leva netta pari a zero e prevede di avere un EBITDA di 7,5 miliardi di dollari quest’anno.

Ancora più importante, ZIM ha cambiato il suo modello di business per incorporare più noleggi, il che significa che la sua attività è ora asset-light. In quanto tale, credo che l’azienda, che è molto sottovalutata, sia ben posizionata per la nuova normalità, come ho scritto qui.

ZIM Previsione integrata del prezzo delle azioni

Grafico ZIM di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni ZIM è crollato negli ultimi mesi. Precisamente, è crollato dal massimo dello scorso anno di $ 91,50 agli attuali $ 20. Ciò significa che gli investitori hanno perso miliardi di dollari anche se il rendimento dei dividendi è aumentato.

Uno sguardo più attento mostra che il ripido crollo al ribasso è svanito e il titolo si sta ora muovendo lateralmente. Questo è un segno che il fondo è vicino. Sebbene sia troppo presto per dirlo, sospetto che le azioni riprenderanno nei prossimi mesi. Questa visione sarà confermata se il titolo supererà il punto di resistenza chiave a $ 25,70, il punto più alto di quest’anno.

Questo breakout avverrà probabilmente a maggio, quando la società pubblicherà i suoi risultati finanziari. Una rottura al di sotto del minimo da inizio anno di $ 15,36 significherà che i ribassisti hanno prevalso.