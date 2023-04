AltSignals cerca di rivoluzionare il settore del trading di criptovalute e il successo iniziale della sua prevendita di token ASI mostra quanto interesse il progetto stia generando tra gli investitori.

Il token ASI è nella seconda fase della prevendita, e gli investitori possono aderire qui.

Notizie relative agli investimenti di AltSignals

Non sarebbe una sorpresa se il token di AltSignals dovesse esaurirsi rapidamente, in particolare con il mercato delle criptovalute in fermento dopo che il Parlamento europeo ha votato per quella che è potenzialmente una legge sulle criptovalute che definisce il settore: il Markets in Crypto Act, MiCA.

In qualità di prima importante legge sulle criptovalute al mondo, MiCA promette di offrire protezione agli investitori e regole di ingaggio per i fornitori di criptovalute. Con un nuovo interesse per le criptovalute che potrebbe emergere da questo, i progetti che aiutano i trader a trarre vantaggio dal mercato, come la piattaforma di trading algoritmico di AltSignals, potrebbero essere la prossima grande opportunità di investimento.

Avere un progetto del genere alimentato dall’Intelligenza Artificiale non fa che aumentarne l’attrattiva. Oltre a questo, ci sono molti altri vantaggi nel detenere ASI che rendono l’acquisto del progetto in fase di prevendita un affare a cui molti investitori potrebbero non voler rinunciare.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è un fornitore di segnali di trading che utilizza le ultime innovazioni tecnologiche per semplificare il processo di trading per i trader a tutti i livelli di esperienza. Con segnali estremamente accurati e in tempo reale su azioni, criptovalute, Forex e CFD, l’innovativo indicatore AltAlgo della piattaforma offre ai trader un vantaggio sia con i segnali di ingresso che di uscita.

Ma il team sta cercando di integrare un livello basato sull’intelligenza artificiale nell’algoritmo di trading, introducendo nell’indicatore i vantaggi dei segnali predittivi. Soprannominata ActualizeAI, la nuova piattaforma infonderà l’elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning con input di intelligenza artificiale per aiutare a portare l’esperienza di trading a un livello superiore per i suoi utenti.

Cosa offrono i token ActualizeAI e ASI ai trader?

ActualizeAI è progettato per rivoluzionare l’esecuzione dei trade e le percentuali di trade chiusi positivamente, in modo che i trader possano beneficiare di segnali sempre più accurati sia durante i mercati ribassisti che rialzisti.

Come giocare detto, il token ASI, il cui lancio è previsto per il secondo trimestre del 2023, alimenterà la piattaforma ActualizeAI. Prima del lancio del trading dal vivo, gli investitori che desiderano acquistare il token e desiderano saperne di più sul progetto possono visitare il sito web ufficiale di AltSignals.

Ma una cosa degna di nota è che esiste una chiara tabella di marcia per il livello AI di questa popolare piattaforma di trading. Il team ha anche evidenziato gli aspetti tokenomics, audit proof e KYC che sono componenti chiave della trasparenza e della sicurezza che gli investitori cercano nei progetti.

Per quanto riguarda ciò che offre ASI nello specifico, i titolari non solo avranno accesso garantito ad ActualizeAI, ma godranno anche di altri vantaggi nel club AI Members. Il token fornirà anche altre opportunità di guadagno per gli hodler, con lo staking e la partecipazione all’ecosistema ActualizeAI attraverso la governance della community.

Il token ASI è un buon acquisto nel mercato attuale?

Il token nativo nell’ecosistema ActualizeAI è ASI. In termini di tokenomics, AltSignals avrà una fornitura fissa di 500 milioni di ASI. La prevendita offre agli investitori la possibilità di acquistare da un pool di 290.000 token, ovvero il 58% dell’offerta totale. L’evento di prevendita è stato suddiviso in quattro fasi, con prezzi in aumento a ogni livello.

Il prezzo di prevendita di AltSignals per il token ASI era di 0,012$ durante la prima fase. Dopo che il token si è rapidamente esaurito raccogliendo 480.000$ a tempo di record, il prezzo ASI è aumentato a 0,015$ e dovrebbe aumentare ulteriormente fino a raggiungere 0,02274$ nella fase finale di prevendita del progetto.

Data la prevendita graduale, quando il token raggiungerà il mercato secondario più avanti nel trimestre, il suo valore sarà aumentato in modo significativo. Si prevede inoltre che la quotazione nelle principali borse del settore, a partire da Uniswap, vedrà esplodere il prezzo ASI.

I rally a 0,2$ e persino 0,5$ sono probabili entro la fine del 2023 se il nuovo ciclo rialzista colpirà. Le prospettive che ciò accada molto probabilmente dipenderanno anche dall’enorme domanda di strumenti di trading basati sull’intelligenza artificiale.

AltSignals vanta già una community di oltre 50.000 utenti sulla sua attuale piattaforma AltAlgo. Aumentare quel numero con una nuova potente piattaforma ActualizeAI offre una possibilità realistica per una maggiore domanda di ASI.

Se desideri acquistare il token AltSignals oggi, controlla la pagina ufficiale della prevendita qui.