Analisi del prezzo delle azioni Xpeng: XPEV si prepara per ulteriori venti contrari

Il prezzo delle azioni Xpeng (NYSE: XPEV) è stato in un intervallo ristretto negli ultimi mesi mentre la società si prepara ad affrontare ulteriori sfide. Le azioni sono state scambiate a $ 9,37 lunedì, dove è stato quest’anno. È crollato di oltre l’88% dal suo punto più alto nel 2020, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre $ 7,97 miliardi.

La crescita di Xpeng sta accelerando

Xpeng è un’azienda leader nella produzione di veicoli elettrici (EV) per il mercato cinese. È una delle più grandi aziende del paese, dove compete con artisti del calibro di Nio, Li Auto e Byd.

L’azienda ha registrato una forte crescita negli ultimi anni con la crescita dell’adozione di veicoli elettrici. Le sue entrate totali sono passate da $ 1,4 milioni nel 2018 a oltre $ 3,8 miliardi nel 2022. Anche le sue perdite sono aumentate da $ 203 milioni a $ 1,32 miliardi nello stesso periodo.

Gli analisti ritengono che la società diventerà redditizia nel 2026, quando i suoi utili per azione saliranno a 21 centesimi. Si prevede che le sue entrate annuali raggiungeranno oltre $ 10,5 miliardi nel 2025 e oltre $ 39,98 miliardi nel 2032, rendendola una delle più grandi aziende del settore.

Xpeng ha continuato ad aumentare la produzione. A marzo, la società ha consegnato 7.002 veicoli elettrici, un aumento di 175 rispetto al mese precedente. Nel primo trimestre, la società ha venduto 18.230 veicoli. Spera di continuare a far crescere la sua quota di mercato nel settore dei veicoli elettrici lanciando diversi modelli. Ad esempio, a marzo ha lanciato il veicolo P7i.

Concorrenza crescente in Cina

La sfida più grande per i produttori cinesi di veicoli elettrici come Xpeng, Li Auto e Byd è che le loro vendite sono per lo più limitate a livello nazionale. Questo è diverso da altre società come Tesla, Ford e GM, che hanno un’impronta enorme a livello internazionale.

Concentrandosi sulla Cina, le aziende si trovano ad affrontare una forte concorrenza. Ad esempio, Xpeng è la dodicesima azienda di veicoli elettrici per vendite in Cina. In una dichiarazione al FT, il CEO dell’azienda ha dichiarato :

“Per essere in quel ‘club da 3 milioni’ non puoi essere un giocatore solo in Cina, devi essere un giocatore globale. Pensiamo che in quello scenario, forse quasi la metà del tuo volume provenga dall’esterno della Cina. Tra cinque o dieci anni, sarà un mercato molto più concentrato. Penso che il [numero] di giocatori sarà probabilmente ridotto a meno di 10 a livello globale”

Xpeng spera di entrare nel mercato europeo entro la fine dell’anno, anche se non ha piani immediati per il mercato statunitense. In Europa, dovrà affrontare una concorrenza sostanziale da artisti del calibro di VW, BMW e Stellantis.

Previsioni del prezzo delle azioni Xpeng

Grafico Xpeng di TradingView

Il prezzo delle azioni Xpeng è crollato duramente dopo aver raggiunto il picco nel 2021. Questo calo ha visto il titolo scendere a un minimo di $ 6,34 nel 2022. Le azioni si stanno ora muovendo lateralmente e si stanno consolidando alle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni (EMA). L’Average True Range (ATR) ha continuato a scendere, segno di bassa volatilità.

Pertanto, le azioni rimarranno probabilmente in questo intervallo per un po’ mentre gli investitori aspettano un catalizzatore. Un breakout ribassista lo vedrà scendere a 6,34$.