Il prezzo di Litecoin è salito durante le poche sessioni mentre gli investitori investono al ribasso e le sfide della First Republic Bank (FRC) continuano. La moneta è balzata a un massimo di 92$, il punto più alto dal 20 aprile di quest’anno. È balzato di oltre il 7% dal punto più basso di quest’anno. Anche Bitcoin è rimbalzato e si è spostato sopra il livello di resistenza a 28.000$. Questa performance fa ben sperare per AltSignals, che ha già raccolto 644.000$ nella sua vendita di token.

La First Republic Bank potrebbe implodere

Il principale catalizzatore dell’attuale rally dei prezzi di Litecoin è la crescente paura che la First Republic Bank possa implodere. Lunedì, la banca ha annunciato che la sua attività era al limite poiché i clienti hanno ritirato oltre 104 miliardi di dollari. Di conseguenza, la direzione ha affermato che stavano esplorando le opzioni, inclusa la vendita della banca.

Martedì, l’azienda ha dichiarato che stava valutando la possibilità di aumentare il capitale per aumentare il proprio bilancio. Di conseguenza, il prezzo delle azioni FRC è crollato di oltre il 40%, il che potrebbe portare a più prelievi da parte dei clienti. La società ha ora due opzioni. In primo luogo, può passare alla protezione FDIC, dove l’agenzia assicurativa avrà una liquidazione ordinata. In secondo luogo, le più grandi banche americane possono acquisire una partecipazione nella società e contribuire a salvarla.

Il potenziale crollo della First Republic Bank è un catalizzatore positivo per Bitcoin e Litecoin, il che spiega perché i due siano saliti anche se il mercato azionario più ampio è crollato. Questo perché gli investitori credono che le criptovalute siano rifugi sicuri in periodi di turbolenze bancarie.

Gli analisti sono ottimisti sulle criptovalute

Nel frattempo, il prezzo di Litecoin sta aumentando poiché gli investitori rimangono ottimisti sui prezzi delle criptovalute. Come ho scritto martedì qui, gli analisti di Standard Chartered hanno previsto che Bitcoin salirà a 100.000$ entro il 2024. Ha citato la corsa alla sicurezza durante la crisi bancaria e il potenziale perno della Federal Reserve.

Non è solo. Domenica ho scritto che anche un analista di Bloomberg ritiene che il prezzo di Bitcoin salirà a 50.000$ nei prossimi mesi. Ha anche citato il prossimo dimezzamento previsto per il 2024 come principale catalizzatore. Inoltre, è opinione generale che Bitcoin sia diventato un buon bene rifugio.

Se queste previsioni sono accurate, significa che anche il prezzo di Litecoin ne trarrà beneficio poiché tende ad avere una stretta correlazione con Bitcoin.

Previsione del prezzo Litecoin

La tendenza ribassista di LTC è capitolata quando la moneta è scesa a 84,53$ lunedì. A quel prezzo ha formato un pattern double-bottom. La moneta si è ora spostata al di sopra delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni, mentre gli oscillatori si sono spostati verso l’alto. Pertanto, è probabile che nei prossimi giorni la moneta raggiunga la prossima resistenza chiave a 100$.

Grafico LTC di TradingView

La vendita di token di AltSignals guadagna terreno

Nel frattempo, AltSignals ha continuato a guadagnare terreno con l’accelerazione della vendita di token. La fase uno della vendita di token ha già raccolto 644.000$ dell’obiettivo di 1,08 milioni di dollari. Tale importo equivale al 59,71% delle vendite totali.

Per cominciare, AltSignals è una piattaforma leader che fornisce segnali su risorse chiave come criptovalute e forex. Serve già migliaia di clienti da tutto il mondo che gli hanno dato ottime recensioni. Questi segnali provengono da indicatori tecnici come il MACD e l’indice di forza relativa.

Come parte della sua strategia di crescita, AltSignals sta ora lavorando per incorporare l’intelligenza artificiale nella sua piattaforma. La nuova versione avrà tecnologie chiave come l’elaborazione del linguaggio naturale e l’apprendimento automatico. Al di sotto di queste tecnologie pilastro, la piattaforma avrà altre tecnologie come regressione, modellazione predittiva, AutoML e API in linguaggio naturale.

L’obiettivo di questo aggiornamento sarà quello di sfruttare le capacità dell’IA per ottenere i migliori risultati. Questo livello AI sarà alimentato dal token ASI, che verrà utilizzato per scopi di pagamento. Secondo il suo white paper, alimenterà l’Actualize AI e sarà utilizzato per il club di appartenenza e i tornei di trading.

ASI è un buon investimento?

Pertanto, la previsione rialzista di Bitcoin e altre criptovalute fa ben sperare per AltSignals, la cui vendita di token sta andando bene. Gli sviluppatori hanno già raccolto oltre 644.000$ nelle ultime settimane. Con la vendita di token a soli 0,015$, significa che chiunque può approfittare del potenziale di questo investimento.

Credo che il token ASI andrà bene quando verrà elencato negli exchange chiave entro la fine dell’anno poiché accadrà in un momento in cui le criptovalute sono in aumento. Di recente, abbiamo visto come molti token, come Metacade e Pepe, sono saliti dopo essere stati quotati. Pertanto, ha senso allocare ora una piccola somma di denaro sull’ASI.

Alcuni dei futuri catalizzatori per il token saranno gli elenchi di exchange e il successo di AltSigals come piattaforma.