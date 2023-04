4 ragioni contrarian per essere rialzisti sul mercato azionario statunitense

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

A nessun investitore piacciono le azioni durante i periodi in cui la banca centrale inasprisce le condizioni finanziarie. La Federal Reserve degli Stati Uniti ha intrapreso uno dei cicli di inasprimento più ripidi della sua storia per combattere l’inflazione.

Nonostante l’aumento aggressivo, la Fed probabilmente non ha ancora smesso di alzare i tassi. Questa settimana, il presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis , James Bullard, ha affermato di essere favorevole a ulteriori aumenti dei tassi e che una recessione è improbabile.

In quanto tale, ha senso essere titoli ribassisti. Tuttavia, da una prospettiva contrarian, questo potrebbe essere un ottimo momento per fare l’opposto: acquistare azioni. Ecco quattro motivi per essere ottimisti sul mercato azionario statunitense:

• Le posizioni corte nette nei futures S&P 500 e-mini hanno raggiunto il massimo dal 2011

• L’allocazione degli investitori in azioni rispetto alle obbligazioni è diminuita maggiormente dal 2008

• Il 95% degli investitori prevede un calo delle azioni entro la fine dell’anno

• L’azione dei prezzi favorisce maggiori guadagni in vista

Le posizioni corte nette nei futures S&P 500 e-mini hanno raggiunto il massimo dal 2011

Per cominciare, l’interesse a breve per i futures e-mini S&P 500 è il più alto da oltre un decennio. L’estremo sentimento ribassista esagerato favorisce un movimento di mercato contrarian a questi livelli.

L’allocazione degli investitori alle azioni rispetto alle obbligazioni è diminuita maggiormente dal 2008

Gli investitori scappano dagli asset rischiosi. Secondo la Bank of America Global Fund Manager Survey, gli investitori allocano più fondi alle obbligazioni che alle azioni, a livelli mai visti dalla Grande Crisi Finanziaria del 2008-2009.

Il 95% degli investitori prevede che le azioni scenderanno entro la fine dell’anno

Un altro sondaggio, questa volta condotto dal team di ricerca strategica di JP Morgan, mostra che nessuno è alla ricerca di un buon resto dell’anno per il mercato azionario statunitense. Infatti, il 95% degli investitori crede il contrario.

Inoltre, il CNBC All-American Economic Survey non ha mai mostrato un quadro così cupo dell’economia statunitense. Quasi il 70% delle persone ha una visione negativa dell’economia.

L’azione dei prezzi favorisce maggiori guadagni in anticipo

Infine, l’azione dei prezzi favorisce maggiori guadagni, come evidenziato dall’indice S&P 500, che non ha raggiunto un nuovo minimo di 52 settimane negli ultimi sei mesi dopo un mercato ribassista. Storicamente, questo è uno sviluppo rialzista, con grandi possibilità di ulteriori guadagni in vista.

Per riassumere, mentre il sentimento è ribassista, i contrarian potrebbero trovare opportunità all’attuale livello di mercato. Naturalmente, dipende molto da quanto della stretta della Fed è già scontata. Tuttavia, la storia favorisce un maggiore rialzo principalmente a causa del sentimento negativo tra la popolazione e gli investitori.