Con l'aumento della valuta dello Sri Lanka, seguirà la rupia pakistana?

La valuta dello Sri Lanka è stata una delle migliori performance nel 2023. Secondo TradingView, la coppia USD/LKR è stata scambiata a 320 venerdì, il che significa che la rupia dello Sri Lanka è aumentata del 13% quest’anno. È stato l’ultimo in questo livello nel marzo 2022.

Salvataggio del FMI per lo Sri Lanka

Il motivo principale per cui la valuta dello Sri Lanka ha fatto bene quest’anno è che il Fondo monetario internazionale ha approvato fondi di salvataggio per 3 miliardi di dollari. In una dichiarazione, l’agenzia ha affermato che questi fondi andranno a sostenere le politiche e le riforme economiche dello Sri Lanka, ripristinando al contempo la stabilità macroeconomica.,

Il nuovo piano di salvataggio è arrivato mentre l’economia dello Sri Lanka ha lottato negli ultimi anni, soprattutto a causa dei grandi prestiti dalla Cina. Di conseguenza, il paese deve affrontare livelli bassi senza precedenti di riserve forex mentre l’inflazione è balzata a un livello record.

Gli analisti ritengono che i recenti guadagni della rupia dello Sri Lanka saranno di breve durata a causa dell’impatto del piano di salvataggio. In una dichiarazione, gli analisti di Fitch hanno affermato che la valuta perderà un quarto del suo valore entro la fine dell’anno. Si aspettano che la rupia precipiti a 390 entro la fine dell’anno. Il rapporto ha osservato che :

“Lo Sri Lanka ha ancora notevoli esigenze di rimborso del debito estero e nei prossimi mesi dovrà aumentare la sua riserva di riserva estera, il che eserciterebbe una pressione al ribasso sul tasso di cambio”.

La rupia pakistana salterà?

Il rimbalzo della rupia dello Sri Lanka fa ben sperare per la rupia pakistana, una valuta che viene scambiata al livello più basso mai registrato. La coppia USD/PKR è stata scambiata a 283,50 venerdì, il che significa che è balzata di oltre il 55% negli ultimi 12 mesi.

Il Pakistan si trova in una posizione simile allo Sri Lanka mentre negozia con il FMI su un piano di salvataggio. Il FMI sta valutando la possibilità di sbloccare fondi per 6,5 miliardi di dollari per aiutare il paese a evitare un default. Deve accedere a questi fondi nel giugno di quest’anno.

Per sbloccare i soldi, il Pakistan deve convincere l’agenzia con sede a Washington che è impegnata nelle riforme, anche sui sussidi energetici.

Gli analisti ritengono che il Pakistan alla fine implementerà queste politiche per evitare un default. Se ciò accade, potremmo vedere la rupia pakistana rafforzarsi a breve termine. Mi aspetto che la coppia USD/PKR scenda al livello di supporto chiave a 260.