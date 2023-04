Il tasso EUR/USD continua a salire nonostante i miglioramenti nelle dinamiche dell'inflazione core

Questa settimana è stato pubblicato uno dei dati economici più importanti dell’area dell’euro. Mercoledì, i dati finali sull’IPC a/a hanno mostrato un’inflazione nell’area dell’euro al 6,9%.

Lussemburgo e Spagna hanno registrato gli incrementi più contenuti, rispettivamente del 2,9% e del 3,1%. Sebbene la media del 6,9% per l’area dell’euro sia molto superiore all’obiettivo del 2% della Banca centrale europea (BCE), è ancora molto al di sotto dei livelli di inflazione osservati in altre parti del mondo. Ad esempio, l’inflazione nel Regno Unito rimane in territorio a due cifre.

In altre parole, dipende da cosa si vuole leggere dai dati di questa settimana. Abbastanza sicuro, i prezzi di beni e servizi nell’area dell’euro sono aumentati più velocemente di quanto previsto dalla BCE.

Ma vale la pena notare alcuni segnali incoraggianti.

L’inflazione mediana e super core è diminuita a marzo

Le banche centrali, BCE compresa, preferiscono considerare misure di inflazione che escludano la volatilità dei prezzi di cibo ed energia. Pertanto, i dati sull’inflazione di fondo, come vengono chiamati, hanno maggiore influenza sui membri del Consiglio direttivo quando fissano i tassi di interesse.

Significa che se l’inflazione core si stabilizza durante l’estate, la BCE si atterrà ad aumenti dei tassi di 25 punti base anziché di 50 punti base.

Allora perché questo è rialzista per il tasso EUR/USD se la BCE aumenterà meno di quanto abbia fatto finora a causa dei miglioramenti dell’inflazione core?

La risposta arriva dall’altra parte dell’Atlantico, mentre la Fed abbraccia una piccola recessione.

Gli indicatori economici indicano una recessione economica degli Stati Uniti

Le ragioni per un tasso EUR/USD più elevato si basano sulla possibile imminente divergenza tra la Fed e la BCE. Fino ad ora, la Fed ha alzato il tasso sui fondi più velocemente della BCE.

Ma gli indicatori economici hanno mostrato di recente che una recessione economica potrebbe colpire gli Stati Uniti. In tal caso, la Fed si fermerà o taglierà, ma la BCE no.

Ad esempio, il Leading Economic Index ha previsto ogni recessione dal 1965. Attualmente si trova nel territorio di recessione, quindi perché questa volta dovrebbe essere diverso? Inoltre, i nuovi ordini di produzione hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi.

A questo si aggiunge il fatto che la Fed ha messo 300 miliardi di dollari nel suo bilancio per sostenere le banche in difficoltà. Inoltre, le società tecnologiche continuano a licenziare, un segnale che non è mai stato positivo per l’economia statunitense.

Pertanto, mentre i miglioramenti dei dati sull’inflazione core nell’area dell’euro potrebbero innescare aumenti minori del tasso di interesse di riferimento da parte della BCE, il divario con la Fed è destinato a ridursi. Un tasso EUR/USD più alto ha senso in tali premesse.