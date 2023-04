Tucker Carlson lascia Fox News: ecco cosa sappiamo finora

Fox Corp ( NASDAQ: FOX ) è appena scivolata in rosso in seguito all’annuncio che Tucker Carlson, il suo conduttore di prima serata di destra, lascerà immediatamente Fox News.

È collegato alla causa Dominion?

La notizia arriva solo pochi giorni dopo che la società di mass media ha accettato di pagare quasi $ 800 milioni a Dominion Voting Systems per risolvere una causa per diffamazione elettorale.

Fox News Media e Tucker Carlson hanno deciso di separarsi. Lo ringraziamo per il suo servizio alla rete come host e prima ancora come collaboratore.

Fox Corp non ha confermato, tuttavia, che la partenza del suo host di prim’ordine fosse effettivamente correlata alla causa intentata da Dominion contro la rete via cavo nel 2021 per false affermazioni secondo cui il suo hardware di voto sarebbe stato utilizzato per truccare le elezioni presidenziali del 2020.

Da inizio anno, le azioni Fox sono ancora in rialzo di quasi il 5,0% al momento della scrittura.

Carlson aveva criticato la direzione della Fox

Carlson non ha segnalato alcuna intenzione di lasciare Fox News quando ha firmato venerdì e deve ancora fare un commento sulla sua partenza.

Una possibile ragione per cui se ne va, tuttavia, potrebbero essere i commenti che ha fatto contro la direzione della rete nei messaggi privati ai colleghi che sono emersi nella causa Dominion, ha detto oggi una fonte anonima a “The Post”.

Tutto sommato, l’annuncio della partenza di Tucker Carlson ha finora portato a un successo di $ 690 milioni per Fox Corp.

Nelle notizie sui media correlate, lunedì la CNN si è separata anche dal suo ospite di lunga data Don Lemon. Anche il CEO di NBCUniversal Jeff Shell è stato estromesso oggi a causa di cattiva condotta.