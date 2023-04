Previsioni USD/IDR: quali saranno le prospettive per la rupia indonesiana?

Il tasso di cambio USD/IDR si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre l’indice del dollaro statunitense (DXY) riprende a scivolare. Martedì era scambiato a 14.840, dove è stato negli ultimi giorni. Questo prezzo è di circa il 5,85% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

La forza della rupia indonesiana continua

La rupia indonesiana è stata una delle valute dei mercati emergenti con le migliori performance quest’anno. Questa performance è principalmente dovuta alla forte crescita economica del paese. Nel 2022, l’economia dell’Indonesia è cresciuta del 5,31% nel 2022 dopo che il paese ha rimosso le sue restrizioni Covid-19.

Il paese sta inoltre beneficiando dell’uscita in corso di molti paesi dalla Cina mentre aumentano le tensioni con gli Stati Uniti. Pertanto, recenti stime di ADP mostrano che l’economia del Paese si espanderà del 4,8% quest’anno, seguita dal 5,0% nel 2024.

Il tasso di cambio USD/IDR si è mosso lateralmente dopo che la Bank of Indonesia ha emesso la sua decisione sui tassi di interesse la scorsa settimana. In esso, la banca ha deciso di lasciare intatti i tassi per il terzo mese consecutivo a causa del calo dell’inflazione e del rafforzamento della rupia. L’inflazione è tornata al livello più basso in sette mesi e si prevede che ad agosto si sposti nella fascia obiettivo del 2% e del 4%.

La banca centrale ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 5,75%, dove sono stati da gennaio. Come altre banche centrali, ha aumentato i tassi di interesse di 225 punti base nel 2022. Pertanto, con l’economia che mostra segni di moderazione, gli analisti ritengono che la banca centrale ridurrà i tassi di interesse nel quarto trimestre.

Il prossimo catalizzatore chiave per l’USD/IDR sono i prossimi dati economici americani. Martedì, gli Stati Uniti pubblicheranno numeri importanti come la fiducia dei consumatori, i dati sui prezzi delle case e l’inizio delle abitazioni. Questi numeri sono importanti perché la Fed si è impegnata a dipendere dai dati. Gli analisti prevedono che la banca aumenterà dello 0,25% a maggio, seguita da una pausa strategica.

Analisi tecnica USD/IDR

Grafico USD/IDR di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il tasso di cambio USD/IDR ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Si è spostato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. La coppia è scesa sotto le medie mobili a 25 e 50 giorni. Questo prezzo è importante anche perché è stato il punto più basso del 1° febbraio.

Pertanto, l’outlook della rupia indonesiana è ancora ribassista, con il prossimo livello chiave da tenere d’occhio a 14.500. Questa opinione sarà confermata se il prezzo scenderà al di sotto del livello di supporto chiave a 14.650, il punto più basso del 14 aprile.